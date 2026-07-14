Quarta puntata della quindicesima edizione, in onda eccezionalmente di lunedì per non scontrarsi con i Mondiali. Al centro della serata condotta da Filippo Bisciglia un falò senza precedenti: per la prima volta al confronto siede anche la single coinvolta. Alessandra esce dal programma da sola. Cristian chiede il falò a Soraya, che rifiuta. Giovanni ne chiede un secondo. E Andrea gela Iris davanti alle telecamere.

Il “viaggio nei sentimenti” di Canale 5 ha registrato lunedì 13 luglio uno dei momenti più discussi della sua storia. La quarta puntata della quindicesima edizione — spostata eccezionalmente al lunedì per evitare la concorrenza delle semifinali dei Mondiali — si è aperta con qualcosa che il pubblico di Temptation Island non aveva mai visto: un falò di confronto a tre.

Il falò a tre: Alessandra, Rosario e la single Giada

È l’evento che dà il titolo alla serata. Per la prima volta nella storia del docu-reality prodotto da Fascino P.G.T., al falò di confronto non siedono soltanto i due fidanzati, ma anche la tentatrice coinvolta: Giada Alessandrini, che di Alessandra Ciociola era stata la migliore amica.

La coppia arrivava da un passato pesante: fidanzati da quasi tre anni, con una relazione parallela di lui che lei aveva scelto di perdonare.

Al falò, Giada ha raccontato di aver conosciuto Rosario Monetti in un locale di Milano nel 2023 e di averlo rivisto per l’ultima volta nel 2024, al supermercato; nel frattempo si erano sentiti al telefono, ma non su Instagram. Poi si è offerta di mostrare le proprie chat. Alessandra ha preteso che nulla venisse cancellato, ha ascoltato i vocali e letto l’intera conversazione tra i due — senza trovare nulla di compromettente.

Nonostante questo, la delusione è rimasta. Non avendo ottenuto da Rosario risposte convincenti, Alessandra ha preso la sua decisione: lasciarlo al falò e tornare a casa da sola.

Soraya e Cristian: lui chiede il falò, lei dice no

Nell’altro villaggio, la crisi tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino è precipitata. Stanco di vedere la fidanzata sempre più vicina al single Dimitri, Cristian ha chiesto un falò di confronto anticipato. Soraya ha rifiutato.

Poi, in lacrime davanti alle altre fidanzate, ha rivendicato la propria posizione: da un anno, ha detto, il fidanzato non la sfiorava più, e le attenzioni che stava ricevendo da Dimitri erano quelle che avrebbe voluto da lui.

Giovanni e Sabrina: la sfilata, la crema e il secondo falò

La vicinanza tra Sabrina e il tentatore Lory è cresciuta puntata dopo puntata, e Giovanni — che aveva già incassato un rifiuto a una prima richiesta di falò — ha assistito in capanno a una sequenza durissima.

Prima la sfilata, con Sabrina in abito sensuale e Lory che si sfila la camicia e gliela poggia sulle spalle: i due vincono con i voti più alti. Poi la scena della crema, con il single che la spalma sul corpo di lei e la prende in braccio.

A quel punto Giovanni non ha retto e ha chiesto un secondo falò di confronto anticipato.

Iris e Andrea: “Devo capire se sono innamorato”

Tra le coppie entrate nel racconto in questa puntata, quella tra Iris e Andrea ha prodotto forse le immagini più fredde. Nei video mostrati nel capanno, Andrea ha rimproverato alla fidanzata di essere “troppo brava”, ha ammesso di non provare più lo stesso sentimento di prima e ha detto di dover capire se fosse ancora innamorato.

Iris ha assistito attonita. Poi è stata richiamata in capanno per nuove immagini del fidanzato con la tentatrice Sary, definendo la situazione umiliante.

Francesca e Danilo: le bugie della buonanotte

Anche Francesca ha avuto la sua conferma amara. Nel capanno ha scoperto ciò che sospettava da tempo: Danilo le mentiva, scrivendole messaggi della buonanotte mentre in realtà era fuori a divertirsi.

Quando va in onda la prossima puntata

Il programma resta al lunedì per una settimana: il prossimo appuntamento è lunedì 20 luglio, seguito da un secondo appuntamento giovedì 23 luglio. La finale della quindicesima edizione è prevista per lunedì 27 luglio.

Chi si perde la diretta può recuperare su Witty TV e Mediaset Infinity, oppure sulla replica su La5 (canale 30 del digitale terrestre) dalle 21.10 del giorno successivo.

Domande frequenti

Alessandra e Rosario si sono lasciati a Temptation Island? Sì. Al falò di confronto — il primo a tre della storia del programma, con la presenza della single Giada — Alessandra ha deciso di lasciare Rosario ed è uscita dal programma da sola.

Perché Temptation Island è andato in onda di lunedì? Per evitare la sovrapposizione con le semifinali dei Mondiali di calcio 2026, in onda di mercoledì. Il programma resterà al lunedì anche per il prossimo appuntamento.

Cos’è il falò a tre? Un confronto inedito nella storia del programma: oltre ai due fidanzati, al falò partecipa anche il tentatore o la tentatrice coinvolta. È accaduto per la prima volta con Alessandra, Rosario e la single Giada.

Chi ha chiesto un falò di confronto nella quarta puntata? Cristian lo ha chiesto a Soraya, che ha rifiutato. Giovanni ha chiesto un secondo falò di confronto anticipato a Sabrina, dopo un primo rifiuto.

Quando va in onda la prossima puntata di Temptation Island? Lunedì 20 luglio, poi giovedì 23 luglio. La finale è prevista per lunedì 27 luglio.