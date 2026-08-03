Da Tom Brady a James Hetfield, da Martha Stewart a Charlotte Casiraghi, passando per Tony Bennett e Martin Sheen: il 3 agosto ha dato i natali a leggende dello sport, della musica, del cinema e della televisione.

Il 3 agosto è una data che unisce mondi lontanissimi: il football americano e il metal, il glamour dei principati e la Hollywood d’autore, la crooner music e l’economia. Questa giornata di piena estate ha dato i natali a personalità che hanno segnato i rispettivi campi, spesso riscrivendone i record. Scopriamo insieme chi sono i VIP nati il 3 agosto.

Le leggende dello sport

Tom Brady: il GOAT del football americano

Tom Brady è nato a San Mateo, in California, il 3 agosto 1977. Considerato il più grande quarterback di tutti i tempi, ha vinto sette Super Bowl — record assoluto — ed è stato nominato cinque volte MVP della partita, giocando venti stagioni con i New England Patriots e le ultime tre con i Tampa Bay Buccaneers. La sua è anche una delle più incredibili storie di rivincita dello sport: al Draft NFL del 2000 fu scelto soltanto come 199ª chiamata, al sesto giro, prima di diventare il simbolo di un’intera lega. Ritiratosi dopo la stagione 2022, oggi è commentatore televisivo.

Ryan Lochte: il rivale di Phelps

Festeggia il 3 agosto anche Ryan Lochte, nuotatore statunitense nato nel 1984, dodici volte medagliato olimpico tra Atene 2004 e Rio 2016 e per anni grande rivale (e compagno di squadra) di Michael Phelps.

Le stelle della musica

James Hetfield: la voce dei Metallica

James Alan Hetfield è nato a Downey, in California, il 3 agosto 1963. Cofondatore, cantante e chitarrista ritmico dei Metallica, è una delle figure più influenti della storia del metal: con la band, nata nell’ottobre 1981 dopo la risposta a un annuncio sul giornale The Recycler pubblicato dal batterista Lars Ulrich, ha firmato album epocali come “Master of Puppets” e il “Black Album”. Guitar World lo ha inserito, insieme al compagno di band Kirk Hammett, al secondo posto tra i migliori chitarristi metal di sempre.

Tony Bennett: l’ultimo crooner

Il 3 agosto 1926 nasceva a New York Tony Bennett, all’anagrafe Anthony Dominick Benedetto, scomparso nel luglio 2023. Voce leggendaria della canzone americana, celebre in tutto il mondo per “I Left My Heart in San Francisco”, ha attraversato settant’anni di musica vincendo numerosi Grammy Award e conquistando le nuove generazioni con i duetti insieme a Lady Gaga.

Icone del cinema e della TV internazionale

Martin Sheen: da Apocalypse Now alla Casa Bianca

Martin Sheen è nato in Ohio il 3 agosto 1940. Protagonista di film entrati nella storia del cinema come “La rabbia giovane” e “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola, ha conquistato anche il pubblico televisivo interpretando il presidente Josiah Bartlet nella serie “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” e, più di recente, in “Grace and Frankie”. È il padre degli attori Emilio Estevez e Charlie Sheen.

Evangeline Lilly: da Lost al Marvel Cinematic Universe

Evangeline Lilly è nata in Canada il 3 agosto 1979. Diventata famosa in tutto il mondo con il ruolo di Kate Austen nella serie “Lost”, al cinema ha vestito i panni dell’elfa Tauriel ne “Lo Hobbit – La desolazione di Smaug” e “Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate” e quelli di Hope van Dyne / Wasp in “Ant-Man”, “Ant-Man and the Wasp” e “Avengers: Endgame”.

Martha Stewart: la regina del lifestyle

Martha Stewart, nata Martha Helen Kostyra a Jersey City il 3 agosto 1941, è l’imprenditrice e conduttrice televisiva che ha trasformato cucina, giardinaggio e bon ton in un impero mediatico da un miliardo di dollari, tra riviste, libri e programmi TV. Una carriera segnata anche dalla clamorosa condanna del 2004 per lo scandalo finanziario legato alla vendita di azioni, da cui è tornata più popolare di prima.

John Landis: il regista di Blues Brothers

Compie gli anni il 3 agosto anche John Landis, regista americano classe 1950, autore di film cult come “Animal House”, “The Blues Brothers”, “Un lupo mannaro americano a Londra” e “Una poltrona per due”, oltre che del leggendario video di “Thriller” di Michael Jackson.

Il glamour dei principati

Charlotte Casiraghi: l’eleganza di Monaco

Charlotte Casiraghi è nata il 3 agosto 1986, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e dell’imprenditore italiano Stefano Casiraghi. Amazzone di livello, ambasciatrice di grandi maison della moda e volto tra i più fotografati d’Europa, incarna da anni l’eleganza della famiglia Grimaldi.

Talenti italiani nati il 3 agosto

Il panorama italiano si arricchisce di personalità di primo piano tra economia, giornalismo, musica e sport:

Tito Boeri, economista nato a Milano nel 1958, già presidente dell’INPS e voce tra le più ascoltate del dibattito economico italiano

Augusto Minzolini, giornalista e politico classe 1958, ex direttore del TG1

Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo classe 1958, firma storica del motorsport

Bassi Maestro, pseudonimo di Davide Bassi, rapper e produttore milanese classe 1973, pioniere dell’hip hop italiano che ha collaborato con artisti come Frankie hi-nrg, Clementino, Rocco Hunt e Busta Rhymes

Giorgia Bronzini, ciclista piacentina classe 1983, due volte campionessa del mondo su strada e una su pista, tra le più forti velociste della storia del ciclismo femminile

Personaggi storici illustri

Il 3 agosto ha visto nascere anche importanti figure del passato:

Elisha Otis (1811) – inventore americano del freno di sicurezza per ascensori, che rese possibili i grattacieli moderni

Stanley Baldwin (1867) – tre volte primo ministro del Regno Unito tra le due guerre

Rupert Brooke (1887) – poeta inglese, simbolo della generazione perduta nella Prima guerra mondiale

Dolores del Río (1904) – attrice messicana, prima grande diva latinoamericana di Hollywood

P.D. James (1920) – scrittrice inglese, maestra del romanzo giallo e creatrice dell’investigatore Adam Dalgliesh

Il segno zodiacale del Leone

Tutti i VIP nati il 3 agosto condividono il segno zodiacale del Leone (23 luglio – 22 agosto): carisma, ambizione e istinto da protagonisti sono il filo rosso che unisce il perfezionismo maniacale di Tom Brady, la leadership di James Hetfield sul palco e l’impero costruito da zero da Martha Stewart. Nati per pensare in grande, i Leoni di questa data lo hanno dimostrato con carriere da record.

Curiosità sui VIP del 3 agosto

Il 3 agosto è una data storica anche per un’altra ragione: il 3 agosto 1492 Cristoforo Colombo salpò da Palos verso le Americhe. Alcuni siti lo indicano erroneamente come nato in questa data, ma la data di nascita di Colombo è in realtà sconosciuta

Tom Brady fu scelto al Draft NFL solo come 199ª chiamata: oggi è considerato il più grande “furto” della storia del Draft

I Metallica nacquero da un annuncio su un giornale di piccoli annunci di Los Angeles a cui rispose proprio Hetfield

A Martha Stewart, nel 2005, la proroga degli arresti domiciliari fu annunciata proprio il 3 agosto, giorno del suo 64° compleanno

Martin Sheen ha mantenuto il nome d’arte per tutta la carriera: all’anagrafe è Ramón Antonio Gerardo Estévez

Il 3 agosto si conferma una data d’oro per lo sport, la musica e lo spettacolo mondiale. Dal quarterback dei record al frontman dei Metallica, passando per la regina del lifestyle americano e l’eleganza di casa Grimaldi, i nati in questa giornata hanno dimostrato che la determinazione tipica del Leone può trasformarsi in carriere leggendarie.