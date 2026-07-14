Vip e celebrities nati il 14 luglio: chi compie gli anni oggi

Il 14 luglio, giorno in cui la Francia celebra la presa della Bastiglia, è una data che unisce la comicità italiana, la grande arte, la letteratura, il cinema d’autore e lo sport in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali a un maestro della risata italiana, all’autore de Il bacio, a una grande scrittrice, a un gigante del cinema mondiale e a una campionessa dello sci. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Renato Pozzetto: il maestro della comicità surreale

Nato il 14 luglio 1940 e cresciuto tra Milano e Laveno-Mombello, in provincia di Varese, Renato Pozzetto è uno degli attori comici più amati e originali della storia dello spettacolo italiano. Capostipite del cabaret lombardo, esordì al mitico Derby Club di Milano formando con Cochi Ponzoni il celebre duo “Cochi e Renato“, che con il suo umorismo surreale, assurdo e poetico rivoluzionò la comicità italiana, regalando anche canzoni cult come E la vita, la vita. Passato al cinema, è diventato protagonista di decine di commedie di enorme successo negli anni ’70, ’80 e ’90, spesso al fianco di Paolo Villaggio, Massimo Boldi e Adriano Celentano. Tra i suoi film più amati Il ragazzo di campagna, diventato un cult generazionale. Attore anche in ruoli drammatici e regista, Pozzetto è un patrimonio della comicità italiana, ancora oggi amatissimo dal pubblico di tutte le età.

Gustav Klimt: il genio de “Il bacio”

Nato a Baumgarten, presso Vienna, il 14 luglio 1862, Gustav Klimt è stato uno dei più grandi e riconoscibili pittori della storia dell’arte, massimo esponente della Secessione viennese. Il suo stile inconfondibile, fatto di preziose foglie d’oro, decorazioni sontuose, motivi geometrici e figure femminili sensuali e avvolgenti, ha dato vita a capolavori assoluti. Il suo dipinto più celebre, Il bacio (1907-1908), è una delle opere d’arte più famose e riprodotte al mondo, simbolo universale dell’amore e dell’estasi. Altrettanto celebri sono il Ritratto di Adele Bloch-Bauer e il Fregio di Beethoven. Artista rivoluzionario e sensuale, capace di scandalizzare la Vienna del suo tempo, Klimt morì nel 1918 lasciando un’eredità artistica immortale.

Natalia Ginzburg: la grande voce della letteratura italiana

Nata a Palermo il 14 luglio 1916, Natalia Ginzburg (nata Levi) è stata una delle più importanti scrittrici e intellettuali italiane del Novecento. Cresciuta a Torino in una famiglia antifascista, visse in prima persona il dramma della persecuzione: il marito Leone Ginzburg morì per le torture subite in carcere. Con uno stile limpido, essenziale e profondamente umano, ha scritto capolavori come Lessico famigliare (vincitore del Premio Strega nel 1963), Le voci della sera e la commedia teatrale Ti ho sposato per allegria. Figura centrale della casa editrice Einaudi e voce morale del Paese, fu anche deputata. Scomparsa nel 1991, resta una delle scrittrici più amate e lette della letteratura italiana.

Ingmar Bergman: il maestro del cinema d’autore

Nato a Uppsala, in Svezia, il 14 luglio 1918, Ingmar Bergman è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema, maestro assoluto del cinema d’autore. Le sue opere, intense e filosofiche, hanno indagato come poche altre i grandi temi dell’esistenza: la morte, il silenzio di Dio, l’angoscia, la solitudine e i rapporti umani. Capolavori come Il settimo sigillo, con la celeberrima partita a scacchi tra il cavaliere e la Morte, Il posto delle fragole, Persona e Fanny e Alexander sono pietre miliari della settima arte, studiate in tutto il mondo. Più volte premiato con l’Oscar per il miglior film straniero, Bergman ha influenzato generazioni di cineasti. Si è spento nel 2007, lasciando un’eredità artistica immensa.

Federica Brignone: la regina dello sci italiano

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone è la più vincente sciatrice italiana di tutti i tempi. Figlia d’arte (la madre Ninna Quario è stata anch’essa sciatrice di alto livello), ha dominato le piste di tutto il mondo con la sua sciata potente ed elegante, specializzandosi in gigante, combinata e supergigante. Ha conquistato la Coppa del Mondo generale, prima italiana nella storia a riuscirci, oltre a numerose coppe di specialità, medaglie olimpiche e mondiali. Capace di raggiungere i suoi risultati migliori in un’età in cui molti si ritirano, Federica Brignone è un simbolo di talento, longevità e determinazione dello sport azzurro.

Ignazio Moser: dallo sport alla televisione

Nato a Trento il 14 luglio 1992, Ignazio Moser è un ex ciclista professionista e personaggio televisivo italiano. Figlio del leggendario campione Francesco Moser, ha seguito le orme del padre iniziando una carriera nel ciclismo, che ha però abbandonato nel 2014 per intraprendere altre strade. È diventato molto popolare grazie alla partecipazione a reality show di grande successo come il Grande Fratello VIP e L’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico con la sua simpatia. Oggi è un volto noto della televisione italiana e un imprenditore attivo nell’azienda vitivinicola di famiglia.

Tutti i vip nati il 14 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Renato Pozzetto (1940) – attore, comico e regista italiano

(1940) – attore, comico e regista italiano Gustav Klimt (1862–1918) – pittore austriaco

(1862–1918) – pittore austriaco Natalia Ginzburg (1916–1991) – scrittrice italiana

(1916–1991) – scrittrice italiana Ingmar Bergman (1918–2007) – regista svedese

(1918–2007) – regista svedese Federica Brignone (1990) – sciatrice italiana

(1990) – sciatrice italiana Ignazio Moser (1992) – ex ciclista e personaggio televisivo italiano

(1992) – ex ciclista e personaggio televisivo italiano Lino Ventura (1919–1987) – attore italiano naturalizzato francese

(1919–1987) – attore italiano naturalizzato francese William Hanna (1910–2001) – animatore statunitense (Hanna-Barbera)

(1910–2001) – animatore statunitense (Hanna-Barbera) Veronica Maya (1977) – conduttrice televisiva italiana

(1977) – conduttrice televisiva italiana Jane Lynch (1960) – attrice statunitense

(1960) – attrice statunitense Matthew Fox (1966) – attore statunitense

Il 14 luglio celebra la comicità, l’arte, la letteratura, il cinema e lo sport ai più alti livelli: dalla risata di Renato Pozzetto all’oro di Gustav Klimt, dalle pagine di Natalia Ginzburg ai capolavori di Ingmar Bergman. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 14 luglio!