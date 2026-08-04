ZŌN Steakhouse apre a Milano De Angeli: nuova steakhouse premium

Il brand inaugura il nuovo ristorante in via Federico Faruffini 15, portando a Milano il suo format “All You Can Meat” e un’esperienza gastronomica che punta su qualità, ricerca e convivialità.

ZŌN Steakhouse apre a Milano De Angeli: la nuova destinazione per gli amanti della carne premium

Milano accoglie una nuova destinazione dedicata agli appassionati della carne. ZŌN Steakhouse inaugura la nuova sede in via Federico Faruffini 15, nel quartiere De Angeli, rafforzando la propria presenza nel panorama della ristorazione con un format che unisce materie prime selezionate, design contemporaneo e un’esperienza gastronomica pensata per valorizzare ogni portata.

L’apertura rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita del marchio, nato con l’obiettivo di proporre una steakhouse diversa dal tradizionale concetto di ristorante di carne. Al centro del progetto ci sono qualità, accoglienza e attenzione ai dettagli, elementi che caratterizzano l’intero percorso gastronomico.

Carni selezionate e qualità al centro dell’esperienza

La filosofia di ZŌN Steakhouse parte dalla scelta delle materie prime. Le carni provengono da allevamenti selezionati e vengono lavorate con tecniche studiate per esaltarne gusto, consistenza e caratteristiche organolettiche.

L’obiettivo è offrire un’esperienza premium capace di soddisfare sia gli appassionati più esperti sia chi desidera avvicinarsi al mondo della carne di alta qualità.

ZŌN Steakhouse apre a Milano De Angeli: la nuova destinazione per gli amanti della carne premium

Il format “All You Can Meat”

Tra gli elementi distintivi del brand spicca il format proprietario “All You Can Meat”, un’interpretazione innovativa del tradizionale “all you can eat”.

Più che sulla quantità, il concept punta sulla varietà e sulla qualità dell’offerta. Il percorso comprende antipasti, tartare, primi piatti, specialità della casa e una selezione di carni premium, mantenendo elevati standard di servizio e attenzione all’esperienza complessiva degli ospiti.

Design contemporaneo e atmosfera accogliente

Anche gli spazi riflettono l’identità del marchio. Gli interni sono caratterizzati da uno stile moderno, materiali ricercati e un’illuminazione studiata per creare un ambiente elegante ma informale, adatto sia a cene tra amici sia a incontri di lavoro o occasioni speciali.

Con la nuova apertura di De Angeli, ZŌN Steakhouse conferma la volontà di consolidare la propria presenza a Milano, città da sempre punto di riferimento per l’innovazione gastronomica e le nuove tendenze della ristorazione.