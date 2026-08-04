Festival del Cinema Italiano: il Metodo Snellendo incontra il mondo della moda

Al Gran Galà “Stelle d’Argento” ed “Eccellenze del Territorio” spazio anche all’incontro tra il fondatore del Metodo Snellendo Stefano Lenzi e i rappresentanti del gruppo francese Florence Doré.

Cinema, cultura, moda e imprenditoria si sono incontrati nel corso del Gran Galà del Festival del Cinema Italiano – “Stelle d’Argento” ed “Eccellenze del Territorio”, manifestazione che ha riunito personalità del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e dell’impresa.

L’evento, promosso dai patron Franco Arcoraci e Giusy Venuti, è stato condotto da Alessandro Di Sarno ed Elena Ballerini, affiancati dalla stessa Giusy Venuti, e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del panorama culturale e televisivo italiano.

Tra i riconoscimenti assegnati durante la serata figurano quelli ad Alessandro Pierfrancesco Pingitore, Pippo Franco, Pamela Prati, Ronnie Jones, Giancarlo Giannini e Alessandro Haber.

Il benessere entra nel dialogo con il mondo della moda

Accanto ai protagonisti del cinema, uno dei momenti che ha richiamato l’attenzione è stato l’incontro tra Stefano Lenzi, CEO di Dermaclinique e fondatore del Metodo Snellendo, e alcuni rappresentanti del gruppo francese legato al marchio Florence Doré.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il confronto ha rappresentato un’occasione per approfondire possibili sinergie tra il settore del benessere e quello del lusso internazionale, in un momento in cui salute, prevenzione e qualità della vita assumono un ruolo sempre più centrale anche nel mondo della moda.

All’incontro hanno preso parte François Mecili, Yves Passard, Andrea Sabatino e César Sarno, rappresentanti del gruppo francese.

Un progetto già presentato anche nelle istituzioni

Il comunicato ricorda inoltre che il Metodo Snellendo è stato presentato negli ultimi anni anche in occasioni istituzionali, tra cui iniziative ospitate presso Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, oltre ad aver preso parte a manifestazioni nazionali come Miss Italia.

La presenza al Festival del Cinema Italiano conferma così il crescente interesse verso progetti che mettono in relazione salute, prevenzione e benessere con il mondo dell’immagine e del lifestyle, favorendo occasioni di confronto tra realtà italiane e interlocutori internazionali.