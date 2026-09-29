Achille Lauro arriva in prima serata su Canale 5 martedì 29 settembre, alle 21.20, con "Comuni Immortali", il concerto evento registrato allo Stadio San Siro di Milano davanti a 60.000 persone. Ospite d'eccezione Laura Pausini. Lo show si vede anche in streaming su Mediaset Infinity.

La serata porta in tv la tappa milanese del tour negli stadi. Prima di San Siro, "Comuni Immortali" era partito dallo Stadio Romeo Neri di Rimini e aveva fatto tappa allo Stadio Olimpico di Roma. Il live di Milano, andato in scena a giugno, adesso entra nelle case degli italiani.

Un concerto in più capitoli

Lo spettacolo ripercorre le tappe principali della carriera di Lauro, alternando i grandi successi ai brani più recenti. La struttura ricorda quella di un'opera divisa in capitoli: musica, performance, estetica e racconto si mescolano e il palco di San Siro diventa uno spazio di contaminazione fra linguaggi diversi.

È la cifra che Lauro coltiva da anni, dai quadri di Sanremo in poi. Qui la scala è quella di uno stadio, con una messa in scena pensata per restituire anche in tv l'impatto visivo dello show.

Il duetto con Laura Pausini

Uno dei momenti più attesi della serata è l'arrivo sul palco di Laura Pausini. I due artisti si ritrovano davanti al pubblico di San Siro per uno dei passaggi più intensi del concerto.

Chi era allo stadio ha visto la coppia cantare "16 marzo", poi Pausini ha guidato il coro di tutto lo stadio su "La solitudine", come hanno raccontato Sky TG24 e All Music Italia all'indomani del live.

La sfilata di EROTICA sulle note di Maleducata

La serata prosegue sulle note di "Maleducata" con la sfilata di debutto di EROTICA, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Dondup.

È la prima volta che una sfilata di moda vera e propria entra dentro un concerto in uno degli stadi più famosi al mondo. Sul palco di San Siro sfilano trentanove look, con top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi. Musica e moda si incontrano in un formato inedito, che la prima serata di Canale 5 porta a una platea televisiva.

Orario, canale e streaming

Informazione Dettaglio Programma Achille Lauro, Comuni Immortali Data martedì 29 settembre 2026 Orario 21.20 Canale Canale 5 Streaming Mediaset Infinity Location Stadio San Siro, Milano Ospite Laura Pausini Produzione FriendsTv Regia Luigi Antonini

L'evento è prodotto da FriendsTv, con la regia di Luigi Antonini.

Domande frequenti

A che ora va in onda il concerto di Achille Lauro su Canale 5?

Il concerto "Comuni Immortali" di Achille Lauro va in onda martedì 29 settembre 2026 su Canale 5 in prima serata, a partire dalle 21.20. Lo show è registrato allo Stadio San Siro di Milano davanti a 60.000 persone e ha Laura Pausini come ospite.

Dove vedere Comuni Immortali in streaming?

Il concerto di Achille Lauro si può seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in contemporanea con la messa in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 di martedì 29 settembre.

Cosa canta Laura Pausini con Achille Lauro a San Siro?

Durante il concerto di San Siro Laura Pausini e Achille Lauro hanno cantato insieme "16 marzo". Subito dopo Pausini ha guidato lo stadio sulle note de "La solitudine", uno dei brani più famosi del suo repertorio, secondo quanto riportato dopo il live.

Cos'è EROTICA di Achille Lauro?

EROTICA è la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro come direttore creativo di Dondup. Ha debuttato con una sfilata di trentanove look durante il concerto di San Siro, sulle note di "Maleducata", con modelle come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.