Chi costruisce o acquista un garage pertinenziale può detrarre dall'Irpef il 50% della spesa se il box è collegato all'abitazione principale, il 36% negli altri casi, su un tetto di 96.000 euro e in dieci quote annuali. Dal 2027 le aliquote scendono. Il requisito che fa cadere più pratiche è il vincolo di pertinenzialità, e va formalizzato nei tempi giusti.

Un box auto sotto casa costa caro, e il fisco ne restituisce una parte. Ma l'agevolazione che molti danno per automatica ha una serie di condizioni che, se non rispettate alla lettera, la fanno saltare del tutto.

Il bonus box auto è una detrazione Irpef disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il Testo unico delle imposte sui redditi, e rientra nel perimetro delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio.

Quanto si detrae nel 2026

Le aliquote non sono più uniche, e la differenza è sostanziale.

Per i box pertinenziali dell'abitazione principale la detrazione è del 50%. Per quelli collegati a seconde case o altri immobili scende al 36%.

Il tetto di spesa ammissibile è di 96.000 euro per unità immobiliare. Tradotto in cifre, il recupero massimo arriva a 48.000 euro nel primo caso e a 34.560 euro nel secondo.

La detrazione va ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.

La finestra si chiude a fine anno

C'è una ragione per non rimandare. Le aliquote attuali valgono fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 scendono, e per gli immobili diversi dall'abitazione principale la percentuale si riduce al 30%.

Un dettaglio operativo importante: l'aliquota applicabile dipende dall'anno in cui viene effettuato il bonifico. I pagamenti eseguiti durante la costruzione mantengono quindi la percentuale in vigore in quel momento, anche se il box viene consegnato o acquistato in un momento successivo.

In quali casi spetta

L'agevolazione riguarda due situazioni.

La realizzazione ex novo di un'autorimessa o di un posto auto, anche a proprietà comune. E l'acquisto da un'impresa costruttrice di un box o posto auto già realizzato.

Il beneficio vale per box interrati, fuori terra, posti auto coperti e scoperti. È ammessa anche la detrazione per una pluralità di box asserviti a un solo immobile.

In quali casi non spetta

Qui cadono molte pratiche, ed è la parte da leggere con attenzione.

Non spetta per l'acquisto di un box usato da un privato: l'agevolazione è riconosciuta solo per le nuove costruzioni, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate.

Non spetta nemmeno per il cambio di destinazione d'uso di un locale esistente trasformato in autorimessa.

E c'è un limite che riguarda l'importo. In caso di acquisto da impresa, la detrazione si calcola soltanto sui costi di costruzione certificati, non sull'intero prezzo di vendita. L'impresa deve rilasciare un'attestazione che separi i costi effettivi dal margine commerciale: è su quella cifra che si applica la percentuale.

Il vincolo di pertinenzialità

È il requisito più importante e quello che genera più contestazioni. Il box deve essere pertinenza di un'unità immobiliare abitativa, e il vincolo deve risultare da un atto documentabile.

Un garage che per posizione e utilizzo sembra collegato a una casa non basta. Serve che il rapporto pertinenziale sia formalizzato e dimostrabile.

Nel caso degli acconti versati su un box ancora in costruzione, la detrazione è ammessa anche in assenza di un contratto preliminare registrato, a una condizione: il vincolo pertinenziale deve essere formalizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno del pagamento.

Chi acquista attraverso una cooperativa edilizia può portare in detrazione gli acconti versati con bonifico già dal momento in cui la domanda di assegnazione viene accettata, anche se il box non è ancora stato costruito.

Chi può pagare

Il bonifico deve essere effettuato dal soggetto che intende usufruire della detrazione, quindi dal proprietario dell'abitazione.

Il beneficio spetta anche al convivente, anche di fatto, che abbia sostenuto la spesa, a condizione che la fattura riporti la quota di spesa a suo carico.

I documenti da conservare

L'elenco è breve ma non ammette dimenticanze:

il titolo edilizio da cui risulti il collegamento pertinenziale con l'abitazione

da cui risulti il collegamento pertinenziale con l'abitazione l' atto di acquisto o il preliminare registrato, con l'indicazione del vincolo

o il preliminare registrato, con l'indicazione del vincolo l' attestazione del costruttore con l'indicazione dei costi di costruzione

con l'indicazione dei costi di costruzione le ricevute dei bonifici con cui è stato effettuato il pagamento

Il tetto per i redditi alti

C'è un elemento introdotto nel 2025 che può ridurre il beneficio effettivo anche quando tutti i requisiti sono rispettati.

L'articolo 16-ter del Tuir prevede un limite complessivo agli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il meccanismo interessa anche le detrazioni collegate ai bonus edilizi, e può quindi incidere sull'effettivo utilizzo del bonus box.

Avere diritto all'agevolazione, in altre parole, non significa automaticamente poter recuperare l'intero importo teoricamente spettante.

Un risparmio che continua dopo

C'è un vantaggio che si somma a quello fiscale e che in genere non viene calcolato. Parcheggiare il veicolo in un box privato durante la notte incide sul premio dell'assicurazione.

Secondo l'Osservatorio di un comparatore di settore, nel luglio 2026 il 58,7% degli automobilisti e l'82,3% dei motociclisti ha dichiarato di lasciare il proprio veicolo in un box privato durante la notte, e sono proprio questi a registrare il premio medio più basso.

Le informazioni di questo articolo non sostituiscono una consulenza fiscale: per le situazioni specifiche il riferimento resta il proprio commercialista o un CAF.

Domande frequenti

Quanto si detrae con il bonus box auto 2026?Il 50% della spesa se il box è pertinenziale all'abitazione principale, il 36% se collegato a seconde case o altri immobili. Il tetto di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare, con un recupero massimo di 48.000 e 34.560 euro, in dieci quote annuali.

Il bonus vale per l'acquisto di un garage usato?No. L'agevolazione è riconosciuta solo per le nuove costruzioni e per l'acquisto da impresa costruttrice. Restano esclusi i box acquistati da privati e i locali trasformati in autorimessa con un semplice cambio di destinazione d'uso.

Si detrae l'intero prezzo del box?No, se l'acquisto avviene da un'impresa. La detrazione si calcola solo sui costi di costruzione certificati dall'impresa, che deve rilasciare un'attestazione distinguendoli dal margine commerciale.

Cosa succede dopo il 2026?Le aliquote scendono. Dal 1° gennaio 2027 la percentuale si riduce al 30% per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Poiché l'aliquota dipende dall'anno del bonifico, i pagamenti effettuati entro il 2026 mantengono la percentuale attuale.

Chi deve effettuare il bonifico?Il soggetto che intende usufruire della detrazione. Il beneficio spetta anche al convivente, anche di fatto, che abbia sostenuto la spesa, purché la fattura riporti la quota a suo carico.