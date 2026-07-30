Settimana di verità a Palazzo Palladini: Clara scopre il tradimento di Eduardo e il silenzio di Rosa, Luca affronta un nuovo peggioramento, mentre il condominio si prepara alla tradizionale pausa estiva di Ferragosto.

Un posto al sole arriva alle ultime puntate prima della consueta pausa estiva con una settimana, quella dal 3 al 7 agosto 2026 su Rai 3, che promette di lasciare il segno sulle trame che ritroveremo dopo Ferragosto.

Clara scopre la verità su Eduardo

La storyline più forte della settimana riguarda Clara. Il piccolo Manuel continua a chiedere di trascorrere del tempo con lo zio Eduardo, ma la resistenza di Rosa insospettisce sempre di più la giovane. Determinata a capire cosa le venga nascosto, Clara inizia a indagare e collega tutti gli indizi fino a una scoperta sconvolgente: Eduardo l’ha tradita. Alla rabbia per il tradimento si aggiunge l’amarezza verso Rosa, colpevole di averle taciuto una verità tanto dolorosa. Una svolta che coinvolge anche Damiano e apre una nuova fase della storia.

Anna affronta Gianluca, Alberto in difficoltà con Federico

Alberto deve comunicare a Federico che Gianluca non partirà più con loro per le vacanze, e il bambino non prende bene la notizia. Intanto Anna, con una decisione inaspettata, va da Gianluca per un confronto faccia a faccia e cerca di abbattere il muro che il ragazzo ha costruito attorno a sé.

Jimmy ritrova il sorriso, Luca peggiora

Niko e Manuela comunicano ai familiari il responso dello psicologo su Jimmy: il bambino sembra aver ritrovato serenità e spensieratezza con i suoi coetanei. Niko deve però decidere se parlargli subito del percorso di psicoterapia previsto per settembre, senza turbare l’equilibrio appena riconquistato. Sul fronte opposto, Luca deve affrontare un nuovo e doloroso capitolo della sua malattia, con un peggioramento delle sue condizioni.

Bice contesa, Marina e Roberto in tensione

La vacanza di Guido e Mariella parte in un clima tutt’altro che rilassato: l’insofferenza di Bice crea subito tensione, complicata dall’arrivo del barone Cotugno, deciso a conquistarla sotto gli occhi di un Massaro divorato dalla gelosia. Marina, intanto, prende atto del fallimento dei tentativi di Stefano di riconquistare Greta e della tensione crescente con Roberto, di nuovo attratto dal fascino della sua ex. Rossella e Nunzio si preparano a rientrare a Napoli, mentre Raffaele saluta gli abitanti di Palazzo Palladini, che come ogni anno lasciano il condominio per le vacanze.

Dove e quando vedere Un posto al sole

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 ed è disponibile in streaming su RaiPlay. Quelle dal 3 al 7 agosto sono le ultime puntate prima della pausa estiva, prevista come da tradizione nelle settimane centrali di agosto.