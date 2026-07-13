Da lunedì 13 luglio 2026 torna nel preserale di Canale 5 “The Wall”, uno dei game show più spettacolari della televisione, caratterizzato dall’imponente muro capace di cambiare in pochi secondi il destino dei concorrenti.

Alla conduzione ci sarà Max Giusti, chiamato a raccogliere l’eredità di Gerry Scotti, che aveva portato il format al successo nelle precedenti edizioni italiane.

Il programma accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, sette giorni su sette, con nuove coppie, grandi vincite e una fase finale resa ancora più imprevedibile dalla novità della Lucky Ball.

Max Giusti conduce The Wall nel preserale di Canale 5

Il ritorno di “The Wall” segna una delle principali novità dell’estate televisiva di Mediaset.

Max Giusti guiderà il gioco con il suo stile ironico e diretto, accompagnando i concorrenti durante una sfida nella quale cultura generale, fortuna e strategia hanno lo stesso peso.

Ogni puntata vedrà protagonista una coppia unita da un legame familiare, sentimentale o di amicizia.

I concorrenti dovranno collaborare anche quando saranno fisicamente separati, affrontando domande e decisioni senza conoscere sempre l’andamento complessivo della partita.

Come funziona The Wall

Le regole di “The Wall” ruotano attorno a un enorme muro verticale formato da diverse caselle associate a premi in denaro.

Dalla parte superiore vengono lanciate sfere luminose che, dopo aver rimbalzato lungo il percorso, si fermano in una delle caselle.

Il valore raggiunto dalla sfera può essere aggiunto oppure sottratto al montepremi della coppia.

Le risposte corrette consentono di aumentare la vincita, mentre gli errori possono far perdere una parte importante della somma accumulata.

I tre round del gioco

La gara si sviluppa attraverso tre round.

Nella prima fase, i due concorrenti giocano insieme e cercano di costruire un primo montepremi.

Successivamente vengono separati.

Uno dei due rimane in studio davanti al muro, mentre l’altro viene portato in una stanza isolata, senza la possibilità di seguire l’andamento del gioco.

Il concorrente isolato risponde alle domande senza sapere se le proprie risposte stiano facendo guadagnare o perdere denaro alla coppia.

La separazione dei concorrenti

La separazione rappresenta uno degli elementi più coinvolgenti del format.

Il concorrente rimasto in studio assiste ai lanci delle sfere e vede il montepremi modificarsi in tempo reale.

Chi si trova nella stanza isolata può invece basarsi soltanto sulle proprie conoscenze, senza ricevere indicazioni sull’esito della partita.

Questo meccanismo aumenta la tensione e prepara la decisione finale, quando la coppia dovrà scegliere se affidarsi alla somma realmente accumulata oppure accettare un’offerta economica.

La fase finale di The Wall

Nel finale, il concorrente isolato riceve un contratto contenente una proposta economica.

Può scegliere di firmarlo, assicurando alla coppia una vincita prestabilita, oppure rifiutarlo e affidarsi al montepremi ottenuto durante la gara.

La decisione viene presa senza conoscere l’esatta somma raggiunta dal compagno davanti al muro.

Soltanto dopo il ricongiungimento viene svelato se la scelta è stata conveniente.

La novità della Lucky Ball

La principale novità dell’edizione 2026 è la Lucky Ball.

Si tratta di un ultimo lancio capace di cambiare radicalmente l’esito della puntata.

La sfera può far crescere in modo considerevole la vincita oppure azzerare il montepremi costruito fino a quel momento.

La Lucky Ball rende quindi la fase conclusiva ancora più spettacolare e imprevedibile, mantenendo aperto il risultato fino agli ultimi istanti.

Gerry Scotti e il successo delle prime edizioni

“The Wall” era già arrivato in Italia con la conduzione di Gerry Scotti.

Le prime due stagioni avevano ottenuto una forte attenzione grazie al meccanismo semplice, alla tensione del gioco e alle storie personali raccontate dai concorrenti.

Il grande muro era diventato rapidamente uno degli elementi più riconoscibili del preserale di Canale 5.

Con Max Giusti, Mediaset propone ora un nuovo adattamento che mantiene la struttura originale, introducendo però elementi inediti.

Il format creato da LeBron James

“The Wall” è basato sul format statunitense creato da LeBron James, Maverick Carter e Andrew Glassman.

Negli Stati Uniti il programma è stato trasmesso da NBC ed è arrivato alla sesta stagione.

Il successo internazionale deriva da una formula capace di combinare quiz, fortuna, spettacolo e coinvolgimento emotivo.

Le storie delle coppie hanno un ruolo centrale, perché ogni vincita viene collegata a sogni, progetti e necessità concrete.

La produzione della nuova edizione italiana

Il nuovo adattamento italiano è prodotto da RTI in collaborazione con Fremantle.

Alla realizzazione partecipano anche Glassman Media, The SpringHill Company e Universal Television Alternative Studio.

Jessica Otazua ricopre il ruolo di format executive producer.

La distribuzione internazionale è curata da NBCUniversal Formats, divisione di Universal Studio Group.

The Wall accompagnerà il pubblico per tutta l’estate

Il game show sarà trasmesso quotidianamente nel preserale di Canale 5.

La programmazione sette giorni su sette permetterà a “The Wall” di diventare uno degli appuntamenti fissi dell’estate 2026.

Ogni puntata proporrà una nuova coppia, una nuova storia e una partita dall’esito completamente imprevedibile.

Quando va in onda The Wall con Max Giusti

La nuova edizione di “The Wall” debutta lunedì 13 luglio 2026 nel preserale di Canale 5.

Alla conduzione ci sarà Max Giusti, mentre il programma andrà in onda per tutta l’estate, dal lunedì alla domenica.