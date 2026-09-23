Bresh pubblica il suo primo romanzo. Nessuno ci insegna a cadere esce martedì 6 ottobre 2026 per Rizzoli: 240 pagine, 17 euro, già in preordine nelle librerie e sugli store online. Sulla copertina, come ha segnalato TV Sorrisi e Canzoni, compare il nome all'anagrafe del cantautore, Andrea Emanuele Brasi. Al centro della storia ci sono due diciassettenni e un ponte crollato.

Per chi lo segue dalle canzoni è un cambio di formato: dopo oltre dieci anni di canzoni, Bresh affronta una storia lunga, con due trame che corrono in parallelo.

Di cosa parla Nessuno ci insegna a cadere

Diego ha diciassette anni, frequenta un istituto tecnico nella cittadina di Ventura e coltiva un solo obiettivo: vendicare il padre, morto nel crollo del Ponte delle Cicale. Secondo lui la giustizia ha tradito le famiglie delle vittime, e qualcuno deve rimediare.

Camilla studia al liceo classico e prepara un esame difficile per una borsa di studio in un'università straniera, il sogno di sua madre. I due si scontrano per caso sulla terrazza che collega le due scuole. Durante lo scontro un libro precipita nel cortile comune, e da lì Bresh apre un secondo racconto: i due punti interrogativi stampati sulla copertina di quel volume si staccano e vagano tra le pagine, in mezzo a parole e segni di punteggiatura, cercando la strada di casa.

Da Drilliguria alla libreria

Bresh arriva alla narrativa dopo più di dieci anni di musica. Il primo mixtape, Cambiamenti, risale al 2012, il primo album ufficiale, Che io mi aiuti, al 2020. Nel 2023 Guasto d'amore, dedicata a Genova e al Genoa, che l'ha adottata come inno, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI dei singoli. Oro Blu nel 2022 e Mediterraneo nel giugno 2025 hanno debuttato al primo posto della classifica FIMI degli album. Con La tana del granchio ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, dove nella serata delle cover ha cantato Crêuza de mä di Fabrizio De André insieme a Cristiano De André. Secondo la biografia ufficiale, Bresh conta 32 dischi di platino e 17 d'oro.

Mediterraneo è certificato triplo platino e ora è disponibile in digitale anche in edizione deluxe, Mediterraneo – Dopo il mare, con quattro inediti e i singoli Da Dio, Introvabile e Serenamente con JULI.

Nel 2026 Bresh ha suonato dal vivo in tre date europee a Parigi, Londra e Barcellona, quattro concerti esauriti al Porto Antico di Genova e un tutto esaurito all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Le presentazioni a Milano, Genova e Roma

Bresh presenterà il libro e firmerà le copie in tre città. Lunedì 5 ottobre, il giorno prima dell'uscita, sarà alla Mondadori Duomo di Milano alle 18. Martedì 6 ottobre toccherà a Genova, ai Giardini Luzzati alle 18. Mercoledì 7 ottobre chiuderà a Roma, alla Feltrinelli di via Appia Nuova, alle 18.30. Le modalità di accesso cambiano da libreria a libreria: vanno controllate sui siti e sui profili social dei singoli punti vendita.

Dopo il libro: Milano Marea

Sabato 11 settembre 2027 Bresh salirà per la prima volta sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, dentro il cartellone degli I-Days. Il concerto si chiama Milano Marea. I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Domande frequenti

Quando esce il libro di Bresh e quanto costa?

Nessuno ci insegna a cadere, il primo romanzo di Bresh, arriva in libreria e sugli store online martedì 6 ottobre 2026. Lo pubblica Rizzoli: 240 pagine, prezzo di copertina 17 euro. Il libro è già ordinabile in preordine. In copertina l'autore firma con il suo nome all'anagrafe, Andrea Emanuele Brasi.

Di cosa parla Nessuno ci insegna a cadere?

Il romanzo segue Diego, diciassettenne che vuole vendicare il padre morto nel crollo del Ponte delle Cicale, e Camilla, liceale che prepara un esame per una borsa di studio all'estero. Si incontrano per caso sulla terrazza tra le loro scuole. Un secondo filo segue due punti interrogativi fuggiti dalla copertina di un libro.

Dove presenta il libro Bresh?

Bresh presenta e firma il romanzo in tre città: lunedì 5 ottobre 2026 alla Mondadori Duomo di Milano alle 18, martedì 6 ottobre ai Giardini Luzzati di Genova alle 18, mercoledì 7 ottobre alla Feltrinelli di via Appia Nuova a Roma alle 18.30. Le modalità di accesso vanno verificate sui canali delle librerie.

Bresh ha pubblicato il primo mixtape nel 2012 e il primo romanzo nel 2026. Dal 6 ottobre i suoi lettori potranno misurare quanto di quella scrittura è passato sulla pagina.