Settimo mese consecutivo in positivo per il mercato auto italiano: a luglio 2026 le immatricolazioni sono 123.184 (+3,9%), oltre un milione da inizio anno (+8,9%). Ma con la fine degli incentivi PNRR la quota delle elettriche precipita dal 10,2% al 5,9%. Fiat Panda resta l’auto più venduta, le ibride sfiorano metà mercato e le auto cinesi valgono ormai il 14,3% delle vendite mensili.

Il mercato dell’auto in Italia continua a crescere, anche se con il passo più lento dell’anno. Secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a luglio 2026 sono state immatricolate 123.184 autovetture nuove, il 3,9% in più rispetto a luglio 2025: è la settima variazione positiva consecutiva da inizio anno. Nei primi sette mesi del 2026 il totale supera abbondantemente quota un milione, con 1.060.175 immatricolazioni e una crescita dell’8,9% sul 2025.

Un bilancio in apparenza tranquillo, che nasconde però il vero fatto del mese: la frenata verticale delle auto elettriche, rimaste per la prima volta nel 2026 senza il paracadute degli incentivi statali.

Elettriche in picchiata dopo la fine degli incentivi

Chiusa il 30 giugno la finestra dei contributi PNRR gestiti dal Ministero dell’Ambiente — quelli che arrivavano fino a 11.000 euro con rottamazione — la quota delle vetture a batteria è precipitata al 5,9% del mercato, dal 10,2% di giugno. In numeri assoluti significa passare da quasi 15mila elettriche immatricolate a giugno a poco più di 7mila a luglio: praticamente un dimezzamento in trenta giorni.

Il presidente di ANFIA Roberto Vavassori ha commentato che la flessione era attesa e conferma che, se si vuole accelerare l’elettrificazione del parco auto italiano rispetto a una dinamica naturale molto più lenta, gli incentivi restano uno strumento essenziale — come del resto accade in altri settori spinti verso l’elettrico, dai pannelli fotovoltaici alle pompe di calore.

Più tranchant il presidente di Federauto Massimo Artusi, secondo il quale il mercato mostra interesse verso l’auto elettrica soltanto se sorretto da massicci incentivi, a carico di tutti i contribuenti, compresa la maggioranza che l’elettrica non la vuole o non può permettersela nemmeno con i sussidi. Il rappresentante dei concessionari ha anche criticato le politiche della Commissione europea, indicando nei biocarburanti una strada alternativa per la decarbonizzazione.

Al di là delle posizioni, il dato politico è uno: al momento non c’è una data per nuovi incentivi alle auto elettriche, e ANFIA ha chiesto al Governo di valutare l’uso di parte dello scostamento di Bilancio per introdurre contributi destinati ai veicoli prodotti in Europa.

Fiat Panda sempre regina: 71.300 immatricolazioni da inizio anno

In cima alla classifica delle auto più vendute non cambia nulla: Fiat Panda guida anche a luglio con 8.461 immatricolazioni, davanti a Dacia Sandero (4.762) e Renault Clio (3.181). Ai piedi del podio due sorprese relative: Fiat Grande Panda, ormai stabilmente quarta, e Citroën C3.

Da inizio anno la Panda sfiora le 71.300 unità — più del doppio della seconda, Jeep Avenger (29.393) — confermandosi per l’ennesima volta l’auto degli italiani. E a proposito di Avenger: il piccolo SUV di Jeep è il modello più venduto della sua categoria e il secondo assoluto del 2026, pur avendo chiuso un luglio in tono minore.

Auto cinesi al 14,3%: il sorpasso silenzioso

Il fenomeno strutturale dell’anno restano le auto cinesi. Secondo ANFIA, i modelli Made in China di tutti i costruttori hanno raggiunto a luglio 17.622 immatricolazioni, pari al 14,3% del mercato, in aumento del 58% circa sull’anno scorso. Nel cumulato dei primi sette mesi sono oltre 158mila, quasi il doppio rispetto al 2025: quasi un’auto nuova su sette venduta in Italia arriva dalla Cina.

I nomi da conoscere sono ormai familiari: BYD cresce del 127% nel mese e ha superato Ford nelle vendite mensili; Omoda & Jaecoo avanzano del 168,5%; Leapmotor — il marchio cinese distribuito da Stellantis — del 203%. E la citycar elettrica Leapmotor T03 è addirittura sesta nella classifica assoluta delle auto più vendute da inizio anno: nessun modello cinese c’era mai riuscito.

In direzione opposta viaggia Tesla: a luglio il marchio di Elon Musk si è fermato a 105 immatricolazioni in tutta Italia, in calo del 77% — segno di quanto anche le consegne della casa americana si fossero concentrate nei mesi coperti dagli incentivi.

Ibride a metà mercato, il diesel continua a sparire

Tra le alimentazioni dominano le ibride, che a luglio valgono il 47,1% del mercato e da inizio anno il 49,2%: quasi un’auto nuova su due. Crescono anche le plug-in (10,6% nel mese, +44,6%), mentre proseguono i cali di benzina (-14,2%) e soprattutto diesel: -30,2% nel mese, con una quota ridotta al 6,6%. Dieci anni fa il gasolio dominava il mercato italiano; oggi vende meno del GPL, che anzi a luglio torna a crescere (+6,9%) per la prima volta nel 2026.

Una curiosità per chi guarda al portafoglio: secondo Federauto, negli ultimi tre giorni di luglio sono state targate quasi 44mila auto, oltre un terzo dell’intero mese. Sono in gran parte immatricolazioni fatte dai concessionari stessi per raggiungere gli obiettivi: vetture che nei prossimi mesi torneranno sul mercato come km0, spesso con sconti interessanti. Per chi deve cambiare auto, potrebbe essere il momento giusto per informarsi.

Domande frequenti

Qual è l’auto più venduta in Italia nel 2026? Fiat Panda: 8.461 immatricolazioni a luglio e 71.300 da inizio anno, più del doppio della seconda classificata.

Perché le auto elettriche vendono meno da luglio 2026? Perché il 30 giugno 2026 si è chiusa la finestra degli incentivi PNRR fino a 11.000 euro: senza contributi, la quota delle elettriche è scesa dal 10,2% al 5,9% in un mese.

Ci saranno nuovi incentivi per le auto elettriche? Al momento non c’è una data ufficiale. ANFIA ha chiesto al Governo nuovi incentivi riservati ai veicoli prodotti in Europa, ma nessuna misura è stata ancora annunciata.

Le auto cinesi vendono davvero così tanto in Italia? Sì: a luglio 2026 hanno raggiunto il 14,3% del mercato e nei primi sette mesi dell’anno la quota è del 14,9%, quasi il doppio del 2025.