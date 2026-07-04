Il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano la loro festa dell’Indipendenza, è una data che unisce la storia d’Italia, il grande cinema, la musica internazionale, il calcio e lo spettacolo in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali all’Eroe dei due mondi, a una diva immortale del cinema italiano, ad amati attori e comici e a una star della musica mondiale. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Giuseppe Garibaldi: l’Eroe dei due mondi

Nato a Nizza il 4 luglio 1807, Giuseppe Garibaldi è stato uno dei padri della patria italiana e una delle figure più leggendarie della storia del nostro Paese. Soprannominato l'”Eroe dei due mondi” per le sue imprese militari combattute sia in Sud America sia in Europa, fu il condottiero che con la celebre Spedizione dei Mille del 1860 conquistò il Regno delle Due Sicilie, dando un contributo decisivo all’Unità d’Italia. Generale carismatico e patriota appassionato, simbolo di coraggio e di ideali repubblicani e risorgimentali, la sua figura è celebrata in tutto il mondo con monumenti, piazze e vie che portano il suo nome. Morì a Caprera nel 1882, lasciando un’eredità immortale nella storia italiana ed europea.

Gina Lollobrigida: la “Bersagliera” del cinema italiano

Nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio 1927, Gina Lollobrigida è stata una delle più grandi e celebri dive del cinema italiano e internazionale. Soprannominata “la Bersagliera” dopo il successo del film Pane, amore e fantasia, fu una delle attrici più ammirate e desiderate degli anni ’50 e ’60, vera e propria icona di bellezza mediterranea, rivale dell’altra grande maggiorata Sophia Loren. Recitò accanto a star di Hollywood come Humphrey Bogart, Frank Sinatra e Rock Hudson, conquistando fama mondiale. Donna eclettica, fu anche apprezzata fotografa e scultrice. Scomparsa nel gennaio 2023 all’età di 95 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano, simbolo di un’epoca d’oro irripetibile.

Alessio Boni: l’intensità della recitazione italiana

Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio 1966, Alessio Boni è uno degli attori italiani più talentuosi, intensi e ricercati del cinema, del teatro e della televisione. Raggiunse la grande popolarità con il ruolo di Matteo Carati nel film La meglio gioventù (2003), capolavoro di Marco Tullio Giordana, che lo consacrò al grande pubblico. Da allora ha alternato con successo cinema d’autore, fiction di grande ascolto (da La omicidi a Caravaggio, fino a La compagnia del cigno) e un’intensa attività teatrale, portando in scena i grandi classici. Attore versatile e appassionato, dal fascino magnetico, Alessio Boni è una delle eccellenze della recitazione italiana contemporanea.

Post Malone: la star della musica globale

Nato a Syracuse, nello stato di New York, il 4 luglio 1995, Austin Richard Post, in arte Post Malone, è uno degli artisti musicali di maggior successo degli ultimi anni a livello mondiale. Capace di fondere hip hop, pop, rock e country in un sound unico e trasversale, ha conquistato le classifiche di tutto il pianeta con hit da miliardi di ascolti come Rockstar, Sunflower, Circles e Congratulations. Riconoscibile per i suoi numerosi tatuaggi e per il suo stile anticonformista, Post Malone è tra gli artisti che hanno venduto e fatto registrare più streaming nella storia recente della musica, collezionando record su record. Una delle voci più popolari e influenti della sua generazione.

Giampiero Boniperti: la leggenda bianconera

Nato a Barengo, in provincia di Novara, il 4 luglio 1928, Giampiero Boniperti è stato uno dei più grandi calciatori della storia della Juventus e del calcio italiano. Attaccante di classe e intelligenza tattica straordinarie, vestì per tutta la carriera (dal 1946 al 1961) la maglia bianconera, di cui resta una bandiera assoluta: 178 gol in 443 partite, a lungo miglior marcatore della storia del club. Punto fermo anche della Nazionale, dopo il ritiro divenne dirigente e presidente della Juventus, guidandola in un’epoca di grandi trionfi. Inserito nella FIFA 100 dei più grandi calciatori di sempre, è scomparso nel 2021, lasciando un’eredità leggendaria nel mondo del calcio.

Enrico Bertolino: la comicità intelligente

Nato a Milano il 4 luglio 1960, Enrico Bertolino è un comico, attore e conduttore televisivo italiano molto apprezzato, noto per la sua comicità colta e satirica. Ex insegnante, ha portato in televisione un umorismo intelligente e brillante, diventando uno dei volti di punta di programmi cult come Zelig e dando vita a personaggi memorabili come “Ciro, il figlio di Target”. Abile improvvisatore e attento osservatore della società e della politica italiana, Bertolino ha alternato la televisione al teatro e alla conduzione, distinguendosi per uno stile arguto e raffinato. Uno dei comici più intelligenti del panorama italiano.

Tutti i vip nati il 4 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Giuseppe Garibaldi (1807–1882) – patriota e generale italiano

(1807–1882) – patriota e generale italiano Gina Lollobrigida (1927–2023) – attrice italiana

(1927–2023) – attrice italiana Alessio Boni (1966) – attore italiano

(1966) – attore italiano Post Malone (1995) – cantante e rapper statunitense

(1995) – cantante e rapper statunitense Giampiero Boniperti (1928–2021) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano

(1928–2021) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano Enrico Bertolino (1960) – comico e conduttore italiano

(1960) – comico e conduttore italiano Antonio Matarrese (1940) – dirigente sportivo italiano

(1940) – dirigente sportivo italiano Fabrizio Fontana (1970) – comico italiano

(1970) – comico italiano Neil Simon (1927–2018) – commediografo statunitense

(1927–2018) – commediografo statunitense Malia Obama (1998) – figlia dell’ex presidente Barack Obama

Il 4 luglio celebra la storia, il cinema, la musica e lo sport ai più alti livelli: dall’eroismo di Giuseppe Garibaldi al fascino di Gina Lollobrigida, dal talento di Alessio Boni ai record di Post Malone. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 4 luglio!