Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci esce il 25 settembre: tracklist e il featuring con Sayf

Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, esce venerdì 25 settembre 2026 in cd, vinile e digitale per l'etichetta Iris, distribuita da Epic Records e Sony Music Italy. Il disco contiene nove tracce, fra cui il singolo Spiritualé in featuring con Sayf. È il primo album di inediti del cantautore milanese dopo L'inizio, pubblicato nel dicembre 2023.

Un titolo con quattro significati

La parola del titolo non punta a una sola direzione. Antonacci l'ha scelta pensando ai cavalli selvatici del Nord America, alla regione remota del Tibet, all'automobile che porta quel nome e alla chitarra a cui è affezionato.

Il filo che tiene insieme le nove canzoni è la libertà. «La libertà che racconta la parte più selvatica della nostra anima», spiega il cantautore, quella che «continuerà sempre a correre perché forse è giusto che non venga addomesticata nonostante una vita di impegni e responsabilità».

Spiritualé, il singolo con Sayf

Da venerdì arriva in radio Spiritualé, brano che segna l'incontro fra Antonacci e Sayf. Il rapper italo-tunisino, classe 1999, ha debuttato al Festival di Sanremo nel febbraio 2026 con Tu mi piaci tanto ed è uno dei nomi più discussi della nuova scena italiana.

Il video che accompagna il pezzo esce lo stesso giorno. L'ha diretto Gaetano Morbioli al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, sul lago di Garda, dove Antonacci ha appena chiuso la seconda residenza in due anni nell'ambito del Festival Tener-a-mente Equinozio. Le riprese attraversano gli edifici, le piazze e i giardini della casa museo di Gabriele d'Annunzio, con l'incontro fra i due artisti girato sulla prua della Nave Puglia.

Il brano, racconta Antonacci, «unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo, almeno per un momento, il male».

La tracklist completa di Mustang

Mustang Capirai Vivere con un'idea Facile Spiritualé feat. Sayf You & Me Certe verità Coppia di passaggio L'ultima canzone prod. by Juli

Due brani il pubblico li conosce già. You & Me è uscito la scorsa primavera come primo singolo, L'ultima canzone è arrivata in estate e segna la prima collaborazione fra Antonacci e il producer aostano Juli.

Cosa raccontano le canzoni

Il cantautore ha accompagnato ogni titolo con una riga di spiegazione. Capirai nasce dall'idea che «comprendiamo le cose soltanto dopo averle vissute»: quello che sembrava un errore era un passaggio necessario, perché «non sempre il vento a favore ti porta dove devi andare».

Vivere con un'idea ruota intorno a qualcosa che spinge ad andare avanti a prescindere dal traguardo, perché «a volte è l'idea stessa che ti salva la pelle». Facile Antonacci la descrive come «il tentativo di scrivere una canzone senza cuore, un tentativo fallito».

Certe verità guarda alla fine di un amore quando cadono le difese: «scopri il male che hai ricevuto, ma anche quello che hai fatto». Coppia di passaggio rovescia un luogo comune: «non è la durata a rendere importante un amore, ma quanto sei stato vivo mentre c'eri».

L'ultima canzone, infine, è «l'ultimo tentativo di parlare a qualcuno che non c'è più nello stesso modo di prima».

L'album arriva mentre il tour Unplugged 2026 è ancora in corso. La tournée ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa: dieci date in Sicilia più un concerto all'alba al Teatro Greco di Tindari, dieci appuntamenti al Teatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, la residenza all'Anfiteatro del Vittoriale.

Con quest'ultima Antonacci ha portato a venti il numero dei sold out collezionati al Vittoriale, contando anche la residency del settembre 2024.

L'ultimo capitolo è il Teatro Grande di Pompei, dove il tour è approdato martedì 22 settembre. Le dieci date in programma sono tutte esaurite:

Settembre : 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30

: 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 Ottobre: 2, 3, 4

«Esibirsi nel Teatro Grande di Pompei è un'emozione unica», racconta Antonacci. «La straordinaria forza di questo luogo si comprende davvero passeggiando per questo territorio eccezionale, un vero museo diffuso che si estende dal mare alle pendici del Vesuvio fino ai Monti Lattari».

Sul palco lo accompagnano Luca Visigalli al basso, Andrea Fontana a batteria e percussioni, Giovanni Boscariol a pianoforte e Hammond, Caterina Coco a violino, violoncello e Wurlitzer. La direzione musicale e le chitarre sono di Placido Salamone.

«Questo tour è stato in assoluto il più bello della mia vita», dice il cantautore. «Dalla bellezza di Tindari alla terra di mio padre, la Puglia, passando per la conferma dell'abbraccio del Garda fino alla grandiosità di Pompei».

Niente Sanremo 2027

Presentando il disco, Antonacci ha escluso la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dall'ANSA il 24 settembre, il cantautore ha detto che non andrà e ha aggiunto di avere fiducia nella conduzione di Stefano De Martino, che a suo giudizio ci metterà anima e cuore.

Le domande più frequenti

Quando esce Mustang di Biagio Antonacci?

Venerdì 25 settembre 2026, in cd, vinile e digitale. L'album è pubblicato dall'etichetta Iris e distribuito da Epic Records e Sony Music Italy.

Quante canzoni ci sono in Mustang?

Nove tracce: Mustang, Capirai, Vivere con un'idea, Facile, Spiritualé feat. Sayf, You & Me, Certe verità, Coppia di passaggio e L'ultima canzone.

Chi è Sayf, il featuring di Spiritualé?

Sayf è un rapper italo-tunisino nato nel 1999. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto.

Dove è stato girato il video di Spiritualé?

Al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, sul lago di Garda. La regia è di Gaetano Morbioli.

Qual era l'ultimo album di Biagio Antonacci prima di Mustang?

L'inizio, uscito nel dicembre 2023.

Ci sono ancora date disponibili del tour Unplugged?

No. Tutte le dieci date al Teatro Grande di Pompei, in programma fra il 22 settembre e il 4 ottobre 2026, risultano esaurite, così come l'intero tour estivo.

Biagio Antonacci sarà a Sanremo 2027?

Presentando l'album ha escluso la partecipazione al Festival.