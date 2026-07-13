Teo Bok: L’Italia è il posto da cui voglio ripartire. Oggi sono un artista diverso

Dopo un percorso che lo ha portato a esibirsi tra Europa, Stati Uniti e America Latina, Teo Bok torna ad emozionare il suo pubblico e a strizzare l’occhio e l’orecchio al pubblico italiano. Con Mujer Maravilla Teo propone un brano che segna una nuova fase del suo cammino artistico: una canzone dedicata alla madre ma anche un omaggio alla forza delle donne e che racconta il desiderio di mettersi a nudo attraverso una scrittura più personale e autentica. In questa intervista il cantautore ripercorre il suo percorso, dagli esordi da bambino alle esperienze internazionali, fino al rapporto ritrovato con le proprie radici italiane. Un dialogo che parla di musica, identità, sogni e con lo sguardo rivolto al futuro.

Come stai vivendo questo momento della tua vita e della tua carriera?

È un momento estremamente felice. Sento che stanno succedendo cose che non solo mi rendono orgoglioso, ma che mi fanno capire di essere nel posto giusto e di seguire il cammino corretto. In passato c’era forse più confusione, come capita a tutti. Oggi invece riesco a fermarmi, respirare e dire: “Sì, questo è un buon momento”. Mi sento molto felice ed emozionato per tutto quello che sta accadendo.

Mujer Maravilla segna il tuo ritorno ed è una canzone molto personale. Come è nata?

Sono anni che scrivo canzoni e ho sempre avuto il desiderio di raccontare mia madre. Ci avevo provato diverse volte, ma non ero mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere davvero la persona straordinaria che è. Poi, nel 2025, durante una sessione di scrittura, è successo qualcosa. In quel periodo stavo scrivendo brani molto personali: avevo raccontato mio padre, mia sorella e mi sono chiesto perché non fossi ancora riuscito a parlare della persona più importante della mia vita. Così è nata Mujer Maravilla. È una canzone dedicata a mia madre, ma anche a tutte le donne che ogni giorno affrontano sacrifici, responsabilità e sfide con una forza incredibile.

Cosa hai pensato quando l’hai terminata?

Quando l’ho finita ho capito subito che aveva qualcosa di speciale. Ogni volta che la riascoltavo mi venivano i brividi. Ho sentito che quella doveva essere la canzone giusta per rappresentare il momento che sto vivendo oggi come artista.

Molti artisti hanno raccontato la figura femminile. Come hai evitato il rischio di cadere nei cliché?

Credo che la cosa più importante sia la sincerità. Quando scrivo non entro mai in studio con un messaggio già costruito. Per me tutto nasce dalla musica: quando arriva la giusta melodia si genera sempre un’emozione e da lì poi nascono le parole. Non mi sono mai chiesto se quello che stavo scrivendo fosse simile a qualcosa già esistente. Sapevo che stavo raccontando la mia esperienza e il mio modo di vedere una donna. Quando una canzone nasce dal cuore, in qualche modo trova sempre la propria unicità.

Hai iniziato a lavorare giovanissimo. Che rapporto hai oggi con quel bambino che saliva sul palco per la prima volta?

La musica è sempre stata un rifugio. Ho iniziato a cantare quando avevo nove o dieci anni e non l’ho mai vissuta come un lavoro. Era semplicemente la cosa che amavo di più al mondo. Da bambino il palco era il mio posto sicuro. Non giocavo ai videogiochi ma giocavo a fare spettacoli. Era il luogo in cui potevo essere completamente me stesso. Oggi mi guardo indietro e penso che alcune cose le avrei forse affrontate diversamente, ma ogni esperienza mi ha insegnato qualcosa. Dopo tanti anni in cui mi veniva detto come dovevo essere o come dovevo cantare, finalmente sento di aver trovato la mia identità artistica.

In questi anni hai vissuto esperienze importanti in tutto il mondo. Quale ti ha lasciato di più?

Dal punto di vista dell’impatto emotivo, una delle esperienze più incredibili è stata sicuramente esibirmi al Mexico Pride davanti a circa 150 mila persone. È qualcosa che difficilmente si dimentica. Tuttavia, l’esperienza che mi ha cambiato davvero è stata un’altra: negli ultimi anni ho collaborato con associazioni e istituzioni che utilizzano la musica per lavorare sul tema della salute mentale nelle scuole. Ricordo una ragazza che, dopo un grave trauma familiare, aveva smesso di parlare. Attraverso una mia canzone è riuscita a ritrovare la forza di comunicare. Vedere concretamente l’effetto che la musica può avere sulla vita di una persona mi ha aperto gli occhi. Per me la musica può essere molto più di intrattenimento: può diventare uno strumento capace di aiutare concretamente le persone a stare meglio.

Hai lasciato l’Italia molto giovane, ma oggi sembri aver riscoperto un forte legame con le tue radici. Com’è cambiato il tuo rapporto con l’Italia?

È stato un percorso particolare. Da adolescente volevo essere tutto tranne che italiano. Sono cresciuto in una famiglia molto internazionale: mia madre viaggiava continuamente per lavoro, mio padre è tedesco, io stesso ho frequentato scuole internazionali e sono cresciuto parlando più lingue. Per anni ho pensato che il mio futuro fosse esclusivamente all’estero. A sedici anni mi sono trasferito e ho iniziato così la mia esperienza internazionale tra Messico e Stati Uniti. Paradossalmente è stato proprio vivendo lontano che ho imparato ad apprezzare davvero l’Italia. Ho iniziato ad ascoltare la musica italiana con occhi diversi e ho capito quanto il nostro Paese sia amato nel mondo.

Ci sono artisti italiani che consideri particolarmente importanti nel tuo percorso?

Assolutamente sì. Negli ultimi anni ho riscoperto tantissima musica italiana e artisti che, in qualche modo, hanno fatto parte della mia crescita. Penso a Lucio Dalla, che considero una fonte di ispirazione enorme, ma anche a nomi come Giorgia, che vocalmente trovo straordinaria. Poi ci sono artisti come Eros Ramazzotti e Laura Pausini che, soprattutto in America Latina, sono vere e proprie leggende. Se un giorno avessi la possibilità di condividere uno studio o un progetto con loro sarebbe un onore immenso.

Guardando al futuro, qual è il tuo sogno più grande?

Il mio sogno è vivere di musica e poter portare le mie canzoni in tutto il mondo. Vorrei continuare a viaggiare, incontrare persone diverse e condividere quello che ho dentro attraverso la musica. Ma c’è anche un altro desiderio molto importante: tornare in Italia da adulto. Ho iniziato questo percorso da bambino. Oggi sono un giovane uomo con nuove esperienze, consapevolezze diverse e tante cose da raccontare. Sento che l’Italia è il posto giusto da cui ripartire.