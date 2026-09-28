Ospite di Da noi… a ruota libera, la conduttrice ha svelato la prima ballerina per una notte e i nuovi ruoli a pochi giorni dal debutto del 3 ottobre.

Ballando con le stelle riparte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 e Milly Carlucci ha anticipato le ultime novità domenica 27 settembre a Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini. Federica Sciarelli sarà la prima ballerina per una notte, Simone Di Pasquale prende il posto di Paolo Belli nella Sala delle stelle e Alberto Matano passa in giuria.

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Federica Sciarelli prima ballerina per una notte

La sorpresa più grande riguarda la puntata d'esordio. A inaugurare la serie delle ballerine per una notte sarà Federica Sciarelli, volto storico di Chi l'ha visto? su Rai 3. Carlucci l'ha presentata come una donna che stima molto e che ammira per la sua personalità.

Il ballerino o la ballerina per una notte è l'ospite che ogni settimana scende in pista per una sola esibizione, in coppia con un maestro del cast, e mette in palio il tesoretto da assegnare a una delle coppie in gara.

Simone Di Pasquale nella Sala delle stelle

Quest'anno Paolo Belli non sarà nella Sala delle stelle, lo spazio dietro le quinte in cui i concorrenti attendono i voti. Carlucci ha ricordato la vicenda personale dolorosa che lo ha coinvolto in estate, e secondo quanto riportato Belli continuerà a collaborare con il programma lontano dalle telecamere.

Al suo posto arriva Simone Di Pasquale, maestro presente a Ballando fin dalla prima edizione del 2005. Per lui si tratta di un nuovo ruolo dopo tanti anni in pista come insegnante dei vip.

Fialdini e Ventura al tesoretto, Matano in giuria

Alberto Matano lascia il ruolo di custode del tesoretto e diventa giurato. Lo sostituiscono due ex concorrenti, Francesca Fialdini e Simona Ventura, che seguiranno le puntate come commentatrici a bordo campo e si divideranno la gestione del tesoretto con Rossella Erra. Carlucci ha descritto le due conduttrici come due personalità agli antipodi, il sole e la luna, l'acqua e il fuoco.

Sul resto della giuria la conduttrice non si è sbilanciata: la composizione completa sarà l'ultima cosa a essere annunciata prima del debutto.

I dodici concorrenti in gara

Il cast della nuova edizione, annunciato a settembre, conta dodici concorrenti:

Alessandro Matri

Aurora Ramazzotti

Eugenio Finardi

Noemi Bocchi

Jimmy Ghione

Riccardo Rossi

Anna Safroncik

Manuela Moreno

Monica Guerritore

Alberto Ravagnani

Massimo Ghini

Andy Díaz

Tra le coppie già note ci sono Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Alessandro Matri con Giada Lini, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Massimo Ghini con Valentina Fiorini e Andy Díaz con Gioia Giovanatti.

Carlucci ha raccontato che i concorrenti vivono gli ultimi giorni di prove tra agitazione e adrenalina, e che le coppie hanno trovato un'intesa. Per la conduttrice l'edizione numero 21 apre un nuovo ciclo del programma.

Quando va in onda Ballando con le stelle 2026

La prima puntata va in onda sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1, in prima serata dopo Affari tuoi, con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma è disponibile anche in diretta e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando inizia Ballando con le stelle 2026?

Ballando con le stelle 2026 inizia sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, dopo Affari tuoi, con la conduzione di Milly Carlucci. È la 21ª edizione del programma, che si può seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Chi è la prima ballerina per una notte di Ballando con le stelle 2026?

La prima ballerina per una notte è Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto? su Rai 3. Scenderà in pista nella puntata d'esordio del 3 ottobre 2026. L'annuncio è arrivato da Milly Carlucci, ospite di Da noi… a ruota libera domenica 27 settembre.

Chi sostituisce Paolo Belli a Ballando con le stelle?

Nella Sala delle stelle, al posto di Paolo Belli, arriva Simone Di Pasquale, maestro del programma fin dalla prima edizione del 2005. Belli quest'anno non sarà in video, ma secondo quanto riportato continuerà a collaborare con la trasmissione dietro le quinte.

Chi gestisce il tesoretto di Ballando con le stelle 2026?

Il tesoretto passa a Francesca Fialdini e Simona Ventura, ex concorrenti del programma, che lo condivideranno con Rossella Erra e commenteranno le puntate a bordo campo. Prendono il posto di Alberto Matano, che quest'anno entra nella giuria.

Chi c'è nella giuria di Ballando con le stelle 2026?

Milly Carlucci ha confermato soltanto l'ingresso di Alberto Matano in giuria. La composizione completa non è ancora stata ufficializzata: la conduttrice ha spiegato che sarà l'ultimo annuncio prima del debutto del 3 ottobre 2026 su Rai 1.