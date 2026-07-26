Temptation Island 27 luglio 2026: anticipazioni puntata finale

Lunedì 27 luglio 2026, alle 21.20 su Canale 5, Temptation Island apre ufficialmente la sua settimana conclusiva: tre serate consecutive — lunedì, martedì e mercoledì — per chiudere i conti con le coppie ancora in gioco e scoprire cosa è successo a quelle già uscite dal villaggio. La prima delle tre puntate finali è quella di stasera, e le anticipazioni lasciano presagire almeno due colpi di scena di peso.

Una finale in tre atti: perché Mediaset ha scelto il format “tripla serata”

Mediaset ha deciso di trasformare il finale in un vero evento televisivo: le puntate conclusive saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 nelle giornate di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio. La scelta non è casuale. Il reality aveva già cambiato il giorno di trasmissione, passando dal mercoledì al lunedì: una mossa strategica per evitare la sovrapposizione con i Mondiali 2026, che hanno avuto grande seguito nonostante l’assenza della nazionale italiana.

Del resto, i numeri danno ragione alla strategia. Lunedì 20 luglio il reality ha registrato 4,1 milioni di spettatori, dominando la classifica dei programmi più visti della serata. E la sesta puntata, andata in onda mercoledì 22, ha stravinto la serata raccogliendo 3.739.000 spettatori con uno share del 31,6%. Un’edizione che ha macinato record su record.

Diamante e Bernadette: dopo 16 anni arriva la proposta di matrimonio

Il momento più atteso della puntata di lunedì è senza dubbio quello legato a Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana. Dopo 16 anni di fidanzamento, la coppia si era presentata nel reality di Canale 5 per capire cosa fermasse lui nel chiedere alla ragazza di sposarlo. Il viaggio nel villaggio ha fatto il suo lavoro: la puntata del 27 luglio mostrerà Diamante finalmente pronto a compiere il passo che Bernadette attende da tempo, dopo che il percorso nel reality lo ha portato a superare i dubbi sul matrimonio e a capire cosa vuole davvero dal futuro della coppia.

Ma la strada verso il lieto fine non è priva di insidie. Bernadette vuole un matrimonio e un figlio, ma è scossa dagli ultimi video del fidanzato Diamante, e quindi non si sa come reagirà quando lo vedrà arrivare, dalla spiaggia che collega i due villaggi del resort, con un mazzo di fiori alla mano e la promessa di nozze. Il fidanzato, in combutta con la produzione, avrebbe architettato uno scherzo a fin di bene: farle credere di aver iniziato una conoscenza con una delle single, quando in realtà è tutto falso, per poi correrle incontro con i fiori e la proposta. Uno scenario degno di una commedia romantica, con il rischio però che la reazione di Bernadette non sia quella sperata.

Soraya e Cristian: la gelosia esplode, il falò si avvicina

Tra le coppie ancora nel villaggio, quella formata da Soraya e Cristian è probabilmente quella più a rischio rottura. Soraya si avvicinerà sempre di più al single Dimitri, provocando la reazione gelosa del fidanzato Cristian, che sbotterà: “Qui dentro si sta facendo la storia d’amore”. Un’accusa pesante, che lascia intendere quanto la situazione sia diventata insostenibile per lui.

E c’è un ulteriore elemento da non sottovalutare. Il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato che ci sarà un falò di confronto dove qualcuno arriverà a un punto di non ritorno. Il riferimento potrebbe benissimo essere a questa coppia, la cui traiettoria in queste settimane non ha lasciato molti margini di speranza.

Sabrina e Giovanni: il segreto senza microfono

La storia di Sabrina e Giovanni è tra le più seguite dell’edizione, e non per ragioni romantiche. Sabrina vedrà altre immagini di Giovanni e la tentatrice Elisa, che a quanto pare parleranno ancora senza microfoni per non farsi sentire. Un dettaglio che raramente passa inosservato nei reality show: parlare senza microfono, nel linguaggio di Temptation Island, significa quasi sempre nascondere qualcosa di importante.

Lorenzo Pugnaloni, nella sua newsletter, ha scritto che Giovanni avrebbe chiesto un falò anticipato a Sabrina, la quale però non avrebbe accettato. Il motivo? Sabrina avrebbe baciato appassionatamente il single Lory. Se così fosse, la puntata di lunedì potrebbe mostrare la reazione di Giovanni a questo colpo di scena.

Il ritorno di Alessandra, Rosario, Sara e Gabriele: cosa è successo dopo il falò

Non ci sarà solo il presente del villaggio. Nelle ultime due puntate, Temptation Island 2026 inserirà il tradizionale appuntamento con Temptation Island e poi… per capire cosa ne è stato delle coppie, se hanno confermato la scelta fatta al falò oppure se hanno cambiato idea.

Il pubblico scoprirà il destino di Alessandra e Rosario e di Sara e Gabriele, a un mese dall’uscita dal programma. Resta da capire se avranno confermato la scelta presa al falò, con le coppie ormai scoppiate, oppure se ci sarà stato un riavvicinamento. Entrambe le coppie erano uscite separatamente: Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario avevano concluso la loro esperienza con una separazione. Ma un mese di vita reale, lontano dalle telecamere, può cambiare molte cose.

Francesca e Danilo: il ribaltamento che nessuno si aspetta

C’è poi la storia di Francesca e Danilo, che stando alle anticipazioni più circolate sul finale di stagione riserverebbe un epilogo del tutto imprevisto. Di fronte a un Danilo in lacrime e visibilmente distrutto al falò, Francesca ci ripenserà. Un voltafaccia in piena regola che li porterà a lasciare il villaggio mano nella mano, ribaltando l’epilogo che tutti davano per spacciato.

Ma questo scenario appartiene probabilmente alle puntate di martedì e mercoledì. Stasera, Danilo e Francesca continuano a essere al centro delle dinamiche più esplosive: lei si era avvicinata al single Marco e aveva tentato di scappare dal villaggio. Il conto tra i due è ancora aperto, e il 27 luglio potrebbe essere solo l’inizio della resa dei conti.

Quando e dove vedere la puntata di stasera

Temptation Island ci aspetta lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, in prima serata su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV, sia in diretta che on demand dopo la messa in onda. Tre serate per chiudere una delle edizioni più seguite di sempre: i numeri sono già dalla parte del programma, e il materiale emotivo accumulato in queste settimane non sembra ancora esaurito.