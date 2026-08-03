Continua a crescere Linea Verde Racconti, la nuova proposta del sabato di Rai 1 che, dopo un debutto convincente, mette a segno un nuovo successo e si afferma come uno dei programmi più seguiti del daytime estivo.

La seconda puntata, dedicata a Napoli e trasmessa sabato 1° agosto, ha raccolto 1.338.000 telespettatori con il 19,85% di share, toccando un picco superiore al 21% e conquistando il primato della fascia del mezzogiorno davanti a tutte le altre reti.

Crescono pubblico e share

Il risultato conferma il trend positivo del programma condotto da Federico Quaranta e Daria Luppino. All’esordio, lo scorso 25 luglio, Linea Verde Racconti aveva infatti debuttato con 1.148.000 spettatori e il 16,7% di share. In appena una settimana il format ha guadagnato oltre tre punti percentuali, segno di un interesse crescente da parte del pubblico.

Un riscontro che premia la scelta di raccontare l’Italia attraverso un linguaggio originale, capace di intrecciare letteratura, territorio, storia e identità locali.

Napoli raccontata attraverso un romanzo

La puntata ha accompagnato i telespettatori tra i vicoli e i luoghi simbolo del capoluogo campano prendendo spunto dal romanzo “Magari domani resto” di Lorenzo Marone.

Un viaggio che ha trasformato le pagine del libro in una chiave narrativa per raccontare una città ricca di contrasti, tradizioni e storie, valorizzando il patrimonio culturale e umano del territorio.

Ad arricchire il racconto è tornata anche la rubrica della mental coach Veronica Francioli, che ha proposto riflessioni ispirate ai temi affrontati dall’opera letteraria protagonista della puntata.

Il team del programma

Linea Verde Racconti è prodotto da Casta Diva Pictures con la regia di Lorenzo Merico. La supervisione editoriale è affidata a Dimitri Cocciuti, mentre il team degli autori è composto da Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Lorena Guglielmucci, con la collaborazione di Simone Lemmo. Produttori esecutivi Alex Liistro e Claudia Calcara.

Dopo due puntate in costante crescita, il programma si conferma una delle novità più apprezzate dell’estate di Rai 1, dimostrando come cultura e intrattenimento possano convivere in un racconto capace di conquistare un pubblico sempre più ampio.