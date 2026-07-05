Il 5 luglio è una data che unisce il calcio leggendario, la televisione italiana, lo sport internazionale, il fumetto e l’arte in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali a uno dei più amati talenti del calcio italiano, a uno storico volto della TV, a un campione del mondo, a una fuoriclasse dello sport femminile e ad amati protagonisti dello spettacolo. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Gianfranco Zola: il fantasista gentiluomo

Nato a Oliena, in provincia di Nuoro, il 5 luglio 1966, Gianfranco Zola è uno dei più amati e talentuosi calciatori italiani di sempre. Fantasista di piccola statura ma di classe purissima, specialista dei calci piazzati, mosse i primi passi nel Napoli di Diego Armando Maradona, da cui apprese i segreti del mestiere, per poi brillare con il Parma e soprattutto con il Chelsea, dove divenne un idolo assoluto: i tifosi lo hanno votato come il miglior giocatore della storia del club. Con la maglia della Nazionale italiana ha disputato Mondiali ed Europei. Insignito dell’onorificenza britannica dell’OBE, dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore. Uomo di sport stimato per la classe in campo e la signorilità fuori, resta una bandiera del calcio italiano e del suo amato Cagliari.

Giancarlo Magalli: lo storico volto della TV italiana

Vip e celebrities nati il 5 luglio: le star che festeggiano oggi

Nato a Roma il 5 luglio 1947, Giancarlo Magalli è uno dei conduttori e autori televisivi più noti e longevi della televisione italiana, che proprio oggi festeggia il compleanno. Con quasi cinquant’anni di carriera, ha legato il suo nome a programmi diventati parte della storia della TV: dagli esordi come autore fino alla conduzione di trasmissioni di grande successo, prima fra tutte I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 che ha guidato per anni. Autore, presentatore e attore, apprezzato anche come doppiatore (sua la voce di alcuni personaggi Disney), Magalli non ha mai smesso di reinventarsi: negli ultimi anni è tornato anche alla recitazione con ruoli in fiction. Una vera e propria istituzione dell’intrattenimento televisivo italiano.

Alberto Gilardino: il campione del mondo del gol

Nato a Biella il 5 luglio 1982, Alberto Gilardino è un ex attaccante italiano, tra i più prolifici della sua generazione, e oggi allenatore. Bomber di razza dotato di grande senso del gol, ha vestito le maglie di squadre importanti come Parma, Milan, Fiorentina e Genoa, segnando reti a raffica in Serie A. Il momento più alto della sua carriera arrivò con la Nazionale italiana, con cui si laureò Campione del Mondo a Germania 2006, contribuendo con i suoi gol al trionfo azzurro. Dopo il ritiro ha intrapreso con successo la carriera di allenatore, sedendo sulle panchine di diverse squadre italiane. Un protagonista di uno dei momenti più belli dello sport italiano.

Megan Rapinoe: l’icona del calcio femminile

Nata a Redding, in California, il 5 luglio 1985, Megan Rapinoe è una delle più grandi e influenti calciatrici della storia. Leader e simbolo della Nazionale femminile degli Stati Uniti, ha conquistato due Mondiali (2015 e 2019) e l’oro olimpico a Londra 2012. Nel 2019, anno del suo trionfo mondiale in Francia da capocannoniere e miglior giocatrice, ha vinto il Pallone d’Oro femminile e il premio The Best FIFA. Oltre che per il talento in campo, Rapinoe è celebre in tutto il mondo per il suo impegno da attivista per i diritti LGBTQ+ e la parità di genere. Ritiratasi nel 2023, resta un’icona sportiva e civile di portata globale.

Edie Falco: la protagonista de I Soprano

Nata a New York il 5 luglio 1963, Edie Falco è una delle attrici televisive più premiate e apprezzate degli Stati Uniti. È diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Carmela Soprano, la moglie del boss Tony, nell’acclamata serie cult I Soprano, interpretazione che le è valsa numerosi premi Emmy. Ha poi confermato il suo talento come protagonista della serie Nurse Jackie, nel ruolo di un’infermiera dalla vita complicata, vincendo ulteriori riconoscimenti. Attrice intensa e versatile, capace di dare profondità a personaggi complessi, Edie Falco è una delle grandi interpreti della “golden age” della serialità televisiva americana.

Milo Infante: il giornalista della cronaca in TV

Milo Infante

Nato a Torino il 5 luglio 1968, Milo Infante è un giornalista e conduttore televisivo italiano molto apprezzato. Con una lunga esperienza in Rai, dove è stato caporedattore e volto di programmi di informazione e attualità, si è affermato come conduttore attento e rigoroso, particolarmente nell’ambito della cronaca. È noto al grande pubblico per la conduzione di programmi di approfondimento su fatti di cronaca e attualità, dove si distingue per il suo stile pacato e professionale. Una delle firme più solide del giornalismo televisivo italiano.

Tutti i vip nati il 5 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Gianfranco Zola (1966) – ex calciatore e allenatore italiano

(1966) – ex calciatore e allenatore italiano Giancarlo Magalli (1947) – conduttore e autore televisivo italiano

(1947) – conduttore e autore televisivo italiano Alberto Gilardino (1982) – ex calciatore e allenatore italiano

(1982) – ex calciatore e allenatore italiano Megan Rapinoe (1985) – ex calciatrice statunitense

(1985) – ex calciatrice statunitense Edie Falco (1963) – attrice statunitense

(1963) – attrice statunitense Milo Infante (1968) – giornalista e conduttore televisivo italiano

(1968) – giornalista e conduttore televisivo italiano Silvia Ziche (1967) – fumettista italiana

(1967) – fumettista italiana Giuseppe Furino (1946) – ex calciatore italiano

(1946) – ex calciatore italiano Jean Cocteau (1889–1963) – poeta, artista e regista francese

(1889–1963) – poeta, artista e regista francese Georges Pompidou (1911–1974) – politico francese

Il 5 luglio celebra il calcio, la televisione, lo sport e l’arte ai più alti livelli: dalla classe di Gianfranco Zola al mestiere di Giancarlo Magalli, dal titolo mondiale di Alberto Gilardino ai trionfi di Megan Rapinoe. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 5 luglio!