Il bollo auto 2027 porta sotto i riflettori la soglia degli 80 kW, circa 109 CV. Secondo un'analisi di AutoScout24, sul mercato ci sono 38 modelli nuovi con almeno una versione entro questo limite e oltre 60 nell'usato. Tra i nomi più cercati compaiono Fiat Panda e 500, ma anche Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Audi A1, Citroën C3 e Peugeot 208.

Il bollo auto 2027 potrebbe cambiare anche il modo in cui molti italiani cercheranno la prossima automobile. Accanto a prezzo, consumi, dimensioni e alimentazione entra infatti in gioco un numero destinato a diventare particolarmente familiare: 80 kW.

La soglia corrisponde indicativamente a 109 CV, ma è il valore espresso in kW della specifica vettura quello da tenere sotto controllo.

La platea potenzialmente interessata dall'esenzione è molto ampia: secondo i dati richiamati da AutoScout24, oltre 24,6 milioni di persone possiedono almeno un veicolo con potenza fino a 80 kW.

Ma quante automobili si possono effettivamente trovare sotto questo limite?

Il Centro Studi AutoScout24 ha analizzato l'offerta e il risultato è interessante soprattutto per chi sta pensando di cambiare auto: sono stati individuati 38 modelli nuovi con almeno una versione entro gli 80 kW, mentre sul mercato dell'usato si superano i 60 modelli.

80 kW non significa necessariamente una piccola city car

La prima sorpresa riguarda proprio la varietà.

Pensare a un limite di circa 109 CV potrebbe far immaginare una scelta circoscritta alle automobili più piccole. Il mercato dell'usato racconta invece una situazione differente.

Tra i dieci modelli più richiesti su AutoScout24 che hanno avuto almeno una versione entro gli 80 kW troviamo Fiat Panda, Volkswagen Golf, Fiat 500, Renault Clio, Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Citroën C3, Audi A1, Peugeot 208 e Opel Corsa.

Attenzione però alla formulazione: questo non significa che tutte le versioni di Golf, A1, 208 o degli altri modelli citati rispettino il limite.

Un'automobile può infatti essere stata commercializzata nel corso degli anni con numerosi motori e livelli di potenza. Bisogna quindi verificare sempre la specifica versione che si intende acquistare.

Auto nuove entro 80 kW: 38 modelli e prezzo medio di 25.050 euro

Anche chi preferisce acquistare un'automobile nuova mantiene una scelta significativa.

Secondo l'indagine del Centro Studi AutoScout24, sono 38 i modelli attualmente disponibili con almeno una versione che non supera gli 80 kW.

Il loro prezzo medio di listino è di 25.050 euro.

All'estremo inferiore dell'offerta analizzata troviamo la Fiat Panda Pandina, con un prezzo di listino a partire da 15.950 euro.

Il dato medio mostra anche come la soglia non coincida necessariamente con la fascia più economica del mercato: all'interno degli 80 kW possono esserci automobili appartenenti a categorie e fasce di prezzo differenti.

Perché nell'usato la scelta diventa molto più ampia

Il vantaggio del mercato di seconda mano è legato soprattutto alla profondità dell'offerta.

In un autosalone del nuovo troviamo sostanzialmente la generazione attualmente commercializzata di ciascun modello. Cercando un'auto usata, invece, si sovrappongono anni di produzione, generazioni precedenti, motorizzazioni non più disponibili e modelli usciti completamente dai listini.

Ecco perché AutoScout24 individua oltre 60 modelli usati con almeno una versione che rientra nel limite.

Per un automobilista interessato alla soglia degli 80 kW significa poter guardare oltre le classiche utilitarie e considerare anche modelli di categorie differenti.

Ma c'è un rovescio della medaglia: più aumenta la varietà delle versioni, più diventa importante verificare con precisione quale motorizzazione si sta acquistando.

80 kW quanti CV sono?

La conversione è utile soprattutto quando negli annunci viene evidenziata la potenza in cavalli.

80 kW equivalgono a circa 109 CV.

Non conviene però affidarsi esclusivamente alla conversione o al nome commerciale del motore. Due versioni apparentemente simili dello stesso modello possono avere potenze differenti.

Il riferimento da controllare rimane quindi il valore in kW riportato sui documenti del veicolo.

E nel 2027 potrebbe diventare particolarmente importante prestare attenzione alle auto che si trovano proprio a ridosso della soglia: una versione da 80 kW e una leggermente più potente possono sembrare quasi equivalenti durante la ricerca, ma non lo sono ai fini del limite previsto.

Chi può beneficiare dell'esenzione dal bollo nel 2027

C'è poi una precisazione fondamentale.

Parlare semplicemente di “auto fino a 80 kW senza bollo” rischia di essere fuorviante, perché la potenza rappresenta soltanto uno dei requisiti.

La misura prevista per il 2027 riguarda, alle condizioni stabilite dal provvedimento, un veicolo regolarmente assicurato per persona fisica. Per le autovetture sono interessate quelle alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, entro la soglia prevista.

Chi possiede più veicoli non deve quindi dare per scontato che l'esenzione si applichi automaticamente a tutti quelli sotto gli 80 kW.

Allo stesso modo, chi sta pensando di comprare un'automobile esclusivamente per sfruttare il beneficio dovrebbe verificare le condizioni definitive applicabili alla propria situazione e non basare la decisione sul solo dato della potenza.

L'usato potrebbe diventare ancora più interessante

La fotografia di AutoScout24 evidenzia soprattutto un aspetto: la soglia degli 80 kW lascia aperta una scelta molto più ampia di quanto si potrebbe pensare.

Sul nuovo ci sono 38 modelli con almeno una versione compatibile con il limite; nell'usato si superano i 60 grazie alla possibilità di scegliere tra generazioni e motorizzazioni differenti.

Il bollo resta naturalmente solo una delle voci nel costo di un'automobile. Prezzo d'acquisto, consumi, assicurazione, manutenzione e svalutazione possono incidere molto più del risparmio ottenuto in un singolo anno.

Ma nel 2027 gli 80 kW saranno inevitabilmente un dato da osservare con maggiore attenzione. E per chi sta cercando un'auto usata, quella piccola voce sulla carta di circolazione potrebbe diventare uno dei criteri con cui confrontare due vetture apparentemente molto simili.

I numeri dell'analisi AutoScout24