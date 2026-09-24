Il cugino e biografo di Sordi racconta l'infanzia, l'adolescenza e i lati nascosti del grande attore romano, tra ricostruzioni in bianco e nero, testimonianze e filmati inediti.

Alberto Sordi Secret è disponibile in Italia su Prime Video. Il docufilm scritto e diretto da Igor Righetti, giornalista e conduttore Rai e cugino dell'attore, racconta la vita privata di Alberto Sordi, dall'infanzia agli aspetti meno noti della sua personalità. Dura circa un'ora e mezza ed è stato presentato il 23 settembre 2026 alla Camera dei deputati.

La presentazione alla Camera dei deputati

L'arrivo sulla piattaforma è stato presentato mercoledì 23 settembre nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, in un incontro promosso dal presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, e aperto dal questore Paolo Trancassini. In sala c'erano alcuni interpreti del film, tra cui Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Lorenzo Castelluccio, Emily Shaqiri e Moira De Rossi, insieme a diversi testimoni che hanno contribuito al racconto.

Mollicone ha visto nel lavoro di Righetti la capacità di superare la riservatezza con cui Sordi difendeva la propria vita privata: "Questo docufilm ci consegna il ritratto denso e commovente di un uomo nella sua genuinità".

Il primo docufilm sulla vita privata di Sordi

Il film nasce dal libro Alberto Sordi segreto, scritto da Righetti e pubblicato da Rubbettino con la prefazione del critico Gianni Canova, arrivato alla dodicesima ristampa. Righetti racconta di aver attinto a ricordi vissuti in prima persona e a quelli tramandati dal padre Alessandro e dal nonno Primo, zio di Alberto: "Nel docufilm nulla è fiction, frutto di fantasia".

Secondo il regista, è stato lo stesso Sordi a chiedere ai familiari di condividere ricordi e aneddoti solo dopo la sua morte, quando fosse andato, come diceva lui con la consueta scaramanzia, "in orizzontale".

Infanzia e adolescenza in bianco e nero

La parte filmica ricostruisce gli anni Venti e Trenta, girata in bianco e nero, in formato 4:3, con costumi e auto d'epoca. Per la prima volta compaiono sullo schermo i genitori, gli zii, i nonni e gli amici di Sordi. Il racconto arriva fino al ritorno a Roma di Alberto diciassettenne, dopo il periodo trascorso a Milano. Nel cast ci sono anche Emanuela Aureli, Daniela Giordano, Mirko Frezza ed Enzo Salvi.

A questa parte si intrecciano le testimonianze di parenti, amici e personaggi dello spettacolo, tra cui Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Elena de Curtis, Patrizia de Blanck e Rino Barillari. La voce narrante è di Dado Coletti. Il racconto usa immagini inedite dell'Istituto Luce, audio originali e fotografie degli album di famiglia di Righetti.

Le case, gli amori, le fragilità

Il docufilm entra in luoghi mai mostrati al pubblico: gli interni della villa di Castiglioncello, residenza estiva di Sordi, la tenuta del vero Marchese del Grillo a Fabriano e la casa natale della madre, Maria Righetti, a Sgurgola, in provincia di Frosinone. Le riprese si sono svolte anche a Ostia antica, a Narni e nella Repubblica di San Marino.

Righetti affronta i lati meno conosciuti dell'attore: il rapporto conflittuale con il padre Pietro, contrario alla sua carriera, l'attrazione per la nobiltà, il sesso vissuto come peccato, la gelosia per i propri beni, gli amori mai svelati. E poi la collezione di libri mai letti, la scelta di avere pochissimi amici, l'affetto per gli animali e la passione per le case.

Un progetto indipendente, finanziato da privati

Alberto Sordi Secret è prodotto da Massimiliano Filippini con CameraWorks. La fotografia è di Gianni Mammolotti, le musiche di Maria Sicari, i costumi di Stefano Giovani. Il film è stato realizzato anche in inglese e spagnolo. Filippini ha spiegato che la produzione non ha chiesto finanziamenti pubblici e si è sostenuta con sponsor privati. Tra i partner ci sono il Parco archeologico del Colosseo e il Parco archeologico di Ostia antica.

Il film è uscito nelle sale italiane il 28 giugno 2024 e ha partecipato al Festival del Cinema di Roma. Oggi è presente anche nel catalogo di Prime Video negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Australia, in Nuova Zelanda e in Cina. La produzione dichiara 36 premi tra Italia ed estero, l'ultimo dei quali ai New York Film & Cinematography Awards come miglior docufilm.

Sordi e l'America

Il legame di Sordi con il pubblico internazionale passa anche dagli Stati Uniti. Nel 1955 fu invitato a Kansas City, che gli consegnò le chiavi della città per il personaggio di Nando Moriconi, l'italiano innamorato dell'America di Un americano a Roma. Il film si chiude con Alberto nostro, uno stornello romano dedicato all'attore, scritto e interpretato da Righetti e Samuele Socci.

Domande frequenti

Dove vedere Alberto Sordi Secret?

Alberto Sordi Secret è disponibile in streaming su Prime Video Italia da settembre 2026. Il docufilm di Igor Righetti, della durata di circa un'ora e mezza, è presente anche nei cataloghi di Prime Video di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Cina. In Italia era uscito nelle sale il 28 giugno 2024.

Chi ha diretto Alberto Sordi Secret?

Alberto Sordi Secret è scritto e diretto da Igor Righetti, giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai, cugino e biografo di Alberto Sordi. Il docufilm nasce dal suo libro Alberto Sordi segreto, pubblicato da Rubbettino. La produzione è di Massimiliano Filippini con CameraWorks, senza finanziamenti pubblici.

Di cosa parla Alberto Sordi Secret?

Il docufilm racconta la vita privata di Alberto Sordi: l'infanzia e l'adolescenza, ricostruite in bianco e nero, il rapporto con il padre Pietro, gli amori, le case e le fragilità dell'attore. Alle scene ricostruite si affiancano testimonianze di parenti e amici, filmati inediti dell'Istituto Luce e foto di famiglia.

Chi c'è nel cast di Alberto Sordi Secret?

Nella parte filmica recitano tra gli altri Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Emanuela Aureli, Daniela Giordano, Mirko Frezza ed Enzo Salvi, con i giovani Lorenzo Castelluccio ed Emily Shaqiri. Tra i testimoni ci sono Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Elena de Curtis e Rino Barillari. La voce narrante è di Dado Coletti.