Matri primo concorrente di Ballando con le stelle 2026

Alessandro Matri è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2026. L’ex attaccante di Juventus e Milan ha annunciato la partecipazione con un video Instagram insieme alla compagna Federica Nargi, terza classificata nell’edizione 2024. Il dance show di Milly Carlucci torna su Rai 1 da sabato 3 ottobre 2026.

Il cast di Ballando con le stelle 2026 comincia a prendere forma. Il primo nome ufficiale della 21ª edizione è quello di Alessandro Matri: l’annuncio è arrivato venerdì 8 agosto con un video pubblicato sul profilo Instagram del programma, in collaborazione con l’account dell’ex calciatore. “Punta, calcio, incrocia… e tanta tanta pazienza!”, recita la didascalia del post.

L’annuncio sui social: “Quest’anno ci sono cascato io”

Nel filmato Matri prova alcuni passi di danza in casa, in canotta e pantaloncini, quando irrompe davanti alla telecamera Federica Nargi, in tenuta da ballerina. La showgirl tenta di insegnargli il triplo step e le basi del jive, con risultati che lasciano spazio all’ironia. “Ma che fai con quei piedi? Trovati un’altra maestra”, sentenzia Nargi dopo i primi tentativi.

Matri guarda in camera e ufficializza: “Ragazzi, quest’anno ci sono cascato io. Da ottobre sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Mi raccomando, abbiate pazienza almeno voi”.

Federica Nargi, da terza classificata a prima tifosa

La scelta del video gioca sul precedente televisivo della coppia. Federica Nargi ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2024 in coppia con il maestro Luca Favilla, chiudendo al terzo posto alle spalle di Federica Pellegrini e della vincitrice Bianca Guaccero, che trionfò con Giovanni Pernice.

C’è anche un dettaglio che pochi ricordano: durante la semifinale dell’edizione 2024 Matri era apparso a sorpresa in studio e aveva ballato con la compagna. Quella breve incursione diventa ora una partecipazione a tutti gli effetti, con i ruoli invertiti: sarà lui a sottoporsi a prove settimanali, coreografie e giudizi della giuria, con Nargi nel ruolo di prima sostenitrice. E di metro di paragone ingombrante.

Matri e Nargi stanno insieme da oltre 17 anni e hanno due figlie, Sofia e Beatrice. A giugno 2026 la coppia ha smentito con ironia i rumor su un presunto matrimonio segreto a Milano: “Non ci siamo sposati, il matrimonio non c’è stato”, aveva chiarito Matri in una storia Instagram.

Chi è Alessandro Matri: dalla Serie A a DAZN, ora la pista di Rai 1

Classe 1984, Alessandro Matri ha costruito la sua carriera da attaccante tra Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio e Sassuolo, vincendo due scudetti con la Juventus e collezionando presenze in Nazionale. Dopo il ritiro è passato dall’altra parte della telecamera come commentatore e opinionista, lavorando anche per DAZN.

Ballando con le stelle sarà la sua prima esperienza da concorrente in un talent show. La sfida, come suggerisce il video di presentazione, sarà convincere la futura maestra (il cui nome non è ancora stato annunciato) che quei piedi abituati al pallone possono imparare anche il jive.

Il filone dei calciatori a Ballando

L’ingaggio di Matri conferma una formula collaudata del programma di Milly Carlucci: portare in pista gli ex protagonisti della Serie A per raccontarli fuori dal loro contesto naturale. Prima di lui, sono passati dalla pista di Rai 1 nomi come Christian Vieri, Claudio Marchisio e Daniel Osvaldo. Il passaggio dal campo alla sala prove funziona da sempre come motore narrativo per il pubblico del sabato sera.

Quando inizia Ballando con le stelle 2026: data, canale, conduzione

La 21ª edizione di Ballando con le stelle debutta sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, con Milly Carlucci alla conduzione. Matri è il primo concorrente confermato: gli altri nomi del cast verranno svelati progressivamente nelle prossime settimane attraverso i canali social del programma.

Sulla giuria, al momento, nessuna ufficialità: secondo le indiscrezioni circolate a luglio, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano sarebbero confermati, mentre resta aperta la partita per la sostituzione di Selvaggia Lucarelli.

Le domande dei lettori

Chi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2026? Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, annunciato l’8 agosto 2026 con un video sui social del programma.

Quando inizia Ballando con le stelle 2026? Sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci.

Chi sarà la maestra di Alessandro Matri? Il nome della professionista che affiancherà Matri non è ancora stato annunciato.

Federica Nargi ha partecipato a Ballando con le stelle? Sì, nell’edizione 2024 in coppia con Luca Favilla: si è classificata terza, dietro Federica Pellegrini e la vincitrice Bianca Guaccero.