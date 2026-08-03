Yoga Radio Estate debutta su Italia 1 con Noemi ed Enrico Papi

Yoga Radio Estate debutta su Italia 1: Noemi ed Enrico Papi alla guida della musica dell’estate
Martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, prende il via “Yoga Radio Estate”, il nuovo show musicale prodotto da Radio Bruno. Sul palco di Riccione tanti protagonisti della musica italiana, da Tommaso Paradiso a Francesca Michielin, passando per Francesco Gabbani, Levante e Serena Brancale.
L’estate musicale di Mediaset si arricchisce di un nuovo appuntamento. Martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, debutta “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno che porterà sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti più amati della scena musicale italiana.
A guidare la serata sarà una coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo storico speaker radiofonico Enzo Ferrari, che accompagneranno il pubblico tra esibizioni dal vivo, curiosità e racconti dal backstage.
Sul palco di Riccione tanti protagonisti della musica italiana
La prima puntata sarà ambientata in piazzale Roma a Riccione, uno dei luoghi simbolo dell’estate italiana, e vedrà alternarsi numerosi artisti protagonisti delle classifiche.
Tra gli ospiti annunciati ci saranno Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia ed Eddie Brock.
Con musica dal vivo e grandi successi dell’estate, Yoga Radio Estate punta a diventare uno degli appuntamenti di riferimento della stagione televisiva estiva di Mediaset.