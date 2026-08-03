Dall’8 agosto al 26 settembre ogni sabato mattina su Rai 1 torna “Azzurro – Storie di Mare”. Beppe Convertini guiderà il pubblico in un viaggio tra coste, borghi marinari, tradizioni e comunità che custodiscono l’identità del nostro Paese.

Il mare come filo conduttore per raccontare l’Italia più autentica. È questa la filosofia di “Azzurro – Storie di Mare”, che torna su Rai 1 con la sesta edizione da sabato 8 agosto, in onda ogni settimana alle 11.30 fino al 26 settembre.

Alla guida del programma ci sarà ancora Beppe Convertini, reduce dal successo di UnoMattina in Famiglia e autore del volume Il Paese delle Tradizioni (Rai Libri), che accompagnerà i telespettatori lungo un itinerario capace di unire mare, cultura, gastronomia e storie di persone.

Dalla Romagna alla Puglia, un viaggio nell’Italia delle tradizioni

La nuova stagione prenderà il via dalla Romagna, con un percorso tra Cesenatico e Cesena. Dal Porto Canale Leonardesco alle antiche imbarcazioni della marineria, fino ai sapori della cucina marinara e alle atmosfere del liscio raccontate da Mirko Casadei, il programma offrirà uno sguardo sulla cultura di un territorio dove il mare è parte integrante della vita quotidiana.

Il viaggio proseguirà poi in Puglia, tra Castro, Santa Cesarea Terme, Barletta e Altamura. Le scogliere del Salento, le grotte marine, le tradizioni dei pescatori e il ritmo della pizzica si alterneranno al racconto del celebre pane di Altamura, simbolo di una tradizione tramandata da generazioni.

Abruzzo, Sardegna, Veneto e Marche protagonisti

Tra le tappe della nuova edizione ci saranno anche l’Abruzzo, con Pescara, Ortona, Tortoreto e Sant’Omero, dove il racconto unirà trabocchi, ricerca scientifica, ambiente e antiche tecniche di pesca.

In Sardegna, il programma raggiungerà Arborea, raccontando il legame tra agricoltura, allevamento e cooperazione, mentre in Veneto il percorso attraverserà Chioggia, la Riviera del Brenta e Padova, seguendo il filo dell’acqua tra laguna, fiumi e canali storici.

Il viaggio si concluderà tra le Marche, con tappe a Fano, Mondolfo, Marotta e Gradara, per poi arrivare a Paestum, dove il racconto si aprirà anche al mondo rurale e alle eccellenze del territorio.

Un racconto fatto di persone e territori

Anche quest’anno il programma metterà al centro gli incontri con pescatori, artigiani, produttori e custodi delle tradizioni locali, raccontando un’Italia lontana dai percorsi più scontati e ricca di identità, cultura e memoria.