Domenica 27 settembre 2026 Il mio nome è Carlo, il film tv di Canale 5 sulla vita di San Carlo Acutis, ha dominato la prima serata con 4.269.000 spettatori e il 29,6% di share. Su Rai 1 il film Lo sposo indeciso si è fermato a 1.633.000 spettatori e al 10,8%. Protagonista è Samuele Carrino, la regia è di Giacomo Campiotti.

Il mio nome è Carlo quasi triplica Rai 1

Il racconto della vita di Carlo Acutis ha tenuto davanti al televisore quasi tre spettatori su dieci. Il distacco da Rai 1 supera i due milioni e mezzo di persone, con quasi diciannove punti di share di vantaggio.

La messa in onda è arrivata a poco più di un anno dalla canonizzazione di Acutis, proclamato santo da Papa Leone XIV il 7 settembre 2025. Il film è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli ascolti della prima serata di domenica 27 settembre

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 Il mio nome è Carlo 4.269.000 29,6% Rai 1 Lo sposo indeciso 1.633.000 10,8% Rai 3 PresaDiretta 1.102.000 6,6% Rai 2 Mondiali di ciclismo n.d. 6,6% Italia 1 Le Iene presentano: Inside 746.000 7,4% Rete 4 Fuori dal coro 570.000 5,1%

Su Rete 4 ha debuttato la nuova stagione di Fuori dal coro, che ha raccolto il 5,1%.

Access e daytime: Scotti davanti, torna Mara Venier

Nella fascia dell'access La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha fatto da traino al film con 4.295.000 spettatori e il 23,7%. Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai 1 ha raccolto 3.820.000 spettatori e il 21,1%.

Nel pomeriggio è tornata Domenica In con Mara Venier, al 18,9% nella prima parte e al 16,5% nella seconda. Su Canale 5 Verissimo di Silvia Toffanin ha ottenuto il 19,8% e il 19%. Il debutto stagionale di Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini ha segnato il 15,1% con 1.376.000 spettatori.

Il film: trama e cast di Il mio nome è Carlo

Il mio nome è Carlo racconta la vita di Carlo Acutis dalla Milano del 1995 fino all'adolescenza, attraverso tre fasi della sua vita interpretate da attori diversi. Il film segue la scoperta della fede, la devozione per l'Eucaristia, l'impegno verso le persone più fragili e la mostra digitale sui miracoli eucaristici che Carlo realizzò da ragazzo. Acutis morì il 12 ottobre 2006, a quindici anni.

La regia è di Giacomo Campiotti, che firma soggetto e sceneggiatura con Carlo Mazzotta. Il film è una coproduzione RTI e Movie Magic International e si ispira in modo libero ai fatti reali.

Personaggio Interprete Carlo Acutis Samuele Carrino Antonia Salzano, la madre Lucia Mascino Andrea Acutis, il padre Flavio Parenti Rajesh Brayan Palliyagoda Sofia Nicky Passarella Il parroco Maurizio Donadoni

Domande frequenti

Quanti spettatori ha fatto Il mio nome è Carlo su Canale 5?

Il mio nome è Carlo, andato in onda domenica 27 settembre 2026 in prima serata su Canale 5, ha raccolto 4.269.000 spettatori con il 29,6% di share. Il film tv su Carlo Acutis ha vinto la serata, staccando Lo sposo indeciso di Rai 1, fermo a 1.633.000 spettatori e al 10,8%.

Chi ha vinto gli ascolti tv di domenica 27 settembre 2026?

In prima serata ha vinto Canale 5 con Il mio nome è Carlo (29,6% di share). Nell'access La ruota della fortuna ha battuto Affari tuoi, 23,7% contro 21,1%. Nel pomeriggio Verissimo (19,8%) è andato davanti a Domenica In, tornata con Mara Venier al 18,9%.

Chi interpreta Carlo Acutis in Il mio nome è Carlo?

Carlo Acutis da adolescente ha il volto di Samuele Carrino. Nel cast ci sono anche Lucia Mascino nel ruolo della madre Antonia Salzano e Flavio Parenti in quello del padre Andrea. La regia è di Giacomo Campiotti, che ha scritto il film con Carlo Mazzotta.

Dove rivedere Il mio nome è Carlo in streaming?

Il mio nome è Carlo è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset. Il film tv è una coproduzione RTI e Movie Magic International ed è andato in onda in prima visione su Canale 5 domenica 27 settembre 2026.