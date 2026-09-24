Il calciomercato estivo si è chiuso l'1 settembre, ma quello degli svincolati resta sempre aperto. È la finestra che l'Udinese ha sfruttato per mettere a segno l'operazione più sorprendente di questa parte di stagione: David Alaba, 34 anni, due Champions League vinte con il Bayern Monaco e altre due con il Real Madrid, è un nuovo giocatore bianconero.

Come si è chiusa l'operazione

La trattativa si è aperta e conclusa nel giro di pochissime ore. Il difensore è arrivato in Italia e mercoledì ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, superandole. In serata era già in Friuli, dove ha cenato con l'allenatore Kosta Runjaic e con il responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler.

Poi la firma sul contratto e l'annuncio del club.

Alaba era rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid, il 30 giugno scorso. Il suo nome era finito nei radar di diversi club: l'Union Berlino in Germania, l'América in Messico, l'Inter Miami negli Stati Uniti e l'Al-Sadd in Qatar.

L'annuncio con la sedia

Prima ancora della firma, l'Udinese aveva pubblicato sui propri canali social l'immagine di una sedia bianca al centro del campo. Chi segue la Champions League ha capito subito.

La sedia è il simbolo di una delle esultanze più riconoscibili di Alaba, nata quasi per caso al Santiago Bernabéu dopo la rimonta del Real Madrid sul Paris Saint-Germain nella stagione 2021/22. L'austriaco ha poi raccontato che non era un gesto premeditato: quella sedia si trovava lì al momento giusto. L'ha ripetuta anche dopo la semifinale vinta contro il Bayern nel 2024.

Il post è diventato virale nel giro di poche ore.

Cosa porta a Udine

Il curriculum spiega perché l'operazione venga definita fuori scala rispetto alle dimensioni abituali del mercato friulano.

Con il Bayern Monaco Alaba ha collezionato 431 presenze, 33 gol e 54 assist, vincendo dieci Bundesliga e due Champions League, entrambe da titolare in finale. Al Real Madrid ha trascorso cinque stagioni, superando le 130 presenze e conquistando altri due titoli europei, con un ruolo da protagonista nella finale del 2022 contro il Liverpool.

Con la nazionale austriaca ha giocato 117 partite segnando 15 gol, e ha indossato la fascia di capitano agli ultimi Mondiali.

In carriera ha coperto più ruoli: terzino sinistro, difensore centrale e anche centrocampista. A Udine il suo impiego più probabile è quello di braccetto nella difesa a tre.

Perché l'Udinese ne aveva bisogno

L'operazione non nasce solo dal fascino del nome. I friulani hanno incassato undici gol nelle prime cinque giornate, una media superiore ai due a partita, e hanno il reparto arretrato falcidiato dagli infortuni.

Runjaic schiera abitualmente tre difensori centrali, e Alaba gli offre una soluzione in più anche sul piano numerico.

Quando potrà giocare

Difficile vederlo subito in campo. Alaba non gioca una partita ufficiale da mesi e non è stato convocato in nazionale da Ralf Rangnick.

La sosta per le nazionali gli offre però il tempo per rimettersi in condizione. L'Udinese torna in campo lunedì 12 ottobre contro il Torino.

Resta l'incognita che ha accompagnato le ultime stagioni del difensore. Nell'ultima al Real Madrid ha raccolto appena sedici presenze, ed è la ragione principale per cui un giocatore con quel palmarès è rimasto svincolato per un'intera estate.

Un precedente in Serie A sfiorato

Non è la prima volta che Alaba si avvicina al campionato italiano. Durante il mercato estivo il suo nome era stato proposto alla Lazio, ma i contatti non si sono mai concretizzati e i biancocelesti hanno poi scelto un altro svincolato, il brasiliano Diogo Leite.

Nelle stesse settimane era stato accostato anche all'Amburgo e al Manchester United.

Domande frequenti

Alaba ha firmato con l'Udinese? Sì. Il difensore austriaco ha superato le visite mediche a Villa Stuart, ha firmato il contratto e il club friulano ne ha ufficializzato l'arrivo.

Come può l'Udinese acquistarlo a mercato chiuso? Perché Alaba è svincolato. Il mercato dei giocatori senza contratto resta aperto tutto l'anno, quindi i club possono tesserarli anche dopo la chiusura della finestra ordinaria, avvenuta l'1 settembre.

Quando può esordire con l'Udinese? Non è atteso subito in campo: manca partite ufficiali da mesi. La sosta per le nazionali gli consente di recuperare la condizione, e il primo appuntamento utile è la gara contro il Torino di lunedì 12 ottobre.

Cosa ha vinto David Alaba? Quattro Champions League, due con il Bayern Monaco e due con il Real Madrid, oltre a dieci campionati tedeschi e ai titoli conquistati in Spagna. Con l'Austria ha giocato 117 partite segnando 15 gol.