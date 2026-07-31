Dopo l’esordio dedicato a Pozzuoli, “Vista Mare” prosegue il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane. La seconda puntata, in onda sabato 1° agosto alle ore 12.30 su Rai 1, farà tappa in Molise, raccontando una regione in cui mare, tradizioni, ricerca scientifica e innovazione convivono in un equilibrio che contribuisce a definirne l’identità.

A guidare il pubblico saranno ancora Federico Quaranta e Diletta Acanfora, protagonisti di un itinerario tra la costa molisana e l’entroterra, alla scoperta di storie, paesaggi e persone che rendono questo territorio unico.

Un viaggio tra costa ed entroterra

La puntata accompagnerà i telespettatori lungo un percorso che unirà il mare ai borghi dell’entroterra, mettendo in evidenza il forte legame tra ambiente, cultura e comunità locali.

L’obiettivo sarà raccontare il volto più autentico del Molise attraverso luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di storia, tradizioni e identità.

Il mare come luogo di incontro e crescita

Il filo conduttore del programma sarà ancora una volta il rapporto tra l’uomo e il mare.

Nel corso del viaggio emergerà come la costa molisana non rappresenti soltanto una risorsa naturale e turistica, ma anche uno spazio dedicato allo sport, all’inclusione sociale e alla condivisione, capace di offrire opportunità di crescita personale e collettiva.

Ricerca, innovazione e salute

Ampio spazio sarà riservato anche alle realtà che investono nella ricerca scientifica e nelle nuove tecnologie.

Attraverso incontri e testimonianze, il programma mostrerà come innovazione e sviluppo possano convivere con la valorizzazione del territorio, raccontando esperienze che contribuiscono alla crescita economica e sociale della regione.

Le persone al centro del racconto

Come già nella prima puntata, Vista Mare costruirà il proprio racconto partendo dalle persone.

Federico Quaranta e Diletta Acanfora incontreranno uomini e donne che ogni giorno lavorano per custodire e promuovere il patrimonio culturale, ambientale e produttivo del Molise, trasformando il loro impegno in uno strumento di valorizzazione del territorio.

Un’Italia autentica tra paesaggi e tradizioni

Il programma continuerà a proporre uno sguardo lontano dagli itinerari più convenzionali, privilegiando esperienze autentiche e racconti legati alla quotidianità.

Tradizioni locali, memoria storica, cultura e paesaggi diventeranno così gli elementi attraverso cui conoscere una regione spesso poco raccontata ma ricca di eccellenze.

Il progetto Vista Mare

“Vista Mare” è un programma firmato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto dalla Zeus Group.

Gli autori sono Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Alessio Landolfi, che attraverso il linguaggio del viaggio e dell’incontro continuano a raccontare il patrimonio culturale, paesaggistico e umano dell’Italia.

Quando va in onda

L’appuntamento con la seconda puntata di Vista Mare è per sabato 1° agosto alle ore 12.30 su Rai 1.