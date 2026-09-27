Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre e il Cyber Monday lunedì 30 novembre. Le offerte però dureranno più di un giorno: nel 2025 la settimana del Black Friday di Amazon era andata dal 20 novembre al 1° dicembre. La stagione degli sconti si apre il 6 e 7 ottobre con la Festa delle Offerte Prime.

Quando cade il Black Friday 2026

Il Black Friday segue il Thanksgiving, la festa del Ringraziamento che negli Stati Uniti si celebra il quarto giovedì di novembre. Nel 2026 il Ringraziamento cade giovedì 26 novembre, quindi il Black Friday è venerdì 27 e il Cyber Monday, dedicato in origine agli acquisti online, è lunedì 30 novembre.

Le date della settimana di offerte dei grandi negozi online e delle catene di elettronica non sono ancora state annunciate. Il precedente dell'anno scorso dà un'idea: Amazon aveva aperto le promozioni il 20 novembre, otto giorni prima del Black Friday, e le aveva chiuse con il Cyber Monday del 1° dicembre.

Il primo appuntamento: la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre

Chi vuole anticipare gli acquisti ha una prima occasione a ottobre. Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte Prime per martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con partenza a mezzanotte e un minuto del 6. L'evento è riservato agli iscritti a Prime e comprende offerte in tutte le categorie, tecnologia compresa.

Alcune promozioni sono già partite. Dal 22 settembre sono scontati i prodotti dei marchi Amazon e dal 29 settembre i dispositivi Amazon. Per gli under 25 c'è la prova gratuita di tre mesi di Prime Young, che poi costa 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno.

La regola dei 30 giorni: come riconoscere uno sconto vero

Dal 1° luglio 2023 in Italia ogni annuncio di sconto deve indicare come prezzo di riferimento il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti. Lo prevede l'articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 26 del 2023 che recepisce la direttiva europea Omnibus. La regola vale sia nei negozi fisici sia online.

In pratica, un venditore non può alzare il prezzo a inizio novembre e poi presentare un falso sconto il giorno del Black Friday: la percentuale deve essere calcolata sul prezzo più basso del mese precedente. Per le riduzioni progressive nella stessa campagna promozionale conta il prezzo di partenza della campagna. Le sanzioni arrivano fino al 4% del fatturato annuo.

Come prepararsi agli sconti hi-tech

Fai una lista già adesso. Smartphone, TV, notebook, cuffie, console: segna i modelli che ti interessano e il prezzo di oggi. Arrivare al Black Friday con le idee chiare evita gli acquisti d'impulso.

Tieni d'occhio lo storico dei prezzi. Molti siti e app registrano l'andamento del prezzo di un prodotto nel tempo e mandano un avviso quando scende sotto una soglia. È il modo più semplice per capire se l'offerta del 27 novembre è davvero la migliore degli ultimi mesi.

Confronta i modelli, non solo i prezzi. Nel periodo degli sconti compaiono spesso versioni con sigle appena diverse o modelli dell'anno precedente. Controlla la scheda tecnica prima di confrontare due offerte.

Compra solo da venditori affidabili. Diffida dei siti mai sentiti con prezzi troppo bassi e dei link arrivati via SMS, email o social: il periodo delle offerte è anche quello delle truffe e del phishing.

Ricorda i tuoi diritti. Per gli acquisti online hai 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso, e sui prodotti vale la garanzia legale di conformità di due anni. Sui marketplace verifica sempre chi è il venditore effettivo.

Valuta con attenzione i pagamenti a rate. Le formule "compra ora, paga dopo" sono comode, ma sommare più rate su più acquisti può pesare sul bilancio dei mesi successivi.

Domande frequenti

Quando è il Black Friday 2026? Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, il giorno dopo il Thanksgiving americano del 26 novembre. Il Cyber Monday è lunedì 30 novembre. Le offerte però durano di solito più giorni: nel 2025 la settimana del Black Friday di Amazon era partita il 20 novembre e si era chiusa il 1° dicembre.

Quando inizia il Black Friday su Amazon nel 2026? Amazon non ha ancora comunicato le date della settimana del Black Friday 2026. Nel 2025 le offerte erano iniziate il 20 novembre, otto giorni prima del venerdì, e si erano concluse il 1° dicembre con il Cyber Monday. Prima c'è la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre.

Come si capisce se uno sconto del Black Friday è vero? In Italia ogni sconto deve essere calcolato sul prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti, come prevede l'articolo 17-bis del Codice del consumo. Per verificare, conviene controllare anche lo storico dei prezzi del prodotto con le app e i siti che ne registrano l'andamento.

Quando è la Festa delle Offerte Prime 2026? La Festa delle Offerte Prime di Amazon si svolge martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026, a partire da mezzanotte e un minuto del 6 ottobre. È riservata agli iscritti a Prime. Alcune offerte sono già attive, come gli sconti sui dispositivi Amazon partiti il 29 settembre.