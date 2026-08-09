L’anticiclone africano non molla l’Italia: oggi 19 città da bollino rosso, tregua di 48 ore solo al Nord tra il 9 e il 10 agosto, poi nuova fiammata fino a Ferragosto. Gli esperti indicano la possibile svolta tra il 17 e il 23 agosto, con il calo più atteso dal 18. Ecco le previsioni aggiornate a domenica 9 agosto e le date da segnare sul calendario.

Articolo aggiornato al 9 agosto 2026.

La domanda è la stessa da settimane: quando finisce il caldo? La risposta, purtroppo, non è “domani”. La quarta ondata di calore dell’estate 2026 continuerà ad accompagnare l’Italia almeno fino a Ferragosto, con una sola vera parentesi: la tregua che tra domenica 9 e lunedì 10 agosto riguarda il Nord e il versante adriatico. Per il resto del Paese, e in particolare per le regioni tirreniche e il Sud, bisognerà stringere i denti ancora una decina di giorni.

La risposta in breve: le date da segnare

Il calendario del caldo, secondo le previsioni disponibili al 9 agosto, si può riassumere così. Tra il 9 e il 10 agosto il Nord e le regioni adriatiche respirano, con un calo di 4-5 gradi e temporali anche forti. Da martedì 11 l’anticiclone africano riprende forza e tra l’11 e il 17 agosto la quarta ondata tocca il suo apice, con punte di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. Ferragosto sarà stabile e molto caldo. La possibile attenuazione arriva tra il 17 e il 23 agosto, con il 18 come prima data utile per la svolta, anche se il comportamento dell’anticiclone resta incerto e nessun modello, al momento, mette la parola fine con certezza.

Oggi 19 città da bollino rosso, Bari compresa

Il bollettino del ministero della Salute fotografa la situazione: domenica 9 e lunedì 10 agosto sono 19 le città con bollino rosso, il livello massimo di allerta. Nell’elenco ci sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Venerdì 7 le città in allerta massima erano 26 su 27: il calo del weekend è reale ma parziale, e lunedì le città in arancione salgono a sei (Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona), con soli due bollini gialli per Torino e Cagliari.

Nord e Sud: perché l’Italia è spaccata in due

A decidere il destino dell’estate 2026 è il braccio di ferro tra due protagonisti. Da una parte l’anticiclone africano, che finge di ritirarsi verso sud per poi tornare ad ancorarsi sull’Italia. Dall’altra le correnti atlantiche più fresche e instabili che, viaggiando a nord delle Alpi, provano a scalfire il muro di calore. Quando ci riescono, come in queste ore, il risultato non è il fresco ma l’instabilità: il calore accumulato nei bassi strati e l’umidità elevata trasformano il Nord in una polveriera, con temporali violenti, grandinate e raffiche di vento concentrati su Alpi, Prealpi e Appennino. Sul versante tirrenico e al Sud, invece, la canicola prosegue senza attenuazioni di rilievo: qui, secondo il colonnello Mario Giuliacci, il caldo resisterà almeno fino a metà agosto.

Che tempo farà a Ferragosto 2026

Chi sperava nel classico temporale di Ferragosto dovrà probabilmente rassegnarsi. Le proiezioni di 3B Meteo descrivono una settimana di Ferragosto dominata dall’alta pressione di matrice subtropicale: stabilità prevalente, sole e caldo intenso, con possibili punte di 40 gradi sulle regioni centro-settentrionali e al più qualche temporale di calore pomeridiano vicino ai rilievi. Ferragosto potrebbe anzi rappresentare il picco finale dell’ondata, prima dell’attenuazione attesa nella settimana successiva.

Cosa dicono gli esperti: Giuliacci, Tedici e 3B Meteo a confronto

Le tre voci più citate di questi giorni concordano sulla sostanza e divergono di poco sulle date. Mario Giuliacci indica riduzioni di temperatura tra il 7 e l’11 agosto su Nord, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e isole maggiori, ma esclude la fine dell’ondata prima di metà agosto, con il Tirreno sotto scacco. Lorenzo Tedici (iLMeteo.it) vede il caldo intenso al Centro-Sud almeno fino a Ferragosto e colloca il graduale calo dal 17-18 agosto, escludendo per ora una quinta ondata nei modelli. Edoardo Ferrara (3B Meteo) parla di un possibile cambio di circolazione tra il 18 e il 20 agosto, tendenza da confermare, mentre le proiezioni della stessa 3B Meteo spostano le speranze di cambiamento vero nella terza decade del mese. Tradotto: la finestra della svolta sta tra il 17 e il 23 agosto, con il 18 come data più ricorrente.

E in Puglia? La situazione al Sud

Per il Sud la tregua di questo weekend è quasi impercettibile. Bari resta tra le città con bollino rosso sia domenica che lunedì, e il Gargano è tra le poche aree meridionali toccate dal calo di 4-5 gradi legato ai venti più freschi sul versante adriatico. Per il resto della Puglia e delle regioni meridionali il copione non cambia: caldo e afa fino a Ferragosto, mare molto caldo e notti tropicali, con il primo vero respiro atteso non prima del 17-18 agosto. Chi ha in programma le ferie di Ferragosto sotto il sole pugliese troverà esattamente ciò che teme (o che spera): un’estate a pieno regime.

Ci sarà una quinta ondata di caldo?

È la domanda che segue ogni ondata. Al momento i modelli matematici non ne vedono una all’orizzonte dopo la pausa post-Ferragosto, ma gli stessi meteorologi invitano alla prudenza: l’anticiclone africano di quest’anno ha già smentito più di una previsione di ritirata, e la tendenza oltre i 7 giorni resta per sua natura incerta. La sola indicazione solida è che l’estate 2026, una delle più calde mai registrate in Italia con valori che in molte aree hanno superato quelli del 2003, non ha ancora finito di far parlare di sé.

Domande frequenti

Quando finisce il caldo in Italia? Secondo le previsioni aggiornate al 9 agosto 2026, il caldo intenso proseguirà almeno fino a Ferragosto. La possibile attenuazione è attesa tra il 17 e il 23 agosto, con il 18 agosto come prima data indicata dai principali meteorologi per la svolta.

Farà caldo a Ferragosto 2026? Sì. Le proiezioni di 3B Meteo indicano una settimana di Ferragosto stabile e molto calda, con possibili punte di 40 gradi al Centro-Nord e solo isolati temporali di calore sui rilievi.

Quali città hanno il bollino rosso oggi? Domenica 9 e lunedì 10 agosto le città con bollino rosso sono 19: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Quando arriva il fresco al Sud? Sul versante tirrenico e al Sud il caldo resisterà senza attenuazioni di rilievo almeno fino a metà agosto. Il primo calo termico graduale è atteso dal 17-18 agosto.