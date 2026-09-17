Una canzone nata come dialogo immaginario trova, un anno dopo, una seconda voce. Venerdì 18 settembre esce la nuova versione di “Amica”, brano di Annalisa contenuto nell'album “Ma io sono fuoco”, con la partecipazione di Madame. Una collaborazione che arriva mentre Annalisa prepara un altro passaggio importante della sua carriera: il primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il 12 giugno 2027.

C'era già qualcuno dall'altra parte del dialogo di “Amica”, anche se quella voce fino ad ora poteva soltanto essere immaginata. A un anno dalla pubblicazione del brano, Annalisa ha deciso di renderla reale coinvolgendo Madame in una nuova versione in uscita domani, venerdì 18 settembre, per Atlantic/Warner Music Italy.

Non si tratta quindi semplicemente di aggiungere un featuring a una canzone già conosciuta. L'ingresso di Madame modifica proprio il meccanismo sul quale era stato costruito il pezzo.

Se nella versione originale Annalisa si rivolgeva idealmente a un'amica durante un momento di smarrimento, adesso quella confidente risponde e assume una voce precisa.

Annalisa e Madame insieme in “Amica”

“Amica” è uno dei brani contenuti in “Ma io sono fuoco”, album pubblicato nell'ottobre 2025.

Al centro c'è uno spazio di confidenza nel quale poter mostrare anche le parti meno ordinate di sé: fragilità, rabbia, malinconia, contraddizioni ed errori che difficilmente si riescono a condividere con tutti.

Nella nuova versione è Madame a entrare in questo spazio.

La collaborazione arriva dopo la pubblicazione del suo terzo album “DISINCANTO”, certificato disco d'oro, e permette alle due artiste di trasformare il monologo originario in un confronto.

Il punto rimane l'amicizia intesa come luogo nel quale non è necessario apparire sempre forti o impeccabili: si può anche essere arrabbiati, fragili o semplicemente sbagliati, sapendo che dall'altra parte esiste qualcuno con il quale permetterselo.

Dopo “Amica” c'è San Siro

Per Annalisa il nuovo duetto arriva in un momento particolarmente significativo.

La cantautrice ha infatti annunciato il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, fissato per 12 giugno 2027.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer diretto dal regista e fotografo Nabil Elderkin, nato da un'idea della stessa Annalisa.

Nel video l'artista attraversa idealmente le diverse fasi della propria carriera incontrando molte delle versioni di sé mostrate negli anni. Ogni trasformazione conduce alla successiva fino ad arrivare a quella che verrà presentata sul palco di San Siro.

Una scelta che anticipa anche il concetto dello spettacolo: ripercorrere le diverse “ere” di Annalisa, dagli esordi alla fase più recente.

Un concerto per ripercorrere oltre quindici anni di carriera

San Siro sarà dunque pensato come un punto d'arrivo, ma anche come un modo per rileggere un percorso iniziato oltre quindici anni fa.

Lo show attraverserà le diverse fasi musicali e visive della carriera di Annalisa, mantenendo quella contaminazione tra musica, immagini e performance diventata sempre più centrale nei suoi ultimi spettacoli.

Il concerto arriverà dopo il tour “MA NOI SIAMO FUOCO”, che secondo i dati comunicati ha totalizzato oltre 170 mila spettatori attraverso 24 appuntamenti nei palasport tra novembre e maggio.

Negli ultimi anni sono cresciuti anche i numeri discografici: Annalisa conta 5,3 milioni di copie certificate, 55 dischi di Platino e 15 d'Oro.

“Ma io sono fuoco”, già certificato Platino, aveva debuttato al primo posto della classifica FIMI, risultato raggiunto anche dal precedente “E poi siamo finiti nel vortice”, certificato Triplo Platino.

Prima però arriva Madame

San Siro è ancora lontano. Il prossimo appuntamento è molto più vicino.

Da venerdì 18 settembre sarà infatti disponibile la nuova “Amica” con Madame.

Ed è forse proprio la natura della canzone a rendere interessante l'incontro: non due artiste semplicemente affiancate nello stesso brano, ma una seconda voce chiamata a occupare il posto che, fin dall'origine, la storia aveva lasciato libero.

Un'amica prima immaginata e adesso presente davvero.