La grande musica dell’estate torna protagonista in prima serata con il secondo appuntamento di TIM Summer Hits, in onda martedì 21 luglio su Rai1.

Dopo il debutto di venerdì scorso, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu torna dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, con una nuova serata dedicata agli artisti e alle canzoni che stanno accompagnando l’estate italiana.

La puntata sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2.

TIM Summer Hits torna in prima serata su Rai1

TIM Summer Hits conferma la sua formula vincente: musica dal vivo, grandi nomi della scena italiana, tormentoni estivi e atmosfera da concerto nel cuore della Capitale.

Carlo Conti e Andrea Delogu accompagneranno il pubblico in un nuovo viaggio musicale tra generi diversi, artisti affermati, protagonisti delle classifiche e nuove voci della scena pop, rap e cantautorale.

La seconda puntata promette una scaletta ricca, pensata per raccontare l’estate attraverso le canzoni più amate dal pubblico.

Il cast della seconda puntata

Nel corso della serata di martedì 21 luglio si alterneranno sul palco numerosi artisti.

Il cast della seconda puntata comprende:

Achille Lauro, Alex Britti, Benji & Fede, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Francesco Gabbani, J-Ax, LDA & Aka 7even, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Paola Iezzi, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sayf, Tormento e Tredici Pietro.

Una line-up molto ampia, capace di mettere insieme pop, rap, cantautorato, dance, sonorità urban e grandi ritorni.

Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione

Alla guida dello show ci saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu.

La coppia di conduttori accompagnerà le esibizioni dal palco di Piazza del Popolo, dando ritmo alla serata e introducendo i protagonisti musicali della puntata.

Conti porta l’esperienza dei grandi show musicali di Rai1, mentre Delogu aggiunge energia, familiarità con il mondo della musica e un tono fresco, perfetto per il racconto estivo del programma.

Piazza del Popolo cuore musicale dell’estate

La cornice di Piazza del Popolo sarà ancora una volta uno degli elementi centrali dello show.

Il palco romano diventa il punto d’incontro tra artisti, pubblico e televisione, trasformando una delle piazze più iconiche della Capitale in un grande spazio dedicato alla musica dal vivo.

Il programma è realizzato in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato.

Le prossime puntate di TIM Summer Hits

Dopo l’appuntamento di martedì 21 luglio, TIM Summer Hits continuerà con altre due serate.

Il programma tornerà in onda venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio, per poi chiudersi con lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits”, previsto venerdì 7 agosto.

Tutte le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay, sia in streaming sia on demand.

TIM Summer Hits anche su Rai Radio2

La musica di TIM Summer Hits vivrà anche in radio.

Le puntate saranno trasmesse in contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage.

Il racconto radiofonico sarà curato da Nicol Angelozzi, che porterà gli ascoltatori dietro le quinte dello show, tra emozioni, curiosità e momenti con gli artisti.

Il TIM Summer Hits Village

Tra le novità dell’edizione ci sarà anche il TIM Summer Hits Village a Piazza del Popolo.

Lo spazio sarà aperto al pubblico dalla mattina e permetterà ai fan di vivere l’atmosfera dell’evento ancora prima del live.

L’obiettivo è creare un’esperienza più ampia, tra musica, intrattenimento e momenti di connessione con le canzoni preferite dell’estate.

Un racconto crossmediale tra tv, radio e digital

Per il quinto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits.

La partecipazione prenderà forma in un racconto crossmediale che coinvolgerà televisione, radio, digitale e spazi urbani.

TIM sarà presente nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento curati dal TIM AI Data Lab, mentre i canali social racconteranno il backstage e l’energia del pubblico durante le giornate di live.

TIM Summer Hits, quando va in onda la seconda puntata

La seconda puntata di TIM Summer Hits andrà in onda martedì 21 luglio in prima serata su Rai1.

Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay e trasmesso in contemporanea su Rai Radio2.

Alla conduzione ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, con un cast ricco di artisti tra cui Achille Lauro, Emma, Negramaro, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Gabbani, J-Ax, Raf, Rkomi ed Elettra Lamborghini.