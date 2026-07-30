Carlo Conti e Andrea Delogu tornano da Piazza del Popolo con il quarto appuntamento dell’edizione 2026: sul palco oltre venti artisti, da Ermal Meta a Gaia, in attesa del gran finale con TIM Summer Hits Remix del 7 agosto.

Il grande show dell’estate torna su Rai 1: venerdì 31 luglio, in prima serata alle 21:30, va in onda la quarta puntata di TIM Summer Hits 2026, ancora una volta dalla cornice di Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione della collaudata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Lo show arriva forte di tre prime serate che hanno fatto cantare e ballare milioni di telespettatori, conquistando ogni volta la leadership del prime time.

Il cast della quarta puntata

Sul palco si alterneranno: Aiello, Angelica Bove, Baby K, Chiello, Eddie Brock, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gaia, Gio Evan, Il Tre, Irama, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Orietta Berti e Il Rosso, Paola Turci, Sal Da Vinci, Settembre, Trigno, Welo e Anna Tatangelo. Un cast che mescola i protagonisti dei tormentoni di stagione, le voci emergenti e i duetti inediti, con le canzoni che stanno accompagnando l’estate 2026.

Il gran finale: TIM Summer Hits Remix il 7 agosto

Quella del 31 luglio è l’ultima puntata “piena” del ciclo 2026: a chiudere l’edizione sarà TIM Summer Hits Remix, in onda venerdì 7 agosto, un appuntamento speciale tra grandi esibizioni, live inediti e il meglio di questa edizione.

Dove vedere e ascoltare TIM Summer Hits

Oltre che su Rai 1, la puntata va in onda in contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, ed è disponibile in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

La produzione e il ruolo di TIM

Firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato da Alessandro Onorato. Per il quinto anno consecutivo TIM è title sponsor della manifestazione, con una partecipazione crossmediale che coinvolge tv, radio, digital e spazi urbani: l’azienda è protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab e con le interviste ai protagonisti nella TIM Blu Room.