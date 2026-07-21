Il 21 luglio è una data che unisce la grande comicità, la letteratura da Premio Nobel, la musica folk, il teatro e il cinema in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali a uno degli attori più amati di sempre, all’autore de Il vecchio e il mare, a un maestro della canzone d’autore inglese e ad amati protagonisti dello spettacolo italiano. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Robin Williams: il genio comico dal cuore grande

Nato a Chicago il 21 luglio 1951, Robin McLaurin Williams è stato uno degli attori e comici più amati e straordinari della storia del cinema. Dotato di un talento improvvisativo travolgente e di una velocità mentale prodigiosa, sapeva passare in un istante dalla risata più fragorosa alla commozione più profonda. Ha vinto il Premio Oscar come miglior attore non protagonista per Will Hunting – Genio ribelle (1997) e ha regalato al pubblico interpretazioni indimenticabili: il professor Keating de L’attimo fuggente, il genio della lampada di Aladdin, la tata di Mrs. Doubtfire, il medico di Patch Adams e il disc jockey di Good Morning, Vietnam. Uomo di grande generosità, capace come pochi di unire comicità e umanità, si è spento nell’agosto del 2014, lasciando un vuoto enorme nel cuore di milioni di spettatori.

Ernest Hemingway: il premio Nobel de “Il vecchio e il mare”

Nato a Oak Park, nell’Illinois, il 21 luglio 1899, Ernest Hemingway è stato uno degli scrittori più importanti e influenti del Novecento. Il suo stile asciutto, essenziale e diretto — la celebre “teoria dell’iceberg”, secondo cui gran parte del significato resta sotto la superficie — ha rivoluzionato la prosa moderna, influenzando generazioni di autori. Corrispondente di guerra, cacciatore, pescatore e viaggiatore instancabile, trasse dalla propria vita avventurosa la materia dei suoi capolavori: Addio alle armi, Per chi suona la campana, Fiesta e soprattutto Il vecchio e il mare, che gli valse il Premio Pulitzer nel 1953 e contribuì al Premio Nobel per la Letteratura nel 1954. Morì nel 1961 a Ketchum, nell’Idaho, lasciando un’eredità letteraria immortale.

Beppe Grillo: dal cabaret alla politica

Nato a Savignone, in provincia di Genova, il 21 luglio 1948, Giuseppe Piero Grillo, per tutti Beppe Grillo, è uno dei personaggi più noti e discussi della scena italiana degli ultimi decenni. Comico e cabarettista di enorme successo, esordì in televisione alla fine degli anni ’70, conquistando il grande pubblico con uno stile graffiante e irriverente e diventando uno dei volti più popolari della Rai. Negli anni ’90 lasciò la televisione per dedicarsi agli spettacoli dal vivo, con monologhi incentrati su economia, ambiente e critica sociale che riempivano teatri e palazzetti. Nel 2005 aprì il suo blog, tra i più letti d’Italia, e nel 2009 fondò insieme a Gianroberto Casaleggio il Movimento 5 Stelle, che ha profondamente segnato la politica italiana degli ultimi quindici anni.

Cat Stevens: la poesia del folk

Nato a Londra il 21 luglio 1948, da padre greco-cipriota e madre svedese, Steven Demetre Georgiou, in arte Cat Stevens, è uno dei cantautori folk più amati di tutti i tempi. Tra la fine degli anni ’60 e il decennio successivo ha firmato canzoni dolcissime e universali diventate classici assoluti: Wild World, Father and Son, Morning Has Broken, Moonshadow e Peace Train, vendendo oltre cento milioni di dischi. Nel 1977, dopo una profonda crisi spirituale, si convertì all’Islam prendendo il nome di Yusuf Islam e abbandonò la scena musicale per quasi trent’anni, dedicandosi a progetti educativi e filantropici. Tornato alla musica nel nuovo millennio come Yusuf/Cat Stevens, resta una delle voci più poetiche della canzone d’autore mondiale.

Alessandro Bergonzoni: il funambolo della parola

Nato a Bologna il 21 luglio 1958, Alessandro Bergonzoni è uno degli artisti più originali e inclassificabili del teatro e della comicità italiana. Attore, autore e scrittore, ha costruito uno stile unico basato sul gioco di parole, sul paradosso e sul nonsense poetico, capace di trasformare il linguaggio in una macchina surreale che spiazza e affascina. I suoi spettacoli teatrali, veri e propri viaggi verbali, gli sono valsi prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Ubu. Presenza televisiva rara e sempre memorabile, impegnato anche in cause sociali, Bergonzoni è considerato un maestro assoluto dell’arte della parola.

Rossana Casale: l’eleganza tra pop e jazz

Nata a New York il 21 luglio 1959, da genitori italiani, Rossana Casale è una delle voci più raffinate ed eclettiche della musica italiana. Cresciuta a Milano, ha esordito negli anni ’80 conquistando il pubblico con brani di grande successo come Didin’ e A che servono gli dei, e partecipando più volte al Festival di Sanremo, dove si è distinta anche con Brividi (in coppia con Grazia Di Michele). Artista dalla formazione sofisticata, ha saputo muoversi con naturalezza tra pop, jazz e musica d’autore, dedicandosi a progetti di grande qualità e all’insegnamento del canto. Una delle interpreti più eleganti del panorama musicale italiano.

Tutti i vip nati il 21 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Robin Williams (1951–2014) – attore e comico statunitense, Premio Oscar

(1951–2014) – attore e comico statunitense, Premio Oscar Ernest Hemingway (1899–1961) – scrittore statunitense, Premio Nobel

(1899–1961) – scrittore statunitense, Premio Nobel Beppe Grillo (1948) – comico e politico italiano

(1948) – comico e politico italiano Cat Stevens (1948) – cantautore britannico

(1948) – cantautore britannico Alessandro Bergonzoni (1958) – attore e autore italiano

(1958) – attore e autore italiano Rossana Casale (1959) – cantante italiana

(1959) – cantante italiana Josh Hartnett (1978) – attore statunitense

(1978) – attore statunitense Suso Cecchi D’Amico (1914–2010) – sceneggiatrice italiana

(1914–2010) – sceneggiatrice italiana Daniela Goggi (1953) – cantante e attrice italiana

(1953) – cantante e attrice italiana Andrea Mainardi (1983) – cuoco e personaggio televisivo italiano

Il 21 luglio celebra il cinema, la letteratura, la musica e il teatro ai più alti livelli: dal genio di Robin Williams alle pagine di Ernest Hemingway, dalla comicità di Beppe Grillo alle canzoni di Cat Stevens. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 21 luglio!