Sabato 8 agosto alle 14.00 su Rai 2 nuovo appuntamento con il programma di Monica Setta: in apertura l’intervista a Guendalina Tavassi, poi Antonino Monteleone, il talk sull’estate 2026 con Colombani e Timpone, l’intervento di Ylenja Lucaselli e la chiusura musicale con Annalisa Minetti e J. Peralta.

È Guendalina Tavassi la prima protagonista della nuova puntata di “Storie al bivio estate”, il programma condotto dalla giornalista Monica Setta che intreccia spettacolo, attualità, musica e racconti di vita, in onda sabato 8 agosto alle 14.00 su Rai 2. Tavassi ripercorre i momenti più importanti della sua vita pubblica e privata, tra televisione, famiglia, amori e scelte decisive.

Monteleone e il talk sull’estate 2026

Spazio poi al giornalista Antonino Monteleone, che si racconta in un’intervista tra carriera, inchieste e aspetti meno conosciuti del suo percorso personale.

Nel corso della puntata, Riccardo Colombani, segretario generale di First Cisl, e il commercialista ed esperto fiscale Gianluca Timpone sono al centro di un talk dedicato all’estate 2026 e ai principali temi economici e sociali che interessano le famiglie italiane. Interviene anche Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, mentre i ragazzi della Gen Z portano in studio il loro punto di vista sui cambiamenti della società contemporanea.

Il finale musicale: Minetti e J. Peralta con Una Bachata

A chiudere l’appuntamento è l’esibizione musicale di Annalisa Minetti e J. Peralta, che propongono il loro nuovo singolo “Una Bachata”.