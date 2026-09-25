Beppe Convertini chiude la stagione sulla costa pesarese, tra pescherecci, quartieri di pescatori, la Moretta di Fano e i garagoi di Marotta, con una deviazione nel borgo di Paolo e Francesca.

Azzurro - Storie di mare chiude la sesta edizione sabato 26 settembre 2026 alle 11.30 su Rai 1. Nella quinta e ultima puntata Beppe Convertini porta il pubblico nelle Marche: parte dal porto di Fano, sale fino alla Rocca di Gradara e torna sulla costa tra Mondolfo e Marotta, raccontando tradizioni marinare, cucina tipica e il lavoro delle Pro Loco.

Fano vista dal mare

Il viaggio comincia al porto di Fano. Convertini sale su un motopeschereccio con un pescatore locale, che gli racconta i segreti dell'Adriatico, le specie ittiche più comuni e come è cambiato un mestiere antico. Dal mare la città si mostra da una prospettiva diversa dal solito.

A terra il conduttore incontra Eleonora Storoni, presidente della Pro Loco Fano, per parlare del ruolo dell'associazione nella tutela delle tradizioni cittadine e del porto.

La Moretta, El Gugul e il Panbiscò

Al Caffè del Porto Convertini assaggia la Moretta di Fano, la bevanda calda dei pescatori a base di caffè, liquori e scorza di limone. La puntata racconta anche il percorso avviato per farla riconoscere come patrimonio culturale immateriale dall'Unesco.

Poi la passeggiata nel Gugul, lo storico quartiere dei pescatori fanesi, dove la puntata rievoca la vita quotidiana, la solidarietà e la memoria delle famiglie di mare. Una breve parentesi è dedicata al grano e alla panificazione, con i segreti del Panbiscò.

Gradara, la Rocca di Paolo e Francesca

Il racconto si sposta per un momento nell'entroterra pesarese, a Gradara. Tiziano Marchetti, presidente della Pro Loco, accompagna il pubblico nel borgo medievale e racconta la Rocca e la storia di Paolo e Francesca, i due amanti del quinto canto dell'Inferno di Dante legati per tradizione proprio a questo castello.

I garagoi di Marotta, una sagra da 77 edizioni

Di nuovo sulla costa, a Mondolfo, Convertini siede a una tavola vista mare con Matteo Mazzanti della Pro Loco Marotta e Massimo Papolini della Pro Loco Mondolfo. Al centro ci sono i piatti tipici e soprattutto i garagoi, piccoli molluschi dell'Adriatico.

A Marotta i garagoi hanno una festa tutta loro. La Sagra dei Garagoi è nata nel 1948 da un gruppo di pescatori per aprire la stagione turistica. Quest'anno la Pro Loco Marotta ha organizzato la 77ª edizione, su due fine settimana tra aprile e maggio, sul lungomare e in piazza dell'Unificazione.

Le Pro Loco e il legame tra costa ed entroterra

Sul molo, al Circolo dei pescatori di Marotta, Convertini dialoga con Antonino La Spina, presidente dell'Unpli, l'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia, e con Marco Silla, presidente dell'Unpli Marche. Si parla del valore delle Pro Loco, del volontariato nei piccoli comuni e del filo che unisce la costa marchigiana ai paesi dell'interno.

La puntata si chiude in barca, con la musica di un gruppo folkloristico locale e i saluti del conduttore.

Il programma

Azzurro - Storie di mare va in onda su Rai 1 dal 2021 con la conduzione di Beppe Convertini. La sesta edizione è partita sabato 8 agosto e ha attraversato Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Sardegna e Veneto prima di arrivare nelle Marche. Il programma è prodotto da Paolo Chiparo con TV Press Star's Management, con la regia di Antonio Siciliano.

Le puntate si possono rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando va in onda l'ultima puntata di Azzurro - Storie di mare?

L'ultima puntata della sesta edizione di Azzurro - Storie di mare va in onda sabato 26 settembre 2026 alle 11.30 su Rai 1. Beppe Convertini chiude la stagione con un viaggio nelle Marche, tra Fano, Gradara, Mondolfo e Marotta. La puntata si può vedere anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Dove va Beppe Convertini nella puntata del 26 settembre?

Nella puntata del 26 settembre 2026 Beppe Convertini parte dal porto di Fano, esce in mare su un motopeschereccio e visita il quartiere dei pescatori, il Gugul. Poi raggiunge Gradara, con la sua Rocca medievale, e chiude sulla costa tra Mondolfo e Marotta, dove racconta i garagoi e il lavoro delle Pro Loco.

Cos'è la Moretta di Fano?

La Moretta di Fano è una bevanda calda nata tra i pescatori della città marchigiana, preparata con caffè, liquori e scorza di limone. Nella puntata di Azzurro - Storie di mare del 26 settembre 2026 Beppe Convertini la assaggia al Caffè del Porto e racconta il percorso per farla riconoscere come patrimonio immateriale Unesco.

Cosa sono i garagoi di Marotta?

I garagoi sono piccoli molluschi di mare tipici della costa marchigiana, protagonisti della Sagra dei Garagoi di Marotta. La festa è nata nel 1948 per iniziativa di un gruppo di pescatori e nel 2026 è arrivata alla 77ª edizione, organizzata dalla Pro Loco Marotta su due fine settimana tra aprile e maggio.