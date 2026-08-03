Domenica 2 agosto 2026 i Negramaro hanno chiuso il doppio appuntamento pugliese dell’Oversound Music Festival all’Arena del Levante di Bari: una scaletta di oltre venti anni di successi, da Mentre tutto scorre a Meraviglioso, nell’ultimo tour della band prima dello stop annunciato. Le foto di Stefano Lisco

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C’è un modo speciale in cui la Puglia accoglie i suoi figli quando tornano a casa. Domenica 2 agosto 2026 la Fiera del Levante di Bari lo ha dimostrato ancora una volta: i Negramaro sono saliti sul palco dell’Arena del Levante alle 21.30, nell’ambito dell’Oversound Music Festival, davanti a un pubblico numeroso ed eterogeneo, per la seconda delle due date pugliesi di “Una storia ancora semplice live 2026”. La sera precedente, il 1° agosto, la band aveva già abbracciato il Salento alle Cave del Duca di Lecce.

Un tour che è un saluto (temporaneo)

Il concerto barese arriva in un momento particolare della storia della band di Copertino. “Una storia ancora semplice” segna infatti il ritorno dei Negramaro nei festival outdoor dopo dieci anni e, soprattutto, rappresenta l’ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa annunciata dal gruppo. Il gran finale è fissato per il 20 settembre all’Arena di Verona, il palcoscenico dove nel 2023 la band aveva firmato tre sold out e dove era stata la prima formazione italiana a esibirsi.

Il tour, partito il 12 giugno da Campobasso, è pensato come un grande abbraccio collettivo: una festa che attraversa oltre vent’anni di carriera, otto album di studio e una lunga serie di certificazioni multiplatino, con Radio Italia come radio ufficiale. Sul palco, insieme a Giuliano Sangiorgi, i compagni di sempre: una storia di amicizia nata sui banchi dell’università nei primissimi anni Duemila e cresciuta grazie anche all’intuito di Caterina Caselli, che li ha voluti in Sugar fin dagli esordi.

La scaletta: un viaggio in vent’anni di musica

La struttura dello show, registrata nelle prime date del tour, si apre con una sorprendente rilettura dal sapore anni Ottanta di Una storia semplice e attraversa tutti i capitoli della discografia della band. Questa la scaletta del tour (possibili variazioni da data a data):

Una storia semplice Luna piena Ricominciamo tutto Contatto Fino all’imbrunire La prima volta Per uno come me Sing-hiozzo Ti è mai successo Sei Attenta Solo 3 min Cade la pioggia Estate L’immenso Via le mani dagli occhi Meraviglioso Marziani Mentre tutto scorre Parlami d’amore

Tra i momenti più intensi dello spettacolo, nelle date già andate in scena, il ritorno di Sing-hiozzo, storico brano di Casa 69 riproposto in una veste che parte acustica per esplodere in versione rock, e il medley piano e voce con Sei e Attenta, con migliaia di telefoni accesi a illuminare l’arena. Il finale è affidato alla tripletta Marziani, Mentre tutto scorre e Parlami d’amore, mentre Meraviglioso si conferma il grande canto collettivo della serata. Sul palco campeggia gigantesca una scritta luminosa: un messaggio di pace che accompagna l’intero spettacolo.

L’estate della Fiera del Levante

La data dei Negramaro si inserisce nel ricco cartellone estivo dei concerti alla Fiera del Levante, che tra giugno e settembre porta a Bari 23 eventi: prima della band salentina si sono esibiti tra gli altri Skunk Anansie, Marcus Miller e Salmo, mentre a settembre il programma proseguirà con Caparezza e Paul Kalkbrenner.

Dopo Bari, il tour dei Negramaro riparte l’8 agosto dallo Stadio Centro d’Italia di Rieti, per poi toccare Follonica, Cinquale, Santa Maria del Cedro, Roccella Jonica, Palermo, Catania, Montesilvano, la Reggia di Caserta, Trento e Milano, fino all’appuntamento conclusivo di Verona.