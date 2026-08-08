Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa guida la corsa al tormentone dell’estate 2026 con “La testa gira”, tallonato da “Al mio paese” di Serena Brancale con Delia e Levante. Ecco la classifica dei brani più ascoltati in streaming, aggiornata ai primi di agosto, e tutti i protagonisti della stagione.

Come ogni anno, l’estate musicale italiana è una gara a colpi di ritornelli, featuring e milioni di stream. E a pochi giorni da Ferragosto la corsa al titolo di tormentone dell’estate 2026 ha ormai una gerarchia piuttosto chiara, almeno sul fronte streaming. A dirlo sono i dati di streaming di Spotify relativi ai singoli usciti da marzo in poi, aggiornati a lunedì 3 agosto 2026: in vetta c’è un asse Italia-Brasile, ma la vera sorpresa arriva dal secondo gradino del podio, dove tre voci femminili hanno trasformato un brano identitario in un fenomeno da oltre 22 milioni di ascolti.

Vediamo la top 10, i numeri e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione dei tormentoni.

La classifica dei tormentoni dell’estate 2026 (dati streaming al 3 agosto)

Questa la top 10 dei brani più ascoltati su Spotify tra i singoli pubblicati da marzo 2026 in poi (dati aggiornati al 3 agosto 2026):

Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa – “La testa gira” – 29,7 milioni di stream Serena Brancale, Delia e Levante – “Al mio paese” – 22,9 milioni di stream Artie 5ive – “Swag music” – 21,9 milioni di stream Bresh – “Da Dio” – 15,6 milioni di stream Pinguini Tattici Nucleari – “Sorry scusa lo siento” – 14,7 milioni di stream Ultimo – “Romantica” – 13,3 milioni di stream Sayf – “Buona domenica” – 10,8 milioni di stream Geolier – “Autorità” – 9,7 milioni di stream Annalisa – “Canzone estiva” – 9,4 milioni di stream Fulminacci – “Maledetto me” – 9,2 milioni di stream

“La testa gira”: il tormentone in vetta

Il gradino più alto del podio, al momento, parla la lingua del reggaeton italo-brasiliano. Fred De Palma, veterano assoluto del genere estivo, ha costruito con “La testa gira” l’ennesimo colpo di stagione, chiamando al suo fianco la popstar brasiliana Anitta — con cui il feeling artistico è ormai collaudato da anni — e Emis Killa. Il risultato è il brano italiano più streammato tra le uscite della stagione: quasi 30 milioni di ascolti su Spotify al 3 agosto, con un vantaggio di circa 7 milioni sulla seconda classificata.

“Al mio paese”: il fenomeno Brancale-Delia-Levante

I tormentoni dell'estate 2026: la classifica delle canzoni più ascoltate

La storia più interessante dell’estate 2026 è però probabilmente quella di “Al mio paese”. Serena Brancale — reduce da stagioni d’oro tra Sanremo e i palchi di mezza Italia — ha unito le forze con Delia e Levante in un brano tutto al femminile che rivendica radici e appartenenza fin dal titolo, e che i numeri hanno premiato: quasi 23 milioni di stream e un secondo posto stabile per tutta l’estate, dal primo rilevamento di giugno fino ad agosto. Un successo che conferma il momento straordinario della scena musicale pugliese e del Sud in generale, se si considera che in classifica Brancale compare anche una seconda volta, con “Partenope” insieme a Merk & Kremont e The Kolors.

Il resto del podio e la top 10

Terzo gradino per Artie 5ive con “Swag music”, primo estratto dall’album “Vittoria”: il rapper è la conferma di quanto l’urban sia ormai una presenza fissa nella corsa estiva, e con quasi 22 milioni di stream insidia da vicino il duo di testa. Subito fuori dal podio Bresh con “Da Dio”, mentre i Pinguini Tattici Nucleari presidiano la quinta posizione con “Sorry scusa lo siento”, il singolo dal titolo trilingue che tiene la band bergamasca al centro anche dell’estate.

Sesta posizione per Ultimo con “Romantica”, tratta dall’album “Il giorno che aspettavo”: non un tormentone in senso classico, ma un brano che ha accompagnato la lunga estate del cantautore romano culminata nel concerto-evento di Tor Vergata di inizio luglio. Seguono Sayf con “Buona domenica” (estratto da “Santissimo”), Geolier con “Autorità”, Annalisa con “Canzone estiva” — titolo-manifesto che dichiara le intenzioni fin dal primo ascolto — e Fulminacci con “Maledetto me”, che chiude la top 10.

Gli altri protagonisti: da Jovanotti ad Angelina Mango

Appena fuori dalla top 10 ci sono alcune delle collaborazioni più chiacchierate della stagione. “Buon vento” mette insieme Jovanotti e Alfa in un passaggio di testimone generazionale tra due modi di intendere la canzone solare; “Canto d’amore” unisce per la prima volta le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni; Anna piazza “White Girl Wasted” in attesa dell’album “Million Dollar Babe”, mentre Samurai Jay con “Flamenco paranoia” si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto anche sul fronte radiofonico.

Più indietro nei numeri di streaming, ma onnipresenti tra radio, spiagge e playlist, ci sono poi i tormentoni “di mestiere”: “Cabana” di Irama, “Bossa nostra” di Gaia, “Summer Funk” di Francesco Gabbani, “Bam Bam Bambina” di Elettra Lamborghini, “Le ragazze” di Clara e Sangiovanni, “Rolling Stones” dei The Kolors e l’operazione nostalgia-karaoke “La Costiera amalfitana” di Fabio Rovazzi con Nino D’Angelo e Arisa. Curiosità pugliese: in classifica c’è anche Anna Tatangelo, in coppia con Welo in “Notte poetica”, e i Sud Sound System, al fianco di Antonio Maggio e Leo Rojas in “Radici”.

Streaming e radio: due classifiche, due verità

Come sempre, la fotografia dello streaming non coincide del tutto con quella dell’airplay radiofonico. Le piattaforme premiano l’ascolto ripetuto del pubblico più giovane e i brani urban, mentre le radio costruiscono i tormentoni “trasversali” che arrivano a tutte le generazioni: non a caso brani come “Flamenco paranoia” di Samurai Jay, che a fine luglio risultava in vetta alle rilevazioni radiofoniche, o le hit più melodiche della stagione, hanno un peso radiofonico superiore alla loro posizione streaming. La classifica definitiva dell’estate, quella che consegnerà il titolo ufficioso di “tormentone 2026”, si scriverà solo a fine agosto, quando si potranno sommare le due prospettive.

Domande frequenti

Qual è il tormentone dell’estate 2026? Sul fronte streaming, il brano più ascoltato tra le uscite della stagione è “La testa gira” di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, con circa 29,7 milioni di stream su Spotify al 3 agosto 2026.

Qual è la canzone italiana più ascoltata dell’estate 2026? “La testa gira” di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa guida la classifica streaming dei singoli usciti da marzo 2026, davanti ad “Al mio paese” di Serena Brancale con Delia e Levante.

Come si misura il tormentone dell’estate? Non esiste una classifica ufficiale unica: si incrociano i dati di streaming (Spotify in primis), l’airplay radiofonico rilevato da EarOne e le certificazioni FIMI. Un brano può dominare lo streaming e pesare meno in radio, o viceversa.

Quando si saprà il tormentone vincitore dell’estate 2026? Il bilancio definitivo si fa tradizionalmente a fine agosto/inizio settembre, quando si consolidano i dati complessivi della stagione tra streaming, radio e certificazioni.