Che cos’è il linfedema e quali sono le cause

Il linfedema è una condizione che interessa il sistema linfatico e che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Sebbene non sia sempre conosciuto dal grande pubblico, si tratta di un disturbo relativamente diffuso che richiede una gestione e una cura adeguate. Ecco le cose da sapere.

Come si manifesta il linfedema

Il linfedema si manifesta attraverso un accumulo anomalo di liquido linfatico nei tessuti, una situazione che provoca gonfiore persistente in una o più parti del corpo. Nella maggior parte dei casi interessa gli arti inferiori o superiori, ma può coinvolgere anche altre aree a seconda delle cause che lo hanno generato.

I sintomi tendono a svilupparsi gradualmente. In una fase iniziale si può avvertire una sensazione di pesantezza, tensione o fastidio nell’arto interessato, accompagnata da un gonfiore che può aumentare nel corso della giornata. Con il passare del tempo il tessuto può diventare più compatto e meno elastico, rendendo difficili alcuni movimenti quotidiani.

Oltre al disagio fisico, il linfedema può influenzare anche il benessere psicologico della persona, soprattutto quando il gonfiore è particolarmente evidente o limita la normale attività quotidiana. Per questo motivo è importante rivolgersi a un medico e indossare le calze medicali che offrono non pochi vantaggi e benefici. Questi dispositivi possono contribuire a favorire il corretto drenaggio dei liquidi, migliorare il comfort dell’arto interessato e supportare il percorso terapeutico insieme ad altre strategie indicate dal personale sanitario.

Quali sono le cause del linfedema

Per comprendere le cause del linfedema è utile ricordare il ruolo del sistema linfatico all’interno dell’organismo. Questa rete di vasi e linfonodi contribuisce al drenaggio dei liquidi in eccesso presenti nei tessuti e svolge un’importante funzione di supporto al sistema immunitario.

Quando il sistema linfatico non riesce a svolgere correttamente il proprio compito, il liquido linfatico tende ad accumularsi, provocando il gonfiore caratteristico della patologia. Le ragioni che possono determinare questa alterazione sono diverse e vengono generalmente suddivise in due grandi categorie: linfedema primario e linfedema secondario.

Linfedema primario

Il linfedema primario è legato ad anomalie congenite del sistema linfatico. In questi casi i vasi linfatici o i linfonodi possono essere assenti, poco sviluppati o non funzionare correttamente fin dalla nascita.

La comparsa dei sintomi non avviene necessariamente durante l’infanzia. In alcune persone il problema può manifestarsi durante l’adolescenza o in età adulta, spesso in seguito a cambiamenti ormonali, gravidanza o altri eventi che aumentano il carico di lavoro del sistema linfatico.

Sebbene sia meno frequente rispetto alle forme secondarie, il linfedema primario richiede controllo costante e personalizzato per contenere la progressione dei sintomi.

Linfedema secondario

Il linfedema secondario è, invece, la forma più comune e si sviluppa a seguito di un danno, o di un’alterazione del sistema linfatico precedentemente sano.

Tra le cause frequenti rientrano gli interventi chirurgici che comportano la rimozione di linfonodi, alcuni trattamenti oncologici come la radioterapia, traumi, infezioni o condizioni infiammatorie che compromettono il normale drenaggio della linfa.

Particolarmente noto è il caso del linfedema che può comparire dopo alcuni trattamenti per il tumore al seno, quando la rimozione o il danneggiamento dei linfonodi ascellari rende più difficile il corretto deflusso dei liquidi dall’arto superiore.

Anche l’obesità, la sedentarietà e alcune patologie croniche possono contribuire ad aumentare il rischio di sviluppare questa condizione o di aggravare sintomi già presenti.