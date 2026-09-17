Quando va in onda Beautiful dal 21 settembre

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50, con le puntate disponibili anche su Mediaset Infinity. Il 21 settembre Canale 5 ridisegna il primo pomeriggio: dopo il Tg5 arriva la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, poi Beautiful, Forbidden Fruit e alle 14.45 il ritorno di Uomini e Donne. Chi era abituato alle 13.40 deve spostare la sveglia di una decina di minuti.

Eric si schiera con Hope

Il licenziamento di Hope (Annika Noelle) spacca la famiglia. Eric contesta la decisione di Ridge e Steffy e dice ai due che Hope è stata trattata con una durezza fuori misura. Steffy non arretra: per lei il comportamento di Hope con Finn ha reso inevitabile l'allontanamento.

Zende prova a far ragionare tutti sul valore della linea che porta il nome di Hope. Si scontra con un muro. Hope, ancora sotto choc, trova il sostegno pieno di Carter (Lawrence Saint-Victor), che considera quel licenziamento un'ingiustizia grave e non ha intenzione di lasciarlo passare.

Carter scopre la falla nell'assetto societario

Ridge e Steffy hanno affidato a Carter alcune pratiche fiscali della maison. Lavorando su quei documenti, il legale scopre un'opportunità che nessuno aveva messo in conto: modificando l'assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all'insaputa degli amministratori delegati.

La scoperta arriva nel momento peggiore per Steffy e Ridge, e mette nelle mani dell'alleato di Hope una leva capace di ribaltare i rapporti di forza in azienda.

Steffy vuole annunciare il licenziamento

La crisi raggiunge il punto di non ritorno quando Steffy decide di rendere pubblici il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea Hope for the Future con un comunicato stampa. Eric e Katie le chiedono di prendersi tempo e di valutare le conseguenze di una scelta così drastica. Il tentativo non porta a nulla.

Ridge cerca la verità per amore di Brooke

Ridge, spinto dal legame con Brooke, vuole capire cosa sia successo davvero nell'ufficio in cui Hope e Finn si sono trovati in quella situazione imbarazzante. Ascolta il racconto di Finn e resta con più dubbi di prima. Si chiede se tutto sia nato da un malinteso.

Sa bene che, una volta uscito il comunicato, nessuno potrà più tornare indietro. Per questo vuole avere in mano tutta la verità prima che Steffy diffonda la notizia.

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Domande frequenti

A che ora va in onda Beautiful dal 21 settembre 2026?

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50. Dal 21 settembre la rete riorganizza il primo pomeriggio con la striscia del Grande Fratello Vip dopo il Tg5 e il ritorno di Uomini e Donne alle 14.45. Le puntate restano disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Perché Hope è stata licenziata in Beautiful?

Steffy e Ridge hanno allontanato Hope dalla Forrester Creations dopo un episodio in ufficio con Finn, che Steffy giudica un comportamento inaccettabile. Nelle puntate dal 21 al 27 settembre 2026 Eric contesta la decisione, mentre Ridge ascolta la versione di Finn e comincia a sospettare che si sia trattato di un malinteso.

Cosa scopre Carter nelle puntate dal 21 al 27 settembre?

Carter lavora su alcune questioni fiscali della Forrester Creations su richiesta di Ridge e Steffy. Tra quei documenti scopre che, modificando l'assetto societario, potrebbe assumere il controllo dell'azienda senza che gli amministratori delegati se ne accorgano. La scoperta arriva mentre Carter si schiera dalla parte di Hope.

Dove vedere Beautiful in streaming?

Le puntate di Beautiful sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Sul sito della piattaforma si trovano anche le anticipazioni settimanali pubblicate da Mediaset e le clip delle puntate più recenti.