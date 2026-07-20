Vip e celebrities nati il 20 luglio: le star che festeggiano oggi

Il 20 luglio è una data che unisce la musica internazionale, la grande letteratura, la pittura, il cinema e il pop italiano in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali a un maestro della chitarra latina, al padre del Canzoniere, al pittore delle bottiglie, allo scrittore di Tre metri sopra il cielo e a una delle voci più originali del pop italiano. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Carlos Santana: le vibrazioni latine della chitarra

Nato ad Autlán de Navarro, in Messico, il 20 luglio 1947, Carlos Santana è uno dei chitarristi più riconoscibili e influenti della storia della musica. Figlio di un mariachi, ha respirato musica fin da bambino, sviluppando poi uno stile inconfondibile che fonde rock, blues e ritmi latini, con un suono di chitarra caldo e melodico che si riconosce dopo poche note. Consacrato dalla leggendaria esibizione a Woodstock nel 1969, ha firmato classici come Black Magic Woman, Oye Como Va e Samba Pa Ti. Nel 1999 è tornato in cima alle classifiche mondiali con l’album Supernatural, che ha venduto oltre trenta milioni di copie e vinto nove Grammy Awards, trainato dal successo planetario di Smooth. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Santana è una leggenda vivente della chitarra.

Francesco Petrarca: il padre del Canzoniere

Nato ad Arezzo il 20 luglio 1304, Francesco Petrarca è stato uno dei più grandi poeti e intellettuali della letteratura italiana e mondiale, considerato il padre dell’Umanesimo. La sua opera più celebre, il Canzoniere, raccolta di 366 componimenti dedicati in gran parte all’amata Laura, ha fondato un modello poetico — il “petrarchismo” — che ha influenzato la lirica europea per secoli, dall’Italia all’Inghilterra di Shakespeare. Instancabile studioso dei classici latini, riscoprì manoscritti dimenticati e fu incoronato poeta laureato in Campidoglio nel 1341. Uomo inquieto, diviso tra la fede e le passioni terrene, morì ad Arquà nel 1374, lasciando un’eredità culturale immensa.

Giorgio Morandi: il maestro del silenzio

Nato a Bologna il 20 luglio 1890, Giorgio Morandi è stato uno dei più grandi e originali pittori italiani del Novecento, celebre in tutto il mondo per le sue inconfondibili nature morte. Bottiglie, vasi, brocche e scatole, dipinti e ridipinti per tutta la vita con infinite variazioni di luce e composizione, sono diventati il suo universo poetico: un mondo di silenzio, misura e meditazione, lontano dal clamore delle avanguardie. Artista schivo e appartato, visse quasi sempre nella sua Bologna, in via Fondazza, insegnando incisione all’Accademia. La sua pittura sospesa e raffinatissima è oggi celebrata nei più importanti musei del mondo. Morì nel 1964, lasciando un’opera unica nel panorama artistico internazionale.

Federico Moccia: lo scrittore dei sentimenti adolescenziali

Nato a Roma il 20 luglio 1962, Federico Moccia è uno degli scrittori italiani di maggior successo commerciale degli ultimi vent’anni, oltre che sceneggiatore e regista. Il suo romanzo Tre metri sopra il cielo, inizialmente pubblicato a proprie spese e poi diventato un fenomeno editoriale, ha conquistato milioni di lettori adolescenti, dando vita a un vero e proprio culto generazionale e a fortunati adattamenti cinematografici. Con il seguito Ho voglia di te ha lanciato anche la moda dei lucchetti dell’amore su Ponte Milvio a Roma, poi diffusasi in tutto il mondo. Autore prolifico di storie d’amore giovanili, Moccia ha saputo intercettare come pochi l’immaginario sentimentale di una generazione.

Beppe Convertini: il volto gentile della Rai

Beppe Convertini

Nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio 1971, Giuseppe Convertini, per tutti Beppe, è uno dei conduttori più amati e riconoscibili della televisione italiana. Muove i primi passi nello spettacolo giovanissimo, nel 1987, partecipando al Festival della Valle d’Itria nella sua città natale, per poi intraprendere la carriera di modello tra Milano, Parigi e New York mentre studia Economia e Commercio a Torino. Il grande pubblico lo conosce come attore nella soap Vivere, ma è la conduzione a consacrarlo: da La vita in diretta Estate a Linea Verde, da Azzurro – Storie di mare fino a Unomattina in famiglia, che guida da diverse stagioni su Rai 1. Nel 2025 è stato tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Molto legato alle sue radici pugliesi, si distingue anche per un intenso impegno umanitario, con missioni per Terre des Hommes nei campi profughi siriani e in Myanmar, raccontate in mostre e libri. Garbo, professionalità e amore per il territorio: un volto familiare e stimato della Rai.

Rose Villain: la voce noir del pop italiano

Rose Villain – ph Kate Biel

Nata a Milano il 20 luglio 1989, Rosa Luini, in arte Rose Villain, è una delle artiste più originali e riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Trasferitasi a New York per studiare musica, ha costruito uno stile personalissimo che unisce pop, rap e sonorità dark, accompagnato da un’immagine iconica con i suoi inconfondibili capelli azzurri. Dopo le prime collaborazioni con i big del rap italiano, ha raggiunto il grande pubblico con brani di enorme successo come Michelle Pfeiffer e Come un tuono, per poi consacrarsi definitivamente con le partecipazioni al Festival di Sanremo. Artista curata nell’estetica e nei testi, è una delle protagoniste della nuova scena musicale italiana.

Chris Cornell: la voce del grunge

Nato a Seattle il 20 luglio 1964, Chris Cornell è stato uno dei cantanti più straordinari e potenti della storia del rock, voce simbolo della scena grunge nata proprio nella sua città. Frontman dei Soundgarden, con cui firmò capolavori come Black Hole Sun, fu anche fondatore dei Temple of the Dog e voce degli Audioslave, il supergruppo nato dall’incontro con i musicisti dei Rage Against the Machine. Dotato di un’estensione vocale eccezionale e di un timbro inconfondibile, capace di passare dalla furia rock alle ballate acustiche più intense, è considerato uno dei più grandi cantanti rock di sempre. La sua scomparsa, nel maggio 2017, ha addolorato il mondo della musica.

Tutti i vip nati il 20 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Carlos Santana (1947) – chitarrista messicano

(1947) – chitarrista messicano Francesco Petrarca (1304–1374) – poeta e scrittore italiano

(1304–1374) – poeta e scrittore italiano Giorgio Morandi (1890–1964) – pittore italiano

(1890–1964) – pittore italiano Federico Moccia (1962) – scrittore e regista italiano

(1962) – scrittore e regista italiano Beppe Convertini (1971) – conduttore televisivo e attore italiano

(1971) – conduttore televisivo e attore italiano Rose Villain (1989) – cantautrice italiana

(1989) – cantautrice italiana Chris Cornell (1964–2017) – cantante statunitense

(1964–2017) – cantante statunitense Corrado Tedeschi (1952) – attore e conduttore televisivo italiano

(1952) – attore e conduttore televisivo italiano Gisele Bündchen (1980) – modella brasiliana

(1980) – modella brasiliana Sandra Oh (1971) – attrice canadese

(1971) – attrice canadese Gregor Mendel (1822–1884) – scienziato, padre della genetica

(1822–1884) – scienziato, padre della genetica Alessandro Magno (356 a.C.–323 a.C.) – re di Macedonia

Il 20 luglio celebra la musica, la letteratura, l’arte e il cinema ai più alti livelli: dalla chitarra di Carlos Santana ai versi di Francesco Petrarca, dalle nature morte di Giorgio Morandi al garbo di Beppe Convertini. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 20 luglio!