La nuova puntata di “UnoMattina Weekly”, in onda sabato 1° agosto alle 8.30 su Rai 1, accenderà i riflettori sull’esplorazione spaziale con un ospite d’eccezione. In studio arriverà infatti Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e pilota designato della missione NASA Artemis III, tra i protagonisti del ritorno dell’uomo sulla Luna.

Nel corso dell’intervista, Parmitano racconterà il percorso che lo ha portato a ricoprire uno dei ruoli più prestigiosi nel panorama spaziale internazionale, soffermandosi sull’intenso programma di addestramento, sul contributo dell’Italia alle missioni spaziali e sulle prospettive future dell’esplorazione del Sistema Solare.

Luca Parmitano: «Una grande responsabilità per l’Italia e per l’Europa»

L’astronauta italiano descriverà il significato dell’incarico ricevuto nell’ambito del programma Artemis III, sottolineando il valore della missione non solo dal punto di vista professionale, ma anche come riconoscimento per il lavoro svolto dall’Italia e dall’Europa nel settore aerospaziale.

«Essere il pilota di Artemis III è una grande responsabilità professionale e di rappresentanza per l’Italia e per l’Europa», spiegherà Parmitano, esprimendo gratitudine verso il Paese che ha investito nella sua formazione e nel suo percorso professionale.

L’addestramento alla NASA per la missione Artemis III

Ampio spazio sarà dedicato anche alla preparazione tecnica in corso presso il Johnson Space Center di Houston.

Parmitano racconterà le attività di addestramento sulla capsula Orion, dove gli astronauti si esercitano nelle delicate manovre di avvicinamento e aggancio ai lander sviluppati da SpaceX e Blue Origin, sia attraverso procedure automatiche sia con controlli manuali.

Una fase fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficacia delle future missioni lunari.

Il contributo dell’Italia all’esplorazione spaziale

Nel corso dell’intervista emergerà anche il ruolo sempre più importante dell’industria aerospaziale italiana.

Parmitano ricorderà come il nostro Paese abbia contribuito in maniera determinante alla realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), partecipando alla costruzione di oltre la metà del volume abitabile della struttura.

L’Italia è inoltre coinvolta nella produzione di componenti fondamentali dell’European Service Module della capsula Orion e nello sviluppo delle future strutture abitative destinate alle missioni sulla Luna.

Lo sguardo sulla Terra visto dallo spazio

Tra i passaggi più significativi dell’intervista ci sarà anche la riflessione maturata durante le missioni nello spazio.

«Dalla Stazione Spaziale i confini scompaiono: la Terra appare come un’unica unità vivente da preservare per le future generazioni», affermerà Parmitano, raccontando come la prospettiva orbitale cambi profondamente il modo di osservare il nostro pianeta.

Un messaggio che unisce ricerca scientifica, sostenibilità e responsabilità verso il futuro.

Da Artemis alla sfida di Marte

L’esplorazione della Luna rappresenta soltanto una tappa del percorso che potrebbe portare l’uomo verso Marte.

Per Parmitano, la curiosità e il desiderio di spingersi oltre continuano a essere il motore delle grandi missioni spaziali, una visione che sintetizza citando le parole di Lucio Dalla: «Se ci fosse ancora mondo, sono pronto: dove andiamo?».

Quando va in onda

L’appuntamento con UnoMattina Weekly è per sabato 1° agosto alle ore 8.30 su Rai 1, con un’intervista esclusiva a Luca Parmitano dedicata alle sfide dell’esplorazione spaziale e al ruolo dell’Italia nel programma Artemis.