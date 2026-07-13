Il 13 luglio è una data che unisce il cinema di Hollywood, i motori leggendari, la comicità italiana, il teatro e la genialità in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali all’eroe di Indiana Jones, all’ultimo italiano campione del mondo di Formula 1, a un amato comico genovese, a un gigante del teatro britannico e all’inventore del cubo più famoso del pianeta. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Harrison Ford: l’eroe di Indiana Jones e Star Wars

Nato a Chicago il 13 luglio 1942, Harrison Ford è una delle più grandi icone della storia del cinema. Ex falegname prestato al set, è diventato il volto di due tra le saghe più amate di sempre: Ian Solo in Guerre Stellari e l’archeologo avventuriero Indiana Jones nella celebre serie diretta da Steven Spielberg. La sua filmografia è un’antologia di capolavori: Blade Runner di Ridley Scott, Apocalypse Now, Witness – Il testimone (che gli valse la candidatura all’Oscar), Il fuggitivo e Air Force One. I suoi film hanno incassato complessivamente cifre da record, rendendolo uno degli attori più redditizi della storia. Pilota di aerei ed elicotteri nella vita reale, impegnato in cause ambientali, ha continuato a lavorare con successo anche di recente, tornando nei panni di Indiana Jones e recitando nella serie Shrinking. Un mito assoluto di Hollywood.

Alberto Ascari: l’ultimo italiano campione del mondo di Formula 1

Nato a Milano il 13 luglio 1918, Alberto Ascari, soprannominato “Ciccio”, è stato uno dei più grandi piloti automobilistici della storia e resta, a oggi, l’ultimo italiano ad aver vinto il Mondiale di Formula 1. Figlio del pilota Antonio Ascari, morto anch’egli in gara, Alberto conquistò due titoli mondiali consecutivi, nel 1952 e nel 1953, entrambi al volante della Ferrari, regalando alla Scuderia di Maranello i suoi primi due campionati iridati della storia. Il suo dominio in quel biennio fu impressionante, con una serie di vittorie consecutive rimasta a lungo insuperata. Pilota metodico, pulito e velocissimo, grande rivale di Juan Manuel Fangio, morì tragicamente a Monza il 26 maggio 1955, durante un test privato, a soli 36 anni: la stessa età del padre al momento della sua scomparsa. In suo onore, l’autodromo di Monza ha intitolato la celebre Variante Ascari. Un simbolo immortale dell’automobilismo italiano.

Luca Bizzarri: la comicità intelligente di Luca e Paolo

Nato a Genova il 13 luglio 1971, Luca Bizzarri è un attore, comico e conduttore televisivo italiano molto amato, celebre soprattutto per il duo comico formato con l’amico e collega Paolo Kessisoglu. Insieme hanno conquistato il pubblico con la sitcom cult Camera Café, dove interpretavano gli irresistibili Luca Nervi e Paolo Bianchi, e con la conduzione de Le Iene, oltre ad aver presentato il Festival di Sanremo nel 2011. Attore anche al cinema e in teatro, brillante e colto, Bizzarri si è distinto negli anni anche come voce arguta del dibattito pubblico e per i suoi seguitissimi podcast. Uno dei comici più intelligenti e versatili della scena italiana.

Patrick Stewart: il maestro del teatro e della fantascienza

Nato a Mirfield, in Inghilterra, il 13 luglio 1940, Sir Patrick Stewart è uno dei più grandi attori britannici viventi, capace di unire la nobiltà del teatro shakespeariano alla popolarità della cultura fantascientifica. Formatosi alla prestigiosa Royal Shakespeare Company, ha raggiunto la fama mondiale interpretando il capitano Jean-Luc Picard nella serie Star Trek: The Next Generation, ruolo che ha ripreso più volte nel corso dei decenni. È anche il Professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli X-Men, personaggio che gli ha regalato una popolarità intergenerazionale. Nominato baronetto dalla regina, dotato di una voce e di una presenza scenica inconfondibili, Patrick Stewart è un attore di immenso talento e carisma.

Eleonora Pedron: da Miss Italia alla televisione

Nata a Padova il 13 luglio 1982, Eleonora Pedron è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana. La sua carriera decollò nel 2002, quando conquistò il titolo di Miss Italia, aprendosi le porte del mondo dello spettacolo. Da lì ha intrapreso una carriera tra televisione, cinema e teatro, partecipando a numerosi programmi e affermandosi come volto amato del piccolo schermo. Nella vita privata è stata legata al campione di motociclismo Max Biaggi, da cui ha avuto due figli. Donna sensibile e determinata, ha saputo affrontare con coraggio anche dolorose vicende personali, raccontandole con grande dignità.

Ernő Rubik: il papà del cubo più famoso del mondo

Nato a Budapest il 13 luglio 1944, Ernő Rubik è l’architetto, scultore e inventore ungherese che nel 1974 ideò il celeberrimo Cubo di Rubik, il rompicapo più venduto e conosciuto della storia. Concepito inizialmente come strumento didattico per spiegare ai suoi studenti le strutture tridimensionali, il cubo colorato è diventato un fenomeno globale, con centinaia di milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e una vera e propria disciplina competitiva (lo speedcubing) nata attorno a esso. Simbolo di ingegno, logica e pazienza, il Cubo di Rubik è entrato nella cultura popolare di ogni generazione. Un genio che ha saputo trasformare la geometria in un gioco universale.

Tutti i vip nati il 13 luglio: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Harrison Ford (1942) – attore statunitense

(1942) – attore statunitense Alberto Ascari (1918–1955) – pilota automobilistico italiano, due volte campione del mondo di F1

(1918–1955) – pilota automobilistico italiano, due volte campione del mondo di F1 Luca Bizzarri (1971) – attore, comico e conduttore italiano

(1971) – attore, comico e conduttore italiano Patrick Stewart (1940) – attore britannico

(1940) – attore britannico Eleonora Pedron (1982) – showgirl e conduttrice italiana, Miss Italia 2002

(1982) – showgirl e conduttrice italiana, Miss Italia 2002 Ernő Rubik (1944) – inventore e architetto ungherese

(1944) – inventore e architetto ungherese Lamine Yamal (2007) – calciatore spagnolo

(2007) – calciatore spagnolo Cameron Crowe (1957) – regista e sceneggiatore statunitense

(1957) – regista e sceneggiatore statunitense Diane Fleri (1983) – attrice italiana

(1983) – attrice italiana Colton Haynes (1988) – attore statunitense

Il 13 luglio celebra il cinema, i motori, la comicità e l’ingegno ai più alti livelli: dall’avventura di Harrison Ford ai trionfi di Alberto Ascari, dalla comicità di Luca Bizzarri al genio di Ernő Rubik. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 13 luglio!