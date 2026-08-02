La grande festa dei 100 anni del Napoli arriva in chiaro su TV8: questa sera la celebrazione del secolo azzurro con Alessandro Siani e Serena Autieri

Dopo aver emozionato migliaia di tifosi in Piazza del Plebiscito e il pubblico di Sky Sport, la grande festa per il Centenario della SSC Napoli arriva anche in chiaro. Questa sera, alle 21.40 su TV8, andrà infatti in onda la differita televisiva di “Napoli 100”, l’evento che ha celebrato i primi cento anni di storia del club azzurro con una serata ricca di emozioni, musica, spettacolo e grandi protagonisti.

A guidare il pubblico: Alessandro Siani e Serena Autieri, protagonisti di una conduzione che alterna ironia, memoria e sentimento, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso un secolo di calcio e di passione partenopea.

Lo spettacolo ripercorre i momenti più significativi della storia del Napoli: dalle origini del 1926 fino ai quattro scudetti, passando per il ricordo di Diego Armando Maradona, l’omaggio alle grandi leggende azzurre, l’incontro tra i campioni del passato e quelli del presente e le esibizioni artistiche che hanno reso unica la serata. Sul palco si alternano, tra gli altri, Aurelio De Laurentiis, Corrado Ferlaino, Marek Hamšík, Giuseppe Bruscolotti, Antonio Careca, Ruud Krol, Maurizio De Giovanni, Salvatore Esposito, Marco D’Amore e numerosi protagonisti della storia del club.

Hanno contribuito al racconto della serata gli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, reduci dal successo del programma di Rai 1 “Linea Med”, anch’esso realizzato con JOY Production & Sustainability. Proprio la società ha curato la Produzione Esecutiva e il Coordinamento Generale delle celebrazioni di “Napoli 100”, occupandosi, in collaborazione con la SSC Napoli, anche dello sviluppo creativo, artistico e organizzativo dell’intero progetto, trasformando il compleanno del club in un grande evento popolare destinato a rimanere nella memoria dei tifosi.

Quella in onda questa sera su TV8 rappresenta così l’occasione per rivivere uno spettacolo capace di unire sport, cultura e intrattenimento in un unico grande racconto, rendendo omaggio a un secolo di storia della SSC Napoli e alla passione di un popolo che, da cento anni, continua a vivere l’azzurro come un autentico sentimento di appartenenza.