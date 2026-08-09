Il cono della gelateria ha in media meno calorie della vaschetta del supermercato, dura pochi giorni contro due anni e contiene molta meno aria. Ma “artigianale” scritto in vetrina non è una garanzia: ecco cosa cambia davvero tra i due gelati, quale conviene nelle diverse occasioni e i segnali per riconoscere quello fatto bene.

È il dilemma di ogni estate: fermarsi in gelateria o aprire il freezer di casa? La sorpresa è che la risposta “giusta” non esiste, perché artigianale e confezionato sono due prodotti diversi che servono a momenti diversi. Quello che conta è sapere cosa si sta mangiando in entrambi i casi — e non farsi incantare da un’insegna.

La differenza in trenta secondi

Il gelato artigianale si prepara ogni giorno con pochi ingredienti (latte, panna, zucchero, uova, frutta), incorpora poca aria durante la mantecazione e va consumato entro 3-4 giorni. Il gelato confezionato è un prodotto industriale progettato per durare, anche fino a due anni nel congelatore: per riuscirci ha bisogno di una lista di ingredienti molto più lunga — spesso tra le 20 e le 30 voci, tra sciroppi, oli vegetali, emulsionanti e stabilizzanti — e incorpora molta più aria, fino al 100% del volume secondo le fonti di settore. Ecco perché la vaschetta industriale sembra più soffice e leggera: in buona parte lo è letteralmente, perché contiene più aria e meno materia.

Quale ha meno calorie? La risposta che non ti aspetti

Verrebbe da pensare che il gelato denso e cremoso della gelateria sia il più calorico. In media è il contrario. Le stime editoriali più recenti indicano per l’artigianale 120-200 kcal per 100 grammi: per una pallina, si va dagli 80-120 kcal dei gusti alla frutta ai 150-200 delle creme. Il confezionato, a parità di gusto, tende a superare questi valori per la maggiore presenza di grassi e zuccheri aggiunti: un confronto pubblicato da un noto brand parla di 120-150 calorie per un gusto alla frutta artigianale contro le circa 250 che può raggiungere la versione confezionata.

Il contesto aiuta a fare pace col cono: un gelato a due gusti si aggira tra le 250 e le 380 kcal, meno di una fetta di tiramisù e in linea con un cornetto al bar. L’unica vera regola vale per entrambi i mondi: la porzione conta più della tipologia. L’OMS raccomanda di restare sotto i 50 grammi di zuccheri liberi al giorno, e una sola pallina ne contiene già 16-24.

Quando conviene l’uno e quando l’altro

La gelateria vince sul gusto, sulla freschezza e sulla stagionalità: la fragola di maggio e il fico di agosto, usati freschi, non hanno equivalenti in vaschetta. Il confezionato vince su tre fronti che raramente vengono riconosciuti: ha un’etichetta completa per legge (ingredienti, allergeni, valori nutrizionali — informazioni che al banco raramente trovi con lo stesso dettaglio), ha porzioni standardizzate utili per chi tiene d’occhio le calorie, e sta nel freezer di casa per il dopocena improvvisato. Non è una gara tra buoni e cattivi: è la scelta tra un prodotto fresco da consumare subito e uno progettato per essere sempre disponibile.

Occhio all'”artigianale” che non lo è

Il punto di cui si parla meno: la scritta “gelato artigianale” in vetrina non garantisce nulla sulla qualità. Una parte delle gelaterie non parte dalle materie prime ma da basi e preparati industriali pronti, a cui aggiungere latte o acqua prima della mantecazione. Il risultato è un gelato mantecato sul posto, quindi “artigianale” all’apparenza, ma parente stretto del prodotto industriale. È per questo che i segnali concreti valgono più delle insegne.

I cinque segnali del gelato fatto bene

Primo: i colori. Le tinte da materie prime sono tenui e opache — pistacchio verde spento tendente al beige, fragola rosa pallido, fondente marrone scuro. Un banco fluorescente racconta un’altra storia. Secondo: le montagne. I cumuli scenografici che svettano sopra il bordo resistono al caldo solo con tanta aria e tanti stabilizzanti; il gelato da materie prime sta basso, spesso nei pozzetti coperti. Terzo: le stagioni. Se a gennaio trovi il melone e la fragola, la frutta fresca non c’entra. Quarto: la trasparenza. Le gelaterie che lavorano bene espongono o raccontano volentieri i loro ingredienti. Quinto: il sapore. Gusti indistinti e molto dolci, che sanno tutti un po’ della stessa cosa, sono la firma delle basi pronte.

Domande frequenti

Il gelato artigianale è più leggero di quello confezionato? In media sì a parità di gusto: le fonti di settore indicano 120-200 kcal per 100 grammi per l’artigianale, mentre il confezionato tende a superarli per i grassi e gli zuccheri aggiunti. Un sorbetto industriale può comunque essere meno calorico di una crema artigianale: conta il gusto, e soprattutto la porzione.

Perché il gelato confezionato dura anni e quello artigianale pochi giorni? Perché sono progettati diversamente: il confezionato usa additivi, stabilizzanti e surgelazione profonda per restare stabile fino a due anni con la catena del freddo rispettata; l’artigianale, fatto con ingredienti freschi e senza conservanti, va consumato entro 3-4 giorni.

Come capisco se una gelateria usa ingredienti veri? Dai colori tenui e opachi, dal gelato tenuto basso o nei pozzetti, dai gusti che seguono le stagioni e dalla disponibilità a mostrare gli ingredienti. Il pistacchio verde brillante e le montagne che sfidano il caldo sono i campanelli d’allarme più noti.

Il gelato confezionato fa male? No, se consumato con moderazione: gli additivi che contiene sono autorizzati alle dosi consentite. Rientra però tra gli alimenti processati, che la letteratura scientifica suggerisce di non rendere la base della propria alimentazione.