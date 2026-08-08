Ilary Blasi verso le nozze con Bastian Muller a Villa Cimbrone, l’anello di Anna Tatangelo che accende le voci di matrimonio, le foto inedite delle nozze di Aurora Ramazzotti, il nuovo amore di Belen Rodriguez e i compleanni festeggiati in Puglia da Gerry Scotti e Monica Setta: ecco tutto quello che è successo nella settimana di gossip che ci porta verso Ferragosto.

L’estate 2026 non concede tregua al gossip: la prima settimana di agosto ha regalato annunci, indiscrezioni e ritorni social che hanno tenuto banco tra settimanali e piattaforme. Il filo conduttore, questa volta, sono i fiori d’arancio: veri, annunciati o soltanto sospettati. Ecco le notizie di gossip della settimana, con la distinzione — doverosa — tra ciò che è confermato e ciò che resta, per ora, un’indiscrezione.

Ilary Blasi sposa Bastian Muller: nozze a settembre a Villa Cimbrone

È la notizia che ha aperto la settimana e che ha continuato a far discutere per giorni. Secondo quanto riportato dall’agenzia AGI il 1° agosto, Ilary Blasi è pronta a pronunciare il “sì” con l’imprenditore tedesco Bastian Muller il prossimo settembre a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, nella cornice di Villa Cimbrone, dimora storica celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell’Infinito. La data esatta resta top secret, ma tutto punta a un fine settimana di fine estate.

I tempi non sono casuali: il divorzio da Francesco Totti è diventato definitivo lo scorso 6 luglio, e la conduttrice non ha perso tempo. La proposta di matrimonio era arrivata a San Valentino, durante un soggiorno a Parigi, suggellata da un anello con diamante mostrato poi sui social. La coppia conosceva già Villa Cimbrone: nell’ottobre 2025 Ilary e Bastian avevano soggiornato proprio lì, in quello che — col senno di poi — appare come un vero e proprio sopralluogo. Secondo AGI sarebbero già state prenotate camere negli alberghi della zona per gli invitati, e Ravello si prepara ad accogliere il jet set italiano.

Anna Tatangelo, spunta l’anello: proposta di matrimonio da Giacomo Buttaroni?

Scene da un matrimonio – Anna Tatangelo

Attenzione: qui siamo nel campo delle indiscrezioni non confermate, ma la storia ha infiammato il primo weekend di agosto. Tutto nasce da un carosello di foto estive pubblicato da Anna Tatangelo su Instagram — tramonti, mare, momenti in famiglia con il compagno Giacomo Buttaroni e la piccola Beatrice, nata a gennaio 2026 — in cui gli occhi più attenti hanno notato un anello ben in vista sull’anulare della cantante di Sora.

A rilanciare lo scatto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha parlato di proposta di matrimonio già arrivata: “Auguri ad Anna per questo nuovo capitolo della sua vita”. Va detto chiaramente: al momento né Tatangelo né Buttaroni hanno confermato. Le voci di nozze, però, non sono nuove: già a marzo Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, aveva parlato di un matrimonio “entro l’anno”. L’anello sembra il tassello che mancava, ma fino a una parola dei diretti interessati resta un’ipotesi.

Aurora Ramazzotti, foto inedite delle nozze (e il nuovo cognome social)

A un mese esatto dal matrimonio con Goffredo Cerza, celebrato in Sicilia il 4 luglio, Aurora Ramazzotti ha riaperto l’album dei ricordi. Nel primo weekend di agosto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso su Instagram una serie di scatti inediti della cerimonia, insieme a un dettaglio rimasto finora nascosto: un “gigaposter” in stile Cioè — la storica rivista per adolescenti edita da Panini — che la ritrae in abito da sposa con una copia del magazine tra le mani. Un omaggio arrivato dopo che la coppia aveva scelto proprio un’edizione ispirata a Cioè come invito ufficiale delle nozze.

Tra i retroscena mostrati anche gli abiti da sposa provati ma mai indossati il giorno del sì. E c’è un dettaglio tutt’altro che simbolico: sul profilo Instagram è comparso il doppio cognome, Aurora Ramazzotti Cerza. Il matrimonio più raccontato dell’estate, evidentemente, non ha ancora finito di far parlare di sé.

Belen Rodriguez, l’estate con Gaetano Fidanzati (e la risposta sui social)

Capitolo Belen. La showgirl argentina si sta godendo un periodo sereno accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati, con cui ha condiviso sui social alcuni momenti della loro vacanza a Venezia. Sotto i post, tra gli auguri dei fan, non sono mancati i commenti che tiravano in ballo l’ex marito Stefano De Martino — e Belen non si è tirata indietro. A chi definiva Fidanzati “troppo giovane” ha risposto secca: “Ha la stessa età del mio ex marito. Quale sarebbe il problema?”.

Non solo: tra le interazioni della settimana, la showgirl avrebbe anche lasciato intendere che De Martino sarebbe attualmente single, smontando di fatto le voci di una liaison del conduttore. Botta e risposta social a parte, il triangolo mediatico Belen–Stefano continua a essere uno dei fili rossi dell’estate del gossip italiano.

Compleanni vip in Puglia: le candeline di Gerry Scotti e Monica Setta

Le notizie di gossip della settimana: cosa è successo dal 1° all'8 agosto 2026

La Puglia si conferma capitale estiva del jet set anche sul fronte dei compleanni. Il festeggiato più illustre è Gerry Scotti, che venerdì 7 agosto ha tagliato il traguardo dei 70 anni. Il re dei quiz — nato a Camporinaldo, nel Pavese, il 7 agosto 1956 — ha spento le candeline proprio in Puglia e, come racconta la Gazzetta del Mezzogiorno, al posto della classica torta ha scelto una specialità della tradizione locale: i panzerotti dolci. Mediaset, intanto, gli ha dedicato una puntata evento de La Ruota della Fortuna in onda la sera stessa su Canale 5, con al tabellone tre campioni storici legati alle sue conduzioni — tra cui Ferdinando Sallustio, imbattuto a Passaparola, ed Enrico Remigio, l’uomo da un milione di euro di Chi vuol essere milionario? — e un videomessaggio di Pier Silvio Berlusconi che ha commosso il conduttore, definito “il primo che ha creduto in me”.

Le notizie di gossip della settimana: cosa è successo dal 1° all'8 agosto 2026

Due giorni prima, mercoledì 5 agosto, era toccato a Monica Setta. La giornalista e conduttrice di Storie di donne al bivio, pugliese di nascita, ha rinnovato la tradizione del compleanno nella sua terra scegliendo ancora una volta Masseria Torre Maizza, a Savelletri di Fasano: aperitivo al tramonto tra gli ulivi e l’aranceto, cena placée per una quarantina di ospiti selezionati e un allestimento floreale in stile “Salento chic” firmato dal designer Michele Zaurino, tra peonie rosa e mandarini. Il triangolo Fasano-Ostuni-Savelletri, dopo le nozze estive di Gianluigi Donnarumma a Borgo Egnazia, si conferma così il salotto d’agosto dei vip.

Gossip in pillole: le altre notizie della settimana

Martina Colombari in Puglia. L’ex Miss Italia si gode le vacanze estive nel mare pugliese insieme al marito Alessandro Costacurta, sfoggiando una forma invidiabile immortalata dai settimanali il 6 agosto.

Grande Fratello, toto-nomi in corso. Con l’avvicinarsi della nuova edizione del reality di Canale 5, il toto-concorrenti è entrato nel vivo: nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sui possibili nomi del cast, in attesa delle ufficializzazioni.

La settimana che ci porta a Ferragosto promette altre scintille: tra la macchina organizzativa delle nozze di Ilary Blasi e le attese conferme (o smentite) di Anna Tatangelo, il gossip dell’estate 2026 è tutt’altro che in vacanza.