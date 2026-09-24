Ridge firma senza leggere il riassetto societario preparato da Carter, e Brooke scopre che dietro le carte fiscali c'è un piano per prendersi la Forrester.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026, Ridge firma il riassetto societario preparato da Carter senza approfondire. Brooke ascolta Carter e Hope allo chalet e scopre che il legale punta al controllo della Forrester Creations. Will presenta Electra a Deacon.

Quando va in onda Beautiful dal 28 settembre

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50. Le puntate si possono seguire anche in diretta e on demand su Mediaset Infinity, dove Mediaset pubblica ogni settimana le trame ufficiali della soap.

Ridge firma senza leggere

Alla Forrester Creations Carter presenta un riassetto societario che, sulla carta, serve ad alleggerire il carico fiscale dell'azienda. Ridge nota il nome del legale sui documenti e per un momento esita. Poi arrivano Taylor e Steffy, la pressione sale e lui firma senza approfondire.

Con quella firma Carter ottiene la mossa che preparava da giorni. Il riassetto gli apre la strada verso il controllo della maison.

Brooke ascolta Carter e Hope allo chalet

Brooke si apposta fuori dallo chalet e sente Carter e Hope parlare del piano. Carter vuole il controllo totale della Forrester per sottrarla alla gestione punitiva di Steffy, che ha appena licenziato Hope.

Diviso tra l'amicizia con Ridge e quello che considera il suo dovere verso l'azienda, Carter ammette di agire anche per Hope. Vuole restituire dignità alle Logan e ridare spazio a chi in azienda è stato messo ai margini.

Ridge respinge le accuse e chiama Justin Barber

Brooke entra nell'ufficio di Ridge e gli racconta tutto: dietro la ristrutturazione c'è un colpo di mano. Ridge respinge l'accusa. È convinto di aver firmato soltanto pratiche fiscali.

Il dubbio però gli resta addosso. Per evitare di perdere il controllo della Forrester, Ridge si rivolge a Justin Barber, uno dei migliori avvocati della città, e gli chiede di esaminare i documenti del nuovo assetto societario.

Will ed Electra, arriva Remy

Al Giardino cresce l'intesa tra Will ed Electra. Lui la presenta a Deacon e le racconta delle sue radici Forrester. Una chiamata dall'ufficio lo costringe ad andare via ed Electra resta sola al tavolo.

A raggiungerla ci pensa Remy, un vecchio amico, che le annuncia di voler ricominciare da capo a Los Angeles.

Domande frequenti

A che ora va in onda Beautiful dal 28 settembre 2026?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 la soap resta nel primo pomeriggio della rete. Le puntate si possono vedere anche in diretta e on demand su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset.

Cosa trama Carter alla Forrester Creations?

Carter usa un riassetto societario presentato come operazione fiscale per prendere il controllo della Forrester Creations. Ridge firma i documenti sotto la pressione di Taylor e Steffy. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 Carter ammette di agire anche per Hope, per togliere l'azienda alla gestione di Steffy.

Brooke scopre il piano di Carter?

Sì. Brooke si apposta fuori dallo chalet, ascolta Carter e Hope e capisce che la ristrutturazione nasconde un colpo di mano. Lo racconta a Ridge, che respinge l'accusa convinto di aver firmato pratiche fiscali. Poi Ridge chiede all'avvocato Justin Barber di esaminare i documenti del nuovo assetto societario.

Dove vedere Beautiful in streaming?

Le puntate di Beautiful sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Sulla piattaforma trovi anche le trame settimanali pubblicate da Mediaset e le clip delle puntate più recenti della soap.