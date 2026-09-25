Nella nuova puntata del programma di salute e prevenzione si parla di come mangiare bene spendendo poco, di dormire bene, dei medicinali da tenere in casa e delle nuove cure per le malattie del pancreas.

Buongiorno Benessere torna sabato 26 settembre 2026 alle 10.30 su Rai 1. Vira Carbone apre la puntata con il dietologo Ezio Di Flaviano su come mangiare bene spendendo poco, a partire dalle proteine a basso costo. Poi sonno, farmaci da tenere in casa, incontinenza, artrosi, ecodoppler delle carotidi e nuove cure per il pancreas.

Mangiare bene spendendo poco

Il primo tema della puntata riguarda la spesa di tutti i giorni. Il dottor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, spiega come costruire un'alimentazione equilibrata senza spendere troppo, con un'attenzione particolare alle fonti di proteine più economiche.

Il sonno e i farmaci da tenere in casa

Nello spazio Guadagno in salute il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all'Irccs Università San Raffaele Roma, parla dell'importanza di dormire bene.

Il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, affronta il tema dei farmaci da tenere in casa e dà indicazioni per gestire nel modo giusto i medicinali nella vita di ogni giorno.

Incontinenza e dolori artrosici

Il professor Franco Gaboardi, direttore dell'Unità operativa di Urologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano, parla di incontinenza. Nella rubrica Primo Soccorso il focus è sui dolori artrosici con il professor Fernando Colao, chirurgo ortopedico e docente di Fisiologia umana all'Università Europea di Roma.

Ecodoppler delle carotidi e chirurgia metabolica

Il professor Alessandro Cina, responsabile di Ecografia e Radiologia d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma, approfondisce l'ecodoppler delle carotidi, esame usato nella prevenzione e nella valutazione della salute dei vasi.

In collegamento per lo spazio Eccellenze mondiali interviene il professor Francesco Rubino, specialista in Chirurgia metabolica e bariatrica al King's College di Londra.

Le nuove cure per il pancreas e la blefaroplastica

Ampio spazio è dedicato alle patologie del pancreas. Il professor Giovanni Butturini, presidente della Fondazione UniPancreas, illustra gli sviluppi più importanti nella prevenzione e nel trattamento di queste malattie.

In chiusura la dottoressa Fiorella Donati, specialista in Medicina plastica e ricostruttiva, parla di blefaroplastica, l'intervento di chirurgia sulle palpebre.

Dove vedere Buongiorno Benessere

Buongiorno Benessere va in onda il sabato mattina alle 10.30 su Rai 1, con la conduzione di Vira Carbone. La nuova stagione è ripartita il 12 settembre. Le puntate si possono rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Buongiorno Benessere?

Buongiorno Benessere va in onda il sabato alle 10.30 su Rai 1, con la conduzione di Vira Carbone. La nuova stagione del programma dedicato a salute, prevenzione e stili di vita è ripartita sabato 12 settembre 2026. Le puntate si possono vedere anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Chi sono gli ospiti di Buongiorno Benessere del 26 settembre?

Nella puntata del 26 settembre 2026 intervengono il dietologo Ezio Di Flaviano, il neurologo Piero Barbanti, il medico di base Carlo Gargiulo, l'urologo Franco Gaboardi, l'ortopedico Fernando Colao, il chirurgo Francesco Rubino, il radiologo Alessandro Cina, Giovanni Butturini della Fondazione UniPancreas e la chirurga plastica Fiorella Donati.

Di cosa parla Buongiorno Benessere sabato 26 settembre?

La puntata del 26 settembre 2026 si apre con i consigli per mangiare bene spendendo poco, a partire dalle proteine a basso costo. Poi si parla di sonno, di farmaci da tenere in casa, di incontinenza, di dolori artrosici, di ecodoppler delle carotidi, di nuove cure per il pancreas e di blefaroplastica.

Chi conduce Buongiorno Benessere?

Buongiorno Benessere è condotto da Vira Carbone. Il programma di Rai 1 è dedicato alla salute, alla prevenzione e agli stili di vita, con medici e specialisti in studio e in collegamento. Va in onda il sabato mattina alle 10.30 ed è disponibile anche su RaiPlay.