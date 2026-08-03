Luca Argentero lascia Doc: la quarta stagione sarà l’ultima

Luca Argentero appende il camice al chiodo. È ufficiale: la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, in arrivo su Rai 1 nel prossimo autunno, sarà l’ultima con l’attore torinese nei panni del dottor Andrea Fanti. A sciogliere ogni dubbio è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un’intervista rilasciata a La Stampa: «Argentero lascerà Doc». Una frase secca, senza margini di interpretazione, che ha rimescolato le carte di una delle fiction più seguite della televisione pubblica italiana.

La conferma ufficiale: addio dopo quattro stagioni

Le riprese della quarta stagione sono terminate e la serie tornerà in autunno con i nuovi episodi: questa sarà l’ultima stagione per Luca Argentero e il suo dottor Andrea Fanti, anima e cuore del Policlinico Ambrosiano di Milano. Il debutto, inizialmente fissato per il 24 settembre, dovrebbe slittare a ottobre, mantenendo comunque la collocazione del giovedì sera su Rai 1 e la disponibilità in streaming su RaiPlay.

La quarta stagione, girata tra il 2025 e l’inizio del 2026, andrà in onda in autunno e rappresenta già, di fatto, un tempo supplementare: la serie era stata concepita sin dall’inizio come una trilogia, tre stagioni per raccontare l’arco umano e professionale di Andrea Fanti, dal trauma alla rinascita. Quattro anni dopo, il cerchio si chiude — o meglio, si chiude per chi quel cerchio lo ha tracciato.

Come uscirà di scena il dottor Fanti?

Nella quarta stagione il pubblico ritroverà ancora Andrea Fanti, dopo il finale del terzo capitolo che lo aveva visto partire per gli Stati Uniti al fianco dell’ex moglie Agnese, bisognosa di cure. Da lì ripartirà il racconto, con la promessa di una chiusura narrativa degna del percorso compiuto. Il finale della quarta stagione dovrà regalare ad Andrea Fanti un congedo all’altezza del percorso compiuto: le modalità della sua uscita di scena restano ancora top secret, ma promettono di essere tra i momenti più emozionanti dell’intera serie.

Prima di aprire il capitolo del nuovo protagonista, Doc 4 dovrà regalare ad Andrea Fanti un’uscita di scena all’altezza del suo percorso: il modo in cui Argentero saluterà la serie è ancora avvolto nel mistero e promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione. Del resto, si tratta di un personaggio che ha accompagnato milioni di spettatori per sei anni, tra pandemia, lockdown e serate sul divano di tutta Italia.

Tra le novità della quarta stagione ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero nella vita reale. Un dettaglio non privo di simbolismo: l’ultima stagione diventa, in qualche modo, anche un appuntamento familiare.

Il cast confermato e la composizione della nuova stagione

Accanto a Luca Argentero torneranno Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Sara Lazzaro, Marco Rossetti ed Elisa Di Eusanio, pronti a dare continuità alle storie dei personaggi già conosciuti dal pubblico. La stagione dovrebbe essere composta da 16 episodi, distribuiti in prima serata su Rai 1 e successivamente disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Un cast collaudato, che resta — anche dopo l’addio di Argentero — il nerbo della serie.

Perché Argentero ha scelto di andarsene

Dopo quattro stagioni di Doc – Nelle tue mani, la fiction che ha rilanciato la sua popolarità davanti al grande pubblico, l’attore starebbe seriamente valutando l’addio alla serie per evitare di restare incastrato in un personaggio che ormai da anni occupa una parte enorme della sua carriera. È un rischio che ogni attore conosce bene: quando un personaggio diventa fenomeno, rischia di diventare una gabbia.

La carriera di Argentero sta prendendo strade che spingono naturalmente verso un distacco da Doc: presto lo vedremo al centro del nuovo film di Ferzan Ozpetek, Nella gioia e nel dolore, una sorta di ritorno in famiglia dopo l’esperienza in Saturno Contro. E, come lui stesso ha rivelato, tornerà a vestire anche i panni dell’avvocato Ligas, altro personaggio forte del suo percorso recente. L’agenda è piena, e l’identità professionale non ruota più solo attorno al dottor Fanti.

Nessuna dichiarazione pubblica, per ora, da parte di Argentero, forse desideroso di concentrarsi su nuovi progetti professionali. Un silenzio che parla, però. Chi conosce il mestiere sa che certi addii si costruiscono piano, senza proclami.

Doc senza Argentero: la serie andrà avanti

La domanda che in tanti si fanno è semplice: sopravviverà Doc senza il suo volto più riconoscibile? L’addio di Argentero non significherà la fine della serie: gli autori starebbero già lavorando a Doc – Nelle tue mani 5, con un nuovo protagonista destinato a raccogliere l’eredità del dottor Fanti. I produttori stanno già ragionando su una quinta stagione con un nuovo personaggio principale e un’altra linea narrativa più crime.

La scelta di Rai Fiction non rappresenta un salto nel vuoto: negli ultimi anni, la casa di produzione Lux Vide ha già dimostrato che una serie può continuare a vivere anche dopo l’addio del suo protagonista storico. È successo con Don Matteo, quando Terence Hill ha lasciato la serie dopo dodici stagioni: al suo posto è arrivato Raoul Bova nei panni di Don Massimo, un passaggio che inizialmente aveva spiazzato il pubblico ma che si è rivelato vincente, con ascolti rimasti molto alti.

Il modello è rodato. Ma ogni volta che un attore lascia un personaggio amato, il pubblico non reagisce mai allo stesso modo. Resta da capire se gli spettatori continueranno a seguire la fiction oppure abbandoneranno senza Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La risposta arriverà solo con i dati degli ascolti autunnali — e sarà, in ogni caso, il banco di prova più duro per il futuro di una delle fiction di punta della Rai.