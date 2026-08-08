Alla XV edizione del Premio Letterario Caccuri il racconto del crimine diventa questione di etica e diritto: sul palco Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta con Claudia Eccher, componente laica del CSM, Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, e la giornalista Rai Ilenia Petracalvina.

Premio Caccuri 2026, la serata sul crime: verità, giustizia e responsabilità dell'informazione

Una serata intensa, partecipata e ricca di spunti ha portato al Premio Letterario Caccuri il tema del racconto del crimine, affrontato non soltanto come fenomeno mediatico e narrativo ma soprattutto come questione di etica, diritto e responsabilità. “Raccontare il Crime: letteratura, etica e responsabilità dell’informazione” è stato il titolo dell’incontro guidato da Vittoriana Abate — giornalista, conduttrice Rai e scrittrice — e da Cataldo Calabretta, avvocato e docente universitario di Diritto dell’Informazione, due tra i professionisti più riconosciuti nel campo della cronaca nera e giudiziaria.

I due hanno accompagnato il pubblico attraverso alcuni dei nodi più delicati del racconto dei grandi casi giudiziari: il confine tra informazione e spettacolarizzazione, il rispetto delle vittime, la presunzione di innocenza, la tutela della dignità delle persone e il ruolo che i media possono svolgere nella ricerca della verità.

Eccher, Sgrò e Petracalvina: tre prospettive sul racconto del crimine

Il confronto è stato arricchito da tre ospiti di rilievo. Claudia Eccher, avvocato e componente laica del Consiglio Superiore della Magistratura, ha offerto una lettura giuridica e istituzionale del rapporto tra magistratura, informazione e opinione pubblica, richiamando l’importanza delle garanzie che devono accompagnare ogni procedimento giudiziario.

Laura Sgrò, avvocato penalista e legale della famiglia di Emanuela Orlandi, ha portato sul palco l’esperienza maturata accanto a una famiglia da decenni alla ricerca della verità, affrontando il rapporto complesso tra attività difensiva, indagini, informazione e attenzione mediatica. Ilenia Petracalvina, giornalista Rai e scrittrice, ha concentrato la propria riflessione sulla responsabilità di chi fa informazione e sulla necessità di raccontare la cronaca con rigore, equilibrio e rispetto per le persone coinvolte.

Responsabilità, la parola chiave

Calabretta ha spiegato che la serata è partita da una parola ritenuta fondamentale, responsabilità: raccontare una vicenda giudiziaria non significa semplicemente raccontare una storia, ma entrare nella vita delle persone — e per questo giornalisti, giuristi e chiunque contribuisca alla narrazione di un caso hanno il dovere di tenere alta l’attenzione sulle garanzie e sulla dignità delle persone.

Abate ha sottolineato che il successo della serata dimostra quanto il pubblico abbia bisogno di comprendere, non soltanto di conoscere i fatti: la cronaca nera può essere raccontata con grande forza narrativa senza perdere rigore, umanità e rispetto, ricordando che il compito di chi informa è cercare la verità, verificare, porre domande e non dimenticare mai che dietro ogni caso ci sono persone e famiglie.

Un premio oltre la letteratura

L’appuntamento dedicato al crime conferma la capacità del Premio Caccuri di andare oltre la dimensione strettamente letteraria e di farsi spazio di confronto sui grandi temi della contemporaneità. Organizzato dall’Accademia dei Caccuriani — presieduta da Adolfo Barone, con Olimpio Talarico vicepresidente — il Premio, giunto alla XV edizione, ha raggiunto una caratura nazionale, attirando nel borgo calabrese protagonisti della cultura, del giornalismo, della magistratura, dell’avvocatura e delle istituzioni.

Una crescita che conferma la vocazione della manifestazione a trasformare un piccolo centro della Calabria in un luogo nazionale di incontro e confronto: raccontare il crimine significa raccontare la società, ma farlo con consapevolezza significa assumersi una responsabilità verso la verità e verso le persone.