Il singolo con Anitta ed Emis Killa conquista la certificazione platino dopo il primo posto nella classifica FIMI: il palmarès dell’artista sale a 33 dischi di platino in Italia. L’estate live si chiuderà il 1° ottobre al Fabrique di Milano con il concerto evento “La festa continua”.

La canzone dell’estate continua a macinare traguardi. “La testa gira” (Atlantic/Warner Music Italy), il singolo di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, è stato certificato disco di platino: un risultato che porta il palmarès dell’artista torinese a 33 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, a cui si aggiungono 5 dischi di platino in Spagna.

La corsa di una hit: dall’uscita di marzo alla vetta FIMI

Pubblicato il 27 marzo 2026, il brano – scritto dagli stessi Fred De Palma ed Emis Killa insieme a Gianluca Ciccorelli e prodotto da Cino – ha bruciato le tappe: prima il disco d’oro a inizio estate, poi la conquista del primo posto nella classifica FIMI/NIQ dei singoli a luglio, fino alla certificazione platino che lo consacra tra i più grandi successi del 2026. Tra classifiche, radio e piattaforme digitali, “La testa gira” conferma ancora una volta Fred De Palma tra gli hitmaker più solidi e riconoscibili della scena musicale italiana.

Quella con Anitta, del resto, è una collaborazione dal pedigree già multiplatino: prima di “La testa gira” erano arrivati i successi di “Paloma” (triplo platino) e “Un altro ballo” (doppio platino), a conferma di un’intesa artistica tra le più efficaci del pop urban europeo.

La prima volta dal vivo con Anitta

Il successo del brano è arrivato anche sul palco: Fred De Palma e Anitta lo hanno eseguito per la prima volta dal vivo insieme in Portogallo, regalando al pubblico una performance che ha celebrato una delle collaborazioni più forti dell’anno.

Il gran finale: “La festa continua” al Fabrique

L’estate live di Fred De Palma prosegue ora con gli ultimi appuntamenti del tour nelle piazze italiane, in attesa del gran finale del 1° ottobre al Fabrique di Milano con “La festa continua”, il concerto evento che celebrerà il percorso di uno degli artisti italiani dal respiro più internazionale: dai tormentoni multiplatino come “Una volta ancora” (sette volte platino in Italia e cinque in Spagna) alle collaborazioni globali che lo hanno reso uno dei pochissimi artisti italiani capaci di imporsi stabilmente anche nel mercato di lingua spagnola.