Le sorelle Rodriguez sono a Fasano per lo shooting della nuova collezione di Me Fui, il brand di beachwear che hanno creato insieme. Sul set anche Clara Isabel, la figlia di undici mesi di Cecilia e Ignazio Moser. «Abbiamo iniziato a scattare», ha annunciato Cecilia nelle sue Storie, dopo settimane di indiscrezioni mai confermate che le volevano lontane.

La risposta più efficace a settimane di gossip è arrivata senza una parola di replica. Belen e Cecilia Rodriguez si sono fatte fotografare insieme, sorridenti, in un set allestito sulla costa pugliese.

Le due sorelle sono a Fasano, in provincia di Brindisi, dove stanno realizzando la campagna della nuova collezione di Me Fui, il marchio di beachwear che portano avanti insieme da anni.

Il set sulla costa fasanese

La scelta della location non è casuale. Gli scatti sono stati realizzati sul litorale di Fasano, il tratto che va da Savelletri a Torre Canne e che negli ultimi anni è diventato uno dei riferimenti del turismo di fascia alta in Italia.

Secondo le ricostruzioni la produzione ha scelto una masseria ricavata nella roccia, con spa in camera: il genere di struttura che ha trasformato quella costa in una meta internazionale, e che nelle immagini diventa parte del racconto visivo della collezione.

L'idea è quella di allungare l'estate fin dove il calendario lo consente, che per un brand di costumi da bagno è anche una necessità produttiva: le campagne mare si scattano adesso per uscire in primavera.

L'annuncio nelle Storie

È stata Cecilia a raccontare l'inizio del lavoro sui propri canali, con un messaggio asciutto: «Abbiamo iniziato a scattare».

Poche parole, accompagnate da immagini che mostrano un clima sereno sul set. Ed è proprio quello, più del contenuto, il messaggio.

Sul set c'è anche Clarita

Tra un ciak e l'altro nelle immagini compare Clara Isabel, la figlia di undici mesi di Cecilia e Ignazio Moser. Belen si è mostrata più volte con la nipote, tra coccole e sorrisi.

È il dettaglio che ha fatto più circolare le foto: non le pose della collezione, ma la dimensione familiare che le accompagna.

Il contesto delle ultime settimane

Le immagini pugliesi arrivano dopo un periodo in cui diverse indiscrezioni avevano descritto un raffreddamento tra le due sorelle. Voci rilanciate con insistenza da più parti e mai confermate dalle interessate, che nelle ultime ore hanno trovato una smentita di fatto, affidata alle fotografie invece che a un comunicato.

Me Fui, un progetto di famiglia

Vale la pena ricordare che Me Fui non è una collaborazione occasionale. È un marchio che le due sorelle hanno costruito insieme e che negli anni è diventato una parte consistente del percorso professionale di entrambe, soprattutto di Cecilia sul versante moda.

Le campagne del brand hanno sempre puntato sul legame familiare come elemento riconoscibile della comunicazione, con la presenza di più membri della famiglia davanti all'obiettivo. Da questo punto di vista il set pugliese è perfettamente coerente con la linea seguita fin dall'inizio.